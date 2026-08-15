José Córdoba reparte en Montilla 400.000 euros del Cuponazo de la ONCE

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: ONCE

El sorteo del Cuponazo de la ONCE dejó ayer 800.000 euros en la provincia de Córdoba, repartidos a partes iguales entre Montilla y la capital cordobesa gracias a los vendedores José Córdoba y José Antonio Sánchez, que distribuyeron sendos premios de 400.000 euros.En Montilla, José Córdoba llevó la suerte a sus clientes con un premio de 400.000 euros. El vendedor, que forma parte de la ONCE desde 2023, recibió la noticia en un momento especialmente difícil, después del reciente fallecimiento de su hermano, Juan Miguel, a quien atribuyó el premio.En ese sentido, José Córdoba apenas pudo contener las lágrimas al conocer el resultado del sorteo. “Estoy muy contento de repartir alegría por fin, de ver un poquito de luz”, comentó. “Es una noticia muy buena para mí, pero todavía mejor para los clientes. Estoy deseando ir con ellos”, concluyó el vendedor.Por otro lado, José Antonio Sánchez repartió los otros 400.000 euros mediante diez cupones premiados que comercializó en su punto de venta del Centro Comercial Arcángel, en Córdoba capital. Sánchez es afiliado y vendedor de la ONCE desde 1999 y había desarrollado anteriormente su labor en Aguilar de la Frontera.Además, el vendedor acababa de incorporarse a este nuevo emplazamiento cuando llegó el premio. “Acabo de llegar a este sitio y se ve que da suerte, espero que sea una señal de algo más”, comentó emocionado. Sánchez explicó también que “aquí hay un vaivén de gente constante... pero yo sigo sintiéndome querido” y bromeó al añadir que “ahora seguro que más”. “Estoy muy contento de esta noticia, estoy deseando compartirla”, concluyó Sánchez tras conocer que había llevado el premio a sus clientes del centro comercial cordobés.De igual modo, el Cuponazo repartió ayer más de diez millones de euros en premios mayores entre Andalucía, Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid. En territorio andaluz, además de los 800.000 euros distribuidos entre Montilla y Córdoba capital, el sorteo dejó 200.000 euros en Jerez de la Frontera, 320.000 euros en Roquetas de Mar y otros 400.000 euros en Barbate.Asimismo, el sorteo del Eurojackpot de la ONCE dejó dos premios de segunda categoría en Morón de la Frontera y Jaén, con una dotación de 162.307,80 euros. Según los datos facilitados por la Organización, la ONCE repartió ayer más de dos millones de euros entre cinco provincias andaluzas.Este sábado 15 de agosto se celebra el sorteo del Extra de Verano de la ONCE, que ofrece un primer premio de 15 millones de euros, diez premios adicionales de un millón de euros y otros 119 premios de 40.000 euros cada uno, que pueden consultarse en laPor su parte, el Eurojackpot del próximo martes 18 de agosto contará con un bote de 22 millones de euros. Este sorteo europeo se comercializa en España a través de la ONCE y también está presente en otros dieciocho países del Espacio Económico Europeo.Finalmente, los cupones de la ONCE se comercializan a través de los más de 21.300 vendedores y vendedoras de la Organización, así como en su página web y en los establecimientos colaboradores autorizados. La entidad señaló que estos productos incorporan controles para evitar consumos descontrolados, prohíben su venta a menores de edad y no permiten el juego a crédito, dentro de su política de juego responsable.