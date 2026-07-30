La Diputación de Córdoba regula el uso de la inteligencia artificial en la institución provincial

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

La Diputación de Córdoba ha aprobado un plan que regulará el uso, la incorporación y la contratación de sistemas de inteligencia artificial en la institución provincial y su sector público, con un marco común para garantizar una utilización ética, segura, transparente y responsable. El documento recibió el respaldo del Pleno provincial en la sesión celebrada el pasado 22 de julio.La delegada de Desarrollo Tecnológico, Transformación Digital y Juventud de la Diputación de Córdoba, Sara Alguacil, explicó que se trata de un “documento que fue aprobado por el Pleno en la sesión celebrada el pasado 22 de julio”. La iniciativa ordenará tanto la utilización cotidiana de estas herramientas como los procedimientos necesarios para incorporarlas, supervisarlas y retirarlas cuando resulte necesario.En ese sentido, Alguacil afirmó que “se trata de una política de actuación que tiene como objetivo establecer el marco institucional para el uso, incorporación, desarrollo, supervisión, auditoría, registro y retirada de sistema de IA utilizados por esta Diputación”. El plan pretende, de este modo, ofrecer unas reglas compartidas para las distintas áreas y entidades que forman parte de la Administración provincial.Además, la diputada señaló que “este plan, en definitiva, es una forma de regular el uso de herramientas relacionadas con la Inteligencia Artificial para que éstas se usen con control y cumplan con su objetivo de facilitarnos el día a día, ayudarnos con la tramitación de procedimientos y tener un trabajo mucho más ágil”.El documento combina, por tanto, el aprovechamiento de las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial con mecanismos destinados a comprobar su funcionamiento y garantizar que su empleo se ajusta a los criterios establecidos por la Diputación.Alguacil destacó que “el documento recoge el uso ético, seguro, transparente y responsable de la inteligencia artificial por parte de la institución provincial, estableciendo para ello criterios comunes de utilización e incorporando un sistema de revisión, auditoría y suspensión”.Por otro lado, las disposiciones recogidas en el plan serán de obligado cumplimiento para todo el personal de la Diputación de Córdoba, así como para sus organismos autónomos, empresas públicas y consorcios dependientes. Su ámbito de aplicación alcanzará igualmente a los contratistas y proveedores que desarrollen o gestionen sistemas de inteligencia artificial para la institución provincial.La Diputación extenderá también su labor de asistencia a los municipios cordobeses que necesiten resolver dudas relacionadas con la aplicación de estas herramientas. A este respecto, la responsable provincial indicó que “todos los ayuntamientos que tengan dudas sobre él pueden consultarnos y contactar con nosotros sin problema, y hemos de hacerlo con una eficiente coordinación entre todos”.De igual modo, el plan establecerá un modelo de gobernanza basado en la coordinación de los órganos provinciales con competencias en innovación pública, administración electrónica, contratación, protección de datos, seguridad de la información, transparencia y asistencia a los municipios. En esa estructura participarán también las áreas funcionales que utilicen sistemas de inteligencia artificial en el desarrollo de sus tareas.La Empresa Provincial de Informática (Eprinsa) asumirá un papel destacado en la aplicación práctica del nuevo marco. Según explicó Alguacil, “la Empresa Provincial de Informática (Eprinsa) será la encargada de emitir informes, así como aprobar guías, instrucciones técnicas y modelos normalizados que contribuyan a la correcta aplicación de este Plan, así como al uso adecuado de la IA en el entorno de la institución provincial”.Asimismo, la institución provincial dispondrá de un catálogo corporativo en el que se clasificarán las distintas herramientas de inteligencia artificial según las condiciones previstas para su utilización. Este registro permitirá al personal conocer qué opciones puede emplear en el ejercicio de sus funciones y cuáles cuentan con limitaciones o no pueden ser utilizadas.Alguacil detalló que “la Diputación mantendrá un catálogo corporativo de herramientas de IA que identificará las opciones que pueden ser utilizadas por el personal en el desempeño de sus funciones. De este modo, se establecerán categorías como las que cuenten con autorización de uso general, de uso restringido, en prueba piloto, no autorizadas y herramientas prohibidas”.Finalmente, el plan mantendrá la intervención humana como principio esencial de cualquier procedimiento en el que se empleen estas tecnologías. La delegada de Desarrollo Tecnológico, Transformación Digital y Juventud de la Diputación de Córdoba enfatizó que “la inteligencia artificial nunca sustituirá la responsabilidad de los empleados públicos ni la toma de decisiones humanas”.