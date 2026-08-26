Detenido un vecino de La Rambla por un presunto delito de tráfico de drogas

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: GUARDIA CIVIL

La Guardia Civil ha detenido en La Rambla a un vecino de la localidad, de 44 años de edad, como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, después de localizar 32 gramos de una sustancia que el propio conductor identificó como cocaína durante un control establecido en uno de los accesos al municipio.La actuación se desarrolló en el marco de un punto de identificación de personas y vehículos instalado en una de las entradas a La Rambla. Una patrulla del Puesto de la Guardia Civil de la localidad observó entonces un turismo que despertó las sospechas de los agentes, por lo que estos decidieron detener su marcha para realizar las comprobaciones oportunas.Tras parar el vehículo, los guardias civiles procedieron a identificar a su conductor. Las gestiones realizadas permitieron comprobar que se trataba de un vecino de La Rambla de 44 años de edad. Además, durante la identificación, los agentes observaron que el hombre se encontraba en un estado de gran nerviosismo. Su comportamiento levantó nuevas sospechas entre los integrantes de la patrulla, que decidieron efectuar un registro superficial del turismo.En ese sentido, la inspección practicada en el interior del vehículo permitió localizar una bolsa que se encontraba atada con un alambre. Según manifestó el conductor a los guardias civiles, su contenido "se trataba de cocaína". Posteriormente, los agentes procedieron al pesaje de la sustancia hallada. La bolsa arrojó un peso de 32 gramos, por lo que la Guardia Civil intervino la droga localizada durante la actuación.Ante este hallazgo, los guardias civiles detuvieron al conductor del vehículo como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. La intervención culminó también con la incautación de la sustancia encontrada en el turismo. Finalmente, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial junto con las diligencias instruidas por la Guardia Civil y la droga intervenida.