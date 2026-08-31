El Club Deportivo Apedem supera una dura prueba de pretemporada frente a La Rambla

El Club Deportivo Apedem logró el pasado domingo una trabajada victoria por dos goles a uno ante la Asociación de Fútbol Base La Rambla, en un exigente encuentro de pretemporada disputado como local que permitió a los auriverdes acumular minutos, corregir desajustes y continuar preparando la nueva campaña frente a uno de los equipos llamados a ocupar las posiciones destacadas de la Segunda Andaluza Cordobesa.El partido respondió desde el inicio al nivel que se esperaba de un adversario de semejante entidad. El conjunto rambleño saltó al terreno de juego con una intensidad superior, tomó la iniciativa y dominó buena parte del primer tramo. El Club Deportivo Apedem, incómodo sin el balón y con dificultades para ganar metros, tuvo que resistir durante esos minutos para mantenerse con opciones.En ese sentido, Carlos Repiso desempeñó un papel decisivo bajo los palos. El guardameta local sostuvo al equipo con tres intervenciones de mucho mérito antes de que se cumpliera el minuto 20. Sus paradas evitaron que el dominio visitante se tradujera en una ventaja temprana y permitieron a los montillanos atravesar su momento más delicado sin que el encuentro quedara condicionado.Y es que al Club Deportivo Apedem le costó encontrar su ritmo, asegurar la posesión y avanzar con continuidad hacia el campo contrario. La Asociación de Fútbol Base La Rambla aprovechó uno de sus mejores momentos para adelantarse en el marcador y obligó al conjunto auriverde a reaccionar. El tanto confirmó la superioridad mostrada por los visitantes durante buena parte del comienzo, aunque el cuadro montillano no perdió la compostura.Además, antes del descanso llegó una ocasión inmejorable para restablecer la igualdad. El Club Deportivo Apedem consiguió aproximarse con peligro y dispuso de una oportunidad clara, pero el guardameta visitante respondió con una magnífica intervención con el pie. La acción impidió el empate y permitió a La Rambla marcharse a los vestuarios con ventaja.Tras la reanudación, el encuentro quedó marcado por el habitual carrusel de sustituciones de la pretemporada. Los jugadores montillanos también acusaban el esfuerzo acumulado por el partido disputado el viernes en Lucena, una circunstancia que añadió dificultad a una prueba ya de por sí exigente frente a un rival de notable potencial.Sin duda, el trabajo desarrollado durante toda la pretemporada por el equipo técnico que encabeza el entrenador cordobés Rafael Garrido comenzó a reflejarse con mayor claridad en esta segunda mitad. La labor destinada a mejorar el rendimiento de la plantilla ayudó al conjunto auriverde a corregir desajustes, recuperar el orden y ofrecer una versión mucho más reconocible.A partir de ese momento, el Club Deportivo Apedem ganó presencia con el balón, se instaló con mayor frecuencia en terreno rival y comenzó a llegar de manera más continuada a las zonas de finalización. El equipo ya no se limitaba a contener los ataques rambleños, sino que también encontraba espacios para amenazar la portería contraria y discutir el control del encuentro.Por otro lado, la recompensa al crecimiento montillano llegó en una acción a balón parado. Javier Albornoz aprovechó un saque de esquina para marcar el empate y devolver la igualdad al marcador. El tanto premió la mejoría del equipo después del descanso y abrió un nuevo escenario, mucho más dinámico e incierto.Con el empate, el choque entró en una fase de intercambio constante de golpes. La Asociación de Fútbol Base La Rambla mantuvo su capacidad ofensiva y volvió a generar ocasiones de peligro. Ismael, encargado de defender la portería del Club Deportivo Apedem durante la segunda mitad, tuvo que intervenir en varias oportunidades para evitar un nuevo tanto visitante.Al mismo tiempo, los auriverdes también acariciaron la remontada. Dos remates del conjunto montillano terminaron estrellándose contra los postes, que prolongaron la incertidumbre cuando el partido se aproximaba a su desenlace. Ambos equipos dispusieron de argumentos para inclinar el marcador a su favor en un tramo final abierto y sin apenas tregua.Finalmente, cuando el empate parecía convertirse en el resultado definitivo, Eduardo Rueda protagonizó la acción que decidió el encuentro. El futbolista completó una gran jugada individual y dejó un balón franco para Nico. Su primer remate no encontró la portería, pero Ezequiel permaneció atento a la segunda jugada, recogió el rechace y anotó el gol que estableció el definitivo dos a uno.De esta manera, el Club Deportivo Apedem culminó una remontada de valor ante un rival llamado a ser protagonista en la Segunda Andaluza Cordobesa. La victoria dejó buenas sensaciones, aunque el principal beneficio del encuentro estuvo en la posibilidad de seguir acumulando minutos, detectar aspectos por mejorar y reforzar los mecanismos colectivos.En definitiva, el conjunto auriverde dio otro paso adelante dentro de su preparación. La exigencia planteada por la Asociación de Fútbol Base La Rambla puso a prueba la capacidad de resistencia y reacción de los montillanos, que supieron sobreponerse al dominio inicial, crecer tras el descanso y encontrar el premio de una victoria trabajada en los últimos compases.