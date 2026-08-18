El Montilla Club de Fútbol se jugará en casa el pase en la Copa Andalucía

C.D. El Palmar V.R. 1 -- 0 Montilla C.F.

Club Deportivo El Palmar Vereda Real: Cañete, Ríos, Reina, Joaquín, Manu, Rafa, Gago, Jona, Raúl, Félix y Cristian. También jugaron: Diego, Romero, Manu, Alberto y Jesús.

Cañete, Ríos, Reina, Joaquín, Manu, Rafa, Gago, Jona, Raúl, Félix y Cristian. También jugaron: Diego, Romero, Manu, Alberto y Jesús.

Montilla Club de Fútbol: Molero, Yiyo, Carraña, Rafa Alcaide (Yeye, min. 78), Iván Sánchez (Brandon, min. 66), Oli (Antonio Pino, min. 45), Tena, Duvan (Amara, min. 60), Pedro (Agudo, min. 45), Fran Cano (Lua, min. 66) y Abraham.

Molero, Yiyo, Carraña, Rafa Alcaide (Yeye, min. 78), Iván Sánchez (Brandon, min. 66), Oli (Antonio Pino, min. 45), Tena, Duvan (Amara, min. 60), Pedro (Agudo, min. 45), Fran Cano (Lua, min. 66) y Abraham.



Goles: 1-0 Rafa (min. 26).

Rafa (min. 26).

Árbitro: Nicolás Rubio Fernández (Sevilla). Amonestó por parte local a Gago, Rafa, Jona y Juan. Por parte visitante los amonestados serían Brandon, Carraña, Yeye y Abraham. Expulsó con roja directa a Yeye (min. 89).

Nicolás Rubio Fernández (Sevilla). Amonestó por parte local a Gago, Rafa, Jona y Juan. Por parte visitante los amonestados serían Brandon, Carraña, Yeye y Abraham. Expulsó con roja directa a Yeye (min. 89).

Incidencias: Partido correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Copa Andalucía, disputado en el Municipal de El Palmar de Troya, ante unos 200 espectadores.

El Montilla Club de Fútbol encajó este pasado domingo una derrota por la mínima ante El Palmar (1-0) en el encuentro de ida de los cuartos de final de la Copa Andalucía, disputado en el campo de El Palmar de Troya, donde un gol de Rafa en el minuto 28 decidió un duelo que deja abierta la eliminatoria para mañana.El conjunto vinícola afrontó el choque con determinación y asumió el protagonismo durante los primeros compases. Los jugadores dirigidos por Isaac de la Cuesta fabricaron las primeras ocasiones del encuentro y trataron de adelantarse en el marcador ante un rival que consiguió resistir el empuje inicial de los visitantes.En ese sentido, Oli se convirtió en la principal referencia ofensiva del Montilla Club de Fútbol durante esa primera fase del partido. El jugador auriverde realizó varios disparos, aunque sus intentos fueron detenidos por el guardameta local, que evitó que el dominio inicial del conjunto montillano tuviera reflejo en el resultado.Con el paso de los minutos, sin embargo, el equipo vinícola fue perdiendo fluidez en la circulación del balón. Las dificultades para generar peligro aumentaron progresivamente y El Palmar comenzó a encontrar espacios para aproximarse al área defendida por el Montilla Club de Fútbol.Fruto de esa evolución del encuentro llegó el único tanto de la tarde. En el minuto 28, un centro enviado al área auriverde encontró a Rafa y el atacante local aprovechó la ocasión para superar a la defensa visitante y colocar el 1-0 en el marcador.A partir de ese momento, el Montilla Club de Fútbol intentó recuperar la iniciativa y encontrar una respuesta antes de alcanzar el descanso. No obstante, el resultado ya no volvió a moverse durante la primera mitad y ambos equipos se marcharon a los vestuarios con ventaja mínima para el conjunto de El Palmar de Troya.Tras la reanudación, Isaac de la Cuesta introdujo cambios con el propósito de dotar al equipo montillano de una mayor profundidad y reforzar su presencia ofensiva. Las modificaciones permitieron al conjunto vinícola acercarse con más frecuencia al área local y disputar una segunda mitad con mayores opciones de conseguir el empate.Además, la entrada de Amara dio un nuevo impulso al ataque visitante. Con el jugador sobre el terreno de juego llegaron las mejores oportunidades del Montilla Club de Fútbol durante la segunda parte, en la que los auriverdes buscaron con insistencia un tanto que devolviera el equilibrio al marcador.Por otro lado, la falta de acierto en el remate y las intervenciones del portero local impidieron que las ocasiones montillanas terminaran en gol. El equipo de Isaac de la Cuesta dispuso de posibilidades para igualar el encuentro, pero El Palmar logró conservar la ventaja obtenida durante la primera mitad.El marcador de 1-0 deja abierta la eliminatoria, aunque obliga al Montilla Club de Fútbol a remontar ante su afición si quiere conseguir el pase a la siguiente ronda de la Copa Andalucía. El conjunto vinícola regresó de El Palmar de Troya con una desventaja mínima después de un encuentro en el que generó ocasiones, especialmente durante el inicio y después de los cambios realizados en la segunda mitad.La resolución de los cuartos de final llegará mañana miércoles, a partir de las 20.45 de la tarde, en el Estadio Municipal Miguel Navarro Polonio. El Montilla Club de Fútbol afrontará ante El Palmar el encuentro de vuelta con el objetivo de superar el 1-0 de la ida y mantener su trayectoria en la competición andaluza.