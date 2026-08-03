Siete podios para la cantera del Montilla-Córdoba Triatlón en la Isla de la Cartuja

El Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón completó el pasado sábado una destacada participación en el V Acuatlón de Menores Isla de la Cartuja, celebrado en Sevilla, con siete puestos de podio y ocho deportistas clasificados entre los cinco primeros de sus respectivas categorías. La jornada incluyó además el Campeonato de Andalucía de Acuatlón Juvenil, en el que la entidad montillana consiguió tres de las cuatro primeras posiciones individuales.La competición reunió a 97 deportistas en el Centro Especializado de Alto Rendimiento de Remo y Piragüismo de Sevilla. La cifra representó un crecimiento del 14 por ciento respecto a la edición de 2025, que contó con 85 participantes, y permitió que la prueba se acercara al centenar de inscritos en su quinta edición.En la categoría Infantil Masculino, Jaime Morales Guijarro alcanzó la segunda posición para el Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón. La representación montillana también obtuvo dos resultados entre las cinco primeras clasificadas de Infantil Femenino, con Iria Jiménez Novoa en la tercera plaza y Nuria Ariza Benítez en la quinta.Los resultados continuaron en Cadete Femenino, categoría en la que Viñet Díaz López consiguió la primera posición y Victoria López Bermejo terminó tercera. Ambas deportistas situaron nuevamente al club en los puestos de podio de la prueba sevillana.El Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón también ocupó las dos primeras plazas de Juvenil Femenino. Irene Sánchez Ramos finalizó en primera posición, mientras que Ainhoa Pedrosa Berenguel obtuvo el segundo puesto. En Juvenil Masculino, Fabio Vargas Guzmán completó la participación del club con otra primera posición.La prueba juvenil correspondió al Campeonato de Andalucía de Acuatlón de la categoría y contó con 23 participantes, distribuidos entre 14 deportistas masculinos y nueve femeninas. La salida masculina abrió la competición a las 9.00 horas y la femenina comenzó tres minutos después.Los juveniles afrontaron un recorrido compuesto por un primer segmento de 1.250 metros de carrera a pie, seguido de 500 metros de natación y un último tramo de otros 1.250 metros a pie. Además de disputar los títulos autonómicos, sumaron puntos para la sexta Liga Andaluza de Escuelas de Triatlón. En esta jornada solamente puntuaron para dicha liga los participantes juveniles, al celebrarse su campeonato autonómico.El programa del V Acuatlón de Menores Isla de la Cartuja incluyó las categorías Prebenjamín, Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete y Juvenil. La competición estuvo organizada directamente por la Federación Andaluza de Triatlón y contó con la colaboración del Instituto Municipal de Deportes de Sevilla, la Junta de Andalucía y el Centro Especializado de Alto Rendimiento de Remo y Piragüismo de Sevilla.La cita fue también la quinta y penúltima prueba del primer Circuito Andaluz de Acuatlón de Menores. La sexta y última jornada se disputará el próximo fin de semana en Úbeda, en la provincia de Jaén, donde quedarán decididas las clasificaciones finales de la primera edición del circuito.La competición sevillana puntuó igualmente para el séptimo Circuito Sevillano de Triatlón de Menores. Para la categoría Juvenil constituyó la cuarta de las seis pruebas puntuables del calendario provincial, mientras que para las demás categorías fue la quinta de las siete jornadas programadas durante la temporada.El Club Deportivo Triatlón Montilla ha recibido una ayuda de la Diputación Provincial de Córdoba dentro de la Convocatoria de subvención convocada a entidades deportivas de la provincia de Córdoba para la realización de actividades deportivas y al apoyo al deporte base, durante el año 2026.