Montilla sumó 71 contratos más en julio gracias al impulso del sector servicios

El Observatorio Argos del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) contabilizó 661 contratos en Montilla durante julio de 2026, 71 más que en el mes anterior, gracias a un crecimiento del 12,03 por ciento impulsado principalmente por el sector servicios. Los datos permiten a la localidad recuperarse del retroceso registrado en junio, aunque la contratación temporal continúa representando alrededor de dos terceras partes del total.En concreto, Montilla pasó de los 590 contratos formalizados en junio a los 661 contabilizados en julio. El avance mensual alcanzó tanto a la contratación indefinida como a la temporal, pero esta última aportó el mayor número de nuevas firmas. Los contratos indefinidos aumentaron de 193 a 221, con 28 más y un crecimiento del 14,51 por ciento, mientras que los temporales pasaron de 397 a 440, lo que supone 43 más y una subida del 10,83 por ciento.Además, los 221 contratos indefinidos representaron el 33,43 por ciento de toda la contratación de julio, frente al 32,71 por ciento anotado en junio. Los 440 contratos temporales concentraron el 66,57 por ciento restante, algo menos que el 67,29 por ciento del mes anterior. Por tanto, la estabilidad ganó 0,72 puntos porcentuales, si bien la temporalidad siguió afectando a dos de cada tres contratos formalizados en Montilla.Por sexos, el repunte mensual tuvo una intensidad muy desigual. Los hombres acumularon 401 contratos, 63 más que los 338 de junio, lo que equivale a un crecimiento del 18,64 por ciento. En cambio, las mujeres reunieron 260 contratos, solo ocho más que los 252 del mes anterior, con un incremento limitado al 3,17 por ciento. De este modo, los hombres concentraron el 60,67 por ciento de la contratación de julio y las mujeres, el 39,33 por ciento.En ese sentido, los hombres firmaron 140 contratos indefinidos y 261 temporales. Los primeros aumentaron en 36, un 34,62 por ciento, mientras que los segundos crecieron en 27, un 11,54 por ciento. Dentro de la contratación masculina, los indefinidos representaron el 34,91 por ciento y los temporales, el 65,09 por ciento.Por otro lado, las mujeres formalizaron 81 contratos indefinidos y 179 temporales. La contratación indefinida femenina descendió en ocho firmas, un 8,99 por ciento, mientras que la temporal añadió 16, con una subida del 9,82 por ciento. Así, únicamente el 31,15 por ciento de los contratos suscritos por mujeres tuvo carácter indefinido, frente a un 68,85 por ciento de temporales.Si las cuatro modalidades por sexo se comparan con el conjunto de los 661 contratos, los indefinidos firmados por hombres supusieron el 21,18 por ciento y los temporales masculinos alcanzaron el 39,49 por ciento. Los indefinidos suscritos por mujeres representaron el 12,25 por ciento y los temporales femeninos, el 27,08 por ciento. Además, los hombres concentraron el 63,35 por ciento de toda la contratación indefinida y el 59,32 por ciento de la temporal.Desde la perspectiva sectorial, los servicios sostuvieron con claridad el balance de julio. Esta actividad reunió 386 contratos, el 58,40 por ciento del total. A continuación se situaron la industria, con 107 contratos y un peso del 16,19 por ciento; la construcción, con 87 y un 13,16 por ciento; y la agricultura, con 81 y un 12,25 por ciento.Y es que los servicios sumaron 73 contratos en un solo mes, al pasar de 313 en junio a 386 en julio, con un crecimiento del 23,32 por ciento. Sus contratos indefinidos aumentaron de 120 a 142, un 18,33 por ciento, mientras que los temporales avanzaron de 193 a 244, un 26,42 por ciento. Esta última modalidad, por sí sola, concentró el 36,91 por ciento de toda la contratación registrada en Montilla. Los indefinidos de los servicios aportaron otro 21,48 por ciento.De igual modo, la industria alcanzó los 107 contratos, seis más que en junio y un incremento del 5,94 por ciento. Sin embargo, su evolución interna fue dispar: los indefinidos bajaron de 30 a 23, un 23,33 por ciento, mientras que los temporales crecieron de 71 a 84, un 18,31 por ciento. En el conjunto de la contratación montillana, los indefinidos industriales representaron el 3,48 por ciento y los temporales de la industria, el 12,71 por ciento.Mientras tanto, la construcción pasó de 84 a 87 contratos, con tres más y una subida del 3,57 por ciento. Sus contratos indefinidos aumentaron de 22 a 31, un 40,91 por ciento, pero los temporales descendieron de 62 a 56, un 9,68 por ciento. Cada modalidad representó, respectivamente, el 4,69 y el 8,47 por ciento de todos los contratos de julio.En cambio, la agricultura fue el único gran sector que redujo su volumen mensual, al pasar de 92 contratos en junio a 81 en julio. La caída fue de 11 contratos, equivalente a un 11,96 por ciento. Los indefinidos agrícolas aumentaron de 21 a 25, un 19,05 por ciento, pero los temporales descendieron de 71 a 56, un 21,13 por ciento. Ambas categorías aportaron el 3,78 y el 8,47 por ciento, respectivamente, de la contratación total.En la comparación interanual, los datos muestran un avance más amplio. Montilla registró 661 contratos en julio de 2026 frente a los 570 contabilizados en julio de 2025. La diferencia fue de 91 contratos y el crecimiento alcanzó el 15,96 por ciento. Los indefinidos pasaron de 166 a 221, con 55 más y una subida del 33,13 por ciento, mientras que los temporales aumentaron de 404 a 440, con 36 más y un incremento del 8,91 por ciento.Además, el peso de la contratación indefinida mejoró en 4,31 puntos porcentuales con respecto a julio de 2025, cuando representaba el 29,12 por ciento del total. La temporalidad descendió, en consecuencia, desde el 70,88 hasta el 66,57 por ciento, aunque mantuvo una posición claramente mayoritaria.El crecimiento interanual estuvo repartido de manera más equilibrada entre hombres y mujeres. Los contratos masculinos pasaron de 346 a 401, con 55 más y un aumento del 15,90 por ciento. Los femeninos avanzaron de 224 a 260, con 36 más y una subida del 16,07 por ciento. Entre los hombres crecieron un 32,08 por ciento los indefinidos y un 8,75 por ciento los temporales. Entre las mujeres, las variaciones fueron del 35 por ciento y del 9,15 por ciento, respectivamente.En términos sectoriales, los servicios volvieron a marcar la diferencia interanual. Sus contratos pasaron de 307 a 386, con 79 más y un crecimiento del 25,73 por ciento. Los indefinidos del sector aumentaron de 94 a 142, un 51,06 por ciento, y los temporales avanzaron de 213 a 244, un 14,55 por ciento.Por su parte, la construcción ganó 23 contratos en un año, al pasar de 64 a 87, con una subida del 35,94 por ciento. La contratación indefinida creció un 47,62 por ciento y la temporal, un 30,23 por ciento. La industria perdió siete contratos, un 6,14 por ciento, debido al descenso de los temporales, mientras que la agricultura registró cuatro menos, un 4,71 por ciento, tras la caída de sus indefinidos.La evolución de los últimos doce meses refleja una trayectoria irregular, marcada por fuertes oscilaciones. Tras los 730 contratos de agosto de 2025, el volumen bajó a 657 en septiembre y a 634 en octubre. Noviembre dejó el máximo del periodo, con 839 contratos, antes de que la cifra descendiera a 676 en diciembre y quedara prácticamente estable en enero, con 680.Posteriormente, febrero marcó el mínimo de los doce meses, con 568 contratos. Marzo protagonizó una intensa recuperación hasta los 760, pero abril volvió a reducir el dato a 606. Mayo cerró con 627, junio bajó hasta 590 y julio recuperó el terreno perdido hasta alcanzar los 661 contratos. Pese al último repunte, el resultado quedó 69 contratos por debajo del registrado en agosto de 2025, una diferencia del 9,45 por ciento.Durante estos doce meses se contabilizaron 8.028 contratos en Montilla. De ellos, 2.583 fueron indefinidos, el 32,17 por ciento, y 5.445 tuvieron carácter temporal, el 67,83 por ciento. Agosto de 2025 presentó la mayor proporción de contratación indefinida, con un 41,51 por ciento, mientras que enero de 2026 dejó la más baja, con un 24,85 por ciento.En el acumulado anual, los hombres reunieron 4.840 contratos, el 60,29 por ciento, y las mujeres, 3.188, el 39,71 por ciento. La agricultura concentró 3.389 contratos, el 42,21 por ciento; los servicios sumaron 2.908, el 36,22 por ciento; la industria alcanzó 1.037, el 12,92 por ciento; y la construcción contabilizó 694, el 8,64 por ciento.En el ámbito provincial, la Subdelegación del Gobierno de España indicó que el 36,01 por ciento de los contratos firmados en junio fue indefinido y el 63,99 por ciento tuvo carácter temporal. En Montilla, durante ese mismo mes, las proporciones fueron del 32,71 y del 67,29 por ciento, respectivamente. La temporalidad local se situó así 3,30 puntos porcentuales por encima de la provincial.Asimismo, el desempleo provincial descendió en todos los sectores salvo en la construcción, donde aumentó en 14 personas. La agricultura redujo el paro en 13 personas, la industria lo hizo en 29 y los servicios anotaron la mayor bajada, con 737 personas desempleadas menos. El colectivo sin empleo anterior también disminuyó en 29 personas.Ante estos datos, la secretaria de Empleo de UGT Córdoba, Paqui Haro, destacó que "la temporalidad, junto a salarios bajos protagonizan la base de un mercado laboral que debe, sin lugar a dudas, de evolucionar hacia sectores de mayor consolidación, mayores retribuciones y menos dependencia de factores como el turismo o la estabilidad política y económica nacional e internacional".Por otro lado, Haro señaló que "la mayor concentración de mujeres en el sector servicios también refleja una enorme dificultad de este colectivo por aspirar o conseguir empleo en el resto de sectores, volviendo e incidir en que el sector servicios es el que encara el mayor número de contratos temporales, asumiendo trabajos enormemente feminizados y peor pagados, como son los de la limpieza, los cuidados o la atención al público en comercio. Debemos contribuir a acabar con la brecha salarial".De igual modo, la representante sindical reiteró la necesidad de contratación de mujeres en todos los sectores y niveles de responsabilidad, así como de "elevar los salarios a las empleadas de limpieza, cuidados o comercio dignificando su importante papel y respondiendo a una necesaria mejora de su independencia económica", una respuesta que, a su juicio, "mejoraría y dinamizaría, asimismo, el mercado, aumentando el poder adquisitivo en los hogares cordobeses".En cuanto a la temporalidad provincial, Paqui Haro afirmó que "constatar que el 63,99 por ciento de los nuevos contratos firmados en junio haya sido de carácter temporal ahonda también en un importante factor, la inestabilidad laboral y esa dependencia del sector servicios, e incluso las características de un trabajo en el campo que depende de las distintas campañas"."A este respecto, así como al grueso de los datos, desde UGT insistimos en la imperiosa necesidad de apostar por el cambio de modelo productivo a una industrialización que mejore el poder adquisitivo de las personas de nuestra provincia y de las familias, y que estabilice el empleo y los ingresos de los hogares cordobeses", subrayó Haro.Por su parte, la secretaria de Empleo de Comisiones Obreras (CCOO) de Córdoba, Ana Belén Acaiña, destacó el descenso del desempleo en todos los sectores excepto en la construcción y advirtió de que detrás de este aumento del paro en la construcción podría haber una situación que se viene repitiendo coincidiendo con determinados periodos vacacionales."Nos preocupa que, en lugar de garantizar a las personas trabajadoras su derecho a disfrutar de sus vacaciones, se pueda estar optando por extinguir la relación laboral para volver a contratar posteriormente", apuntó la dirigente sindical cordobesa.Finalmente, Acaiña consideró que la Inspección de Trabajo debería vigilar estas posibles prácticas y recuerda que "la utilización de la extinción de contratos para evitar el disfrute efectivo de las vacaciones y proceder posteriormente a una nueva contratación podría constituir un uso fraudulento de la contratación y de los derechos laborales"."Las vacaciones son un derecho laboral, no una excusa para despedir y volver a contratar. No podemos normalizar que las personas trabajadoras pierdan su empleo cada vez que llega un periodo vacacional para después ser contratadas de nuevo. Si estas prácticas se están produciendo, deben ser investigadas y, en su caso, sancionadas", concluyó la portavoz de CCOO.