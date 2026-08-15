La Diputación moviliza 25 millones de euros para mejorar la red provincial de carreteras

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

La Diputación de Córdoba ha movilizado durante los primeros ocho meses de este año un total de 25 millones de euros para conservar y mejorar la red provincial de carreteras, mediante actuaciones terminadas, obras en ejecución, proyectos en fase de contratación y el contrato anual de conservación. Entre las intervenciones se encuentra la remodelación de la vía que conecta Montilla con Montalbán, destinada a solucionar los problemas ocasionados por las crecidas del arroyo Salado.El vicepresidente primero de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, que es también delegado de Infraestructuras, Agricultura y Sostenibilidad, señaló que “se han movilizado un total de 25 millones de euros en materia de carreteras provinciales, una cifra de carácter histórico”.En primer lugar, las actuaciones ya terminadas representaron una inversión conjunta de 2,5 millones de euros. Lorite explicó que “podemos hablar de actuaciones que ya se encuentran finalizadas y que han contado con una inversión de 2,5 millones de euros. Aquí podemos destacar la mejora del vial que une Lucena con la ermita de la Virgen de Araceli (750.000 euros) o la obra realizada en la carretera que une Villa del Río y Cañete de las Torres”.Además, este apartado incluyó las obras concluidas en las carreteras que conectan Bujalance con Valenzuela y Carcabuey con Zagrilla Alta, así como la intervención ejecutada en la Ronda de Carcabuey. Estos trabajos formaron parte del primer bloque de inversiones contabilizado por la institución provincial.Por otro lado, la Diputación mantuvo en ejecución actuaciones por un importe superior a cinco millones de euros. El vicepresidente primero detalló que “un segundo concepto nos lleva a las actuaciones que se encuentran en ejecución, con más de cinco millones en carga. Aquí destacamos intervenciones tan importantes como la que con 1,5 millones de euros nos permite trabajar en el ensanche de la vía entre La Rambla y San Sebastián de los Ballesteros, obra que esperemos culmine en septiembre con la capa de rodadura”.En el ámbito de la Campiña Sur, una de las principales inversiones corresponde a la remodelación de la carretera entre Montilla y Montalbán, dotada con 1,5 millones de euros. Lorite afirmó que “aquí también se encuentra la remodelación del tramo Montilla-Montalbán que nos permitirá acabar con los problemas que veníamos teniendo con las crecidas del arroyo Salado (1,5 millones de euros) y una obra esencial sobre la CO-6411 que permitirá la conexión de Pozoblanco con la ronda de circunvalación, una intervención esencial para mejorar los accesos a COVAP y al polígono industrial Dehesa Boyal”.De igual modo, las carreteras que se encontraban en el Servicio de Contratación reunían una inversión superior a 5,3 millones de euros. Entre ellas figuraba la segunda fase de la intervención en la vía que une La Rambla con San Sebastián de los Ballesteros, cuya inversión global alcanzará los tres millones de euros al sumarse a los trabajos que ya estaban en marcha.Asimismo, Lorite añadió que “se incluye una obra muy demandada como es la que une Palma del Río con El Calonge, un ensanche muy importante y que tendrá un coste de 800.000 euros o la que tenemos prevista en la CO-3204 también denominada Camino Viejo de Castro del Río (700.000 euros)”.A las obras terminadas, en ejecución y en contratación se añadió el contrato de conservación de las carreteras provinciales. El responsable provincial indicó que “a esto se unen los 12 millones de euros anuales que prevé el contrato de conservación, lo que nos lleva a la cuantía histórica de 25 millones en inversiones dirigidas a mejorar la seguridad y accesibilidad a nuestros municipios”.Además de esos 25 millones de euros, la red provincial recibirá otros 11,8 millones procedentes del Gobierno central para reparar los desperfectos ocasionados por los temporales del pasado invierno. Lorite remarcó que “a esta cuantía se suman 11,8 millones de euros que, procedentes del Gobierno Central, nos permitirán realizar 79 actuaciones vinculadas a los daños causados por el tren de borrascas que nos asoló el pasado invierno y que se pondrán en carga en los últimos meses del año”.En conjunto, estas inversiones se destinarán a mejorar la seguridad, la accesibilidad y el estado de una red de carreteras provinciales que alcanza los 2.500 kilómetros. Las actuaciones abarcan distintos puntos de la provincia e incluyen tanto la conservación ordinaria como el ensanche de vías, la mejora de conexiones municipales y la reparación de daños provocados por las borrascas.