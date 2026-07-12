El Repertorio de Oficios Artesanos de Andalucía incorpora dos actividades muy vinculadas a Montilla

Relevo generacional: de Joaquín a Maribel

La continua transformación de la actividad artesana, así como la identificación de prácticas artesanas no incluidas en el Repertorio de Oficios Artesanos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, han puesto de manifiesto la necesidad de realizar una nueva revisión del Repertorio de Oficios Artesanos de Andalucía.La nueva revisión incorpora trece nuevos oficios artesanos: pintura en piezas de cerámica, bordado de tul, bordado en oro, cestería en olivo, construcción de chozas, elaboración de encajes de bolillos en hilo de oro y plata, elaboración de fieltro, elaboración de jarapas, elaboración de pantallas para lámparas, elaboración de pergaminos, elaboración de señuelos de pesca, elaboración de venencias y sastrería de protecciones para imágenes religiosas.Entre las que destacamos por la vinculación con Montilla, la cestería en vareta de olivo y la elaboración de venencias que ha recuperado con maestría su presencia —después de la desaparición de los hermanos Fernández y de Nicolás Clavero— Antonio Carrasco, de Carrasco & González, Artesanía en Acero Inoxidable, un taller situado en la Avenida del Marqués de la Vega y Armijo que realiza venencias y un sinfín de artículos muy vinculados al vino y la bodega. En la catalogación del oficio el artesano que realiza venencias se denomina "venenciero" y su inclusión supone el reconocimiento a un oficio ancestral, al igual que el de la cestería en vareta de olivo, que ya es, oficialmente, oficio artesano.Hubo un tiempo en el que los campos de Montilla no solo hablaban el idioma del vino y del aceite, sino también un tiempo en el que las varetas de olivo, esos brotes tiernos que nacen al pie del tronco, no se desechaban: se transformaban en los canastos que sostendrían la economía de toda una comarca durante la recogida de aceitunas y la vendimia. Hoy, tras años de lucha contra el olvido de la cestería, ese saber hacer popular ha recibido el mayor de los reconocimientos institucionales.Un rescate el de este oficio que comenzó en 2014 por empeño de la primera Junta Directiva de la Asociación "Solano Salido", siendo presidente José Luis Márquez Ruiz, en la que se trabajó para recuperar oficios en peligro de desaparecer. Con esta idea de proteger el patrimonio artesanal continúa trabajando la actual Junta Directiva, con su presidente, Joaquín Feria Priego, a la cabeza.Este logro no es fruto de la casualidad, sino de la resistencia cultural. Para entender cómo un oficio al borde de la extinción ha logrado colarse en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), hay que mirar hacia la Asociación Cultural de Artesanos de Montilla "Solano Salido".En 2014, el colectivo se plantó ante el avance del olvido de la tradición y la desaparición de los veteranos del pueblo y apostó el todo por el todo para recuperar esta técnica milenaria y, sobre todo, para divulgar su enseñanza con el objetivo de que no muriera con sus últimos viejos maestros.El epicentro de esta resistencia ha sido el Centro de Artesanía de Montilla. Allí, durante años de entrega ciega y paciencia infinita, el maestro Joaquín Luque Moreno se dedicó a moldear el futuro enseñando a los más jóvenes cómo domar las varetas de olivo. Su labor, un auténtico ejercicio de generosidad patrimonial, ya le valió en 2016 el reconocimiento como Socio de Honor de la Asociación.Desde la Asociación Cultural de Artesanos de Montilla "Solano Salido" señalan que "un oficio no muere cuando deja de usarse, sino cuando se olvida cómo se hace". Esa premisa la entendió a la perfección Maribel Ramírez Madrid, discípula aventajada del maestro Joaquín.Tras empaparse de la sabiduría de su mentor, Maribel recogió el testigo y asumió el legado de mantener vivos los talleres. Su constancia y pasión tuvieron su recompensa emocional el pasado año 2025, cuando la Asociación "Solano Salido" la nombró,, un homenaje a dos generaciones unidas por el mismo hilo conductor —o, mejor dicho, por la misma vareta—.La inclusión en el Repertorio de Oficios Artesanos de la Comunidad Autónoma de Andalucía no es solo un sello burocrático: es una justicia histórica. La cestería en vareta de olivo representa la esencia de la economía circular tradicional montillana. Con esas herramientas se confeccionaban los robustos canastos que servían para la recogida de las aceitunas y los cestos que transportaban las uvas, desbordantes y dulces, rumbo a los lagares montillanos.A partir de hoy, hacer un canasto de vareta, unas enjugaderas, que cubrían los braseros de picón, ya no es "una cosa del pasado" o un simple pasatiempo de nostálgicos. Es, con todas las de la ley, artesanía oficial de Andalucía. Un triunfo de la memoria histórica de Montilla que demuestra que, a veces, para avanzar, solo hace falta mirar lo que crece a los pies de nuestros propios olivos.