Elena Mesa lidera en Úbeda la actuación del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón

El Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón completó este pasado sábado una destacada participación en el III Acuatlón de Menores Úbeda, celebrado en la localidad jiennense como última prueba puntuable del I Circuito Andaluz de Acuatlón de Menores, con una victoria de Elena Mesa Revuelta en Alevín Femenino y varios puestos destacados para los representantes de la entidad montillana.En concreto, Elena Mesa protagonizó el mejor resultado del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón al imponerse en la categoría Alevín Femenino. La joven deportista montillana logró la primera posición en una prueba en la que su compañera Celia Tejada también firmó una notable actuación al concluir en cuarto lugar.Además, la representación montillana obtuvo resultados destacados en las categorías infantiles. Mario Mesa rozó los puestos de honor al finalizar cuarto en Infantil Masculino, mientras que Jaime Morales consiguió la séptima plaza dentro de la misma categoría. Por su parte, Iria Jiménez terminó quinta en Infantil Femenino, completando de este modo la participación de los cinco deportistas del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón cuyos resultados se recogen en la competición.El III Acuatlón de Menores Úbeda reunió a 68 participantes y puso el cierre a la edición inaugural del Circuito Andaluz de Acuatlón de Menores. La competición estuvo organizada por el Ayuntamiento de Úbeda junto a la Diputación de Jaén y la Federación Andaluza de Triatlón y constituyó la sexta y última cita puntuable de un calendario autonómico estrenado durante esta temporada.Y es que este primer Circuito Andaluz de Acuatlón de Menores ha recorrido distintas provincias de la comunidad desde el segundo fin de semana de junio hasta la primera semana de agosto. Las seis pruebas disputadas han llevado a los jóvenes deportistas por Granada, Almería, Cádiz, Málaga, Sevilla y, finalmente, Jaén, favoreciendo así la presencia del acuatlón entre las distintas modalidades que integran el calendario andaluz de deporte base.En ese sentido, la prueba ubetense adquirió una relevancia especial al ser la última oportunidad para sumar puntos antes de establecer las clasificaciones finales del circuito autonómico. La participación también experimentó un ligero crecimiento respecto a la edición anterior del acuatlón, al pasar de 64 a 68 deportistas inscritos, cuatro participantes más que en la pasada convocatoria.De igual modo, el III Acuatlón de Menores Úbeda sirvió para poner el punto final al VI Circuito Provincial de Triatlón de Menores Diputación de Jaén. La cita llegó después de la prueba de duatlón celebrada en Jaén y del triatlón disputado en Pozo Alcón, de manera que los participantes tuvieron en Úbeda la última oportunidad para aumentar su puntuación dentro de esta competición provincial.En cuanto al formato deportivo, el acuatlón combinó carrera a pie y natación mediante recorridos adaptados a las distintas edades. Los participantes de las categorías Juvenil y Cadete afrontaron las distancias más largas, con un primer segmento de 1.250 metros de carrera a pie, seguido de 500 metros de natación en piscina de 25 metros y un último tramo de otros 1.250 metros de carrera a pie.Las distancias fueron disminuyendo progresivamente en las categorías inferiores. Los participantes Benjamines y Prebenjamines pusieron el colofón a la jornada con un formato más asequible en el que se suprimió el primer tramo de carrera a pie, por lo que sus respectivas pruebas estuvieron compuestas por un segmento inicial de natación y otro posterior de carrera a pie.El Club Deportivo Triatlón Montilla ha recibido una ayuda de la Diputación Provincial de Córdoba dentro de la Convocatoria de subvención convocada a entidades deportivas de la provincia de Córdoba para la realización de actividades deportivas y al apoyo al deporte base, durante el año 2026.