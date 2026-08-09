'Cicatrices Invisibles': el nuevo proyecto de Cruz Roja para prevenir las adicciones

Cruz Roja desarrolla en Córdoba el proyecto, una iniciativa destinada a prevenir las conductas adictivas mediante una intervención integral que presta especial atención a las causas emocionales y sociales relacionadas con el consumo y otras formas de adicción.El proyecto está financiado por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad con cargo a la X Solidaria. Su planteamiento parte de una realidad cada vez más reconocida por profesionales e instituciones: las adicciones, tanto las relacionadas con sustancias como aquellas que no implican su consumo, no pueden entenderse únicamente como un problema de consumo.En ese sentido, la iniciativa aborda estas conductas como una posible respuesta al sufrimiento emocional, la soledad, la falta de apoyos o las situaciones de exclusión social. Cruz Roja dirige las actividades a la ciudadanía, las personas en situación de vulnerabilidad, las familias, el voluntariado y los profesionales que trabajan en contacto con estos colectivos.Además,busca aumentar el conocimiento sobre la relación entre la salud mental y las adicciones, reducir el estigma social asociado a estas problemáticas y reforzar los factores de protección que favorecen el bienestar emocional. La prevención ocupa así un lugar central dentro de una propuesta que pretende actuar sobre las dificultades antes de que puedan agravarse.Entre las actuaciones previstas se encuentran talleres sobre gestión emocional, habilidades sociales, resolución de conflictos y autocuidado. El programa también incorpora actividades de sensibilización comunitaria, campañas informativas y espacios de diálogo concebidos para reflexionar sobre la normalización de determinados consumos y mejorar la percepción del riesgo.Por otro lado, el proyecto contempla acciones de formación y coordinación con profesionales, entidades sociales, voluntariado y otros agentes comunitarios. Estas intervenciones están orientadas a fortalecer la detección precoz de las situaciones de malestar psicosocial y mejorar la respuesta preventiva desde el entorno más cercano de las personas.La técnica de Salud de Cruz Roja en Córdoba, Rocío Fernández, señala que “detrás de muchas conductas adictivas existen historias de sufrimiento que no siempre son visibles. Con este proyecto queremos poner el foco en esas cicatrices invisibles, promover una mirada más comprensiva y ofrecer herramientas que ayuden a las personas a afrontar las dificultades antes de que se cronifiquen”.De igual modo, la iniciativa se encuentra alineada con las recomendaciones del Plan Estratégico de Salud Mental y Adicciones de Andalucía. Este documento destaca la necesidad de reforzar la prevención, la intervención comunitaria y la atención a los determinantes sociales que influyen en la salud mental de la población.Con el desarrollo de, Cruz Roja mantiene su compromiso con la promoción de la salud, la prevención de las conductas adictivas y el acompañamiento a las personas en situación de vulnerabilidad. La iniciativa aspira también a contribuir a la construcción de comunidades más saludables, inclusivas y libres de estigmas.