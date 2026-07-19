Pepe Badía gana el V Concurso de Fotografía Científica



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Ayuntamiento de Montilla y la Asociación Montillana para la Divulgación y Difusión de la Ciencia (AMDIC) celebraron ayer, en el Centro Cultural Alcalde Antonio Carpio, la entrega de premios del V Concurso de Fotografía Científica ‘Ciencia en una foto’, una convocatoria que reunió más de un centenar de imágenes procedentes de España, Portugal y distintos países de Latinoamérica.El primer premio, dotado con 700 euros, recayó en la fotografía, del catalán Pepe Badía Marrero. El segundo premio, valorado en 400 euros, fue concedido a, una obra del fotógrafo de La Rambla Francisco Javier Fernández Pedraza. Por su parte, la mención especial del público, también dotada con 400 euros, reconoció la imagen, del montillano Antonio Ruiz Espinosa.Además, el acto de entrega de premios sirvió para inaugurar una exposición integrada por 40 de las fotografías seleccionadas entre todas las obras presentadas. Durante el acto también fue presentado el catálogo correspondiente a la edición anterior del concurso, que alcanza ya su quinta convocatoria y continúa ampliando su alcance dentro y fuera de España.La concejala de Cultura, Soledad Raya, señaló que "la ciencia y el arte no son caminos paralelos, sino diferentes formas de acercarnos al mundo, comprenderlo y, sobre todo, admirarlo". La responsable municipal destacó también que la fotografía y la investigación científica comparten "un mismo impulso: observar con atención, descubrir lo invisible y ofrecer una nueva mirada a la realidad".En ese sentido, Soledad Raya agradeció la implicación de AMDIC, la labor del jurado especializado y la participación de la ciudadanía en la votación popular. La concejala repasó asimismo la evolución experimentada por la iniciativa desde sus comienzos. "Empezamos sin saber si el concurso debía tener un carácter provincial, regional o nacional y, cinco años después, contamos con un certamen de fotografía científica que recibe propuestas de distintos países", expresó.La obra ganadora,, muestra el encuentro entre dos pequeños insectos sobre una hoja: una chinche considerada una especie invasora y una araña autóctona. La escena fue captada con precisión y equilibrio compositivo para mostrar, a pequeña escala, las relaciones de competencia, defensa y supervivencia que se producen en la naturaleza.Y es que la fotografía de Pepe Badía Marrero convierte una situación cotidiana y difícil de percibir a simple vista en una ventana hacia un fenómeno biológico. La propuesta acerca ese proceso al público mediante una composición visualmente atractiva en la que los dos pequeños protagonistas quedan enfrentados sobre la superficie de la hoja.Por otro lado, el segundo premio,, recoge una panorámica nocturna realizada en la playa Molino de Papel. En la imagen, el perfil rocoso del paisaje se integra con el intenso trazado de la galaxia, estableciendo una relación visual entre el entorno terrestre y la dimensión del cielo nocturno.La fotografía de Francisco Javier Fernández Pedraza fue obtenida mediante varias tomas de larga exposición. El resultado combina el dominio de la técnica fotográfica con una mirada sensible hacia el paisaje, en una composición que permite observar con detalle tanto la costa como la presencia de la Vía Láctea sobre el horizonte.De igual modo, la participación ciudadana volvió a ocupar un lugar destacado en esta quinta edición. La votación popular registró un total de 6.903 apoyos y situó como propuesta favorita, de Antonio Ruiz Espinosa, que recibió 2.381 votos.La obra del fotógrafo montillano muestra una "alineación precisa" de la luna llena sobre el castillo de Montilla que, sin embargo, ha generado serias dudas entre aficionados a la Astronomía que, en declaraciones a, han advertido "errores de bulto" en la orientación delo del, así como un rango dinámico de exposición que han tildado de "físicamente imposible".Según el Ayuntamiento, la imagen habría sido posible gracias a un estudio previo de "mecánica celeste aplicado al paisaje urbano de Montilla", lo que habría permitido determinar la posición desde la que debía captarse el satélite sobre el alhorí de la antigua fortaleza. Sin embargo, las fuentes consultadas por este periódico sostienen que "aunque la alineación geográfica haya podido ser calculada y sea real, la ejecución final que se presenta "no resulta creíble" porque "la Luna está rotada incorrectamente" y, a su vez, muestra un fondo "anormalmente estrellado" en un lugar dominado por la luz del propio castillo.Durante la entrega de premios, el presidente de la Asociación Montillana para la Divulgación y Difusión de la Ciencia, Pedro de la Torre, resaltó que el concurso permite descubrir procesos científicos presentes tanto en los grandes fenómenos del universo como en los pequeños detalles de la naturaleza. De la Torre explicó que "una fotografía captura el porqué y nos permite detenernos ante detalles que, de otro modo, probablemente no llegaríamos a ver".Asimismo, el presidente de la entidad indicó que las imágenes presentadas combinan "curiosidad, creatividad, dedicación y habilidad técnica". También puso de relieve la variedad de disciplinas representadas en el concurso, desde la astronomía y la microscopía hasta la biología, el movimiento y los fenómenos relacionados con la luz.Finalmente, el fallo de los dos premios principales fue determinado mediante la valoración independiente de un jurado formado por especialistas de los ámbitos científico, artístico y fotográfico. Entre los perfiles participantes figuraron catedráticos de Bellas Artes de la Universidad de Granada, profesionales de la fotografía, representantes de Afomo y miembros de la Asociación Montillana para la Divulgación y Difusión de la Ciencia. Parte de este jurado se renueva en cada convocatoria con el propósito de incorporar distintos criterios y perspectivas.