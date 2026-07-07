El nadador paralímpico Paco Salinas compartirá en Montilla su testimonio de superación

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

El cicloacercará a Montilla y a otros nueve municipios de la provincia de Córdoba una nueva edición de talleres educativos dirigidos a centros de Enseñanza Secundaria, con el nadador paralímpico cordobés Paco Salinas como deportista invitado y con el objetivo de trabajar valores vinculados al deporte, la resiliencia y la superación de adversidades.La iniciativa, que celebra su segunda edición, forma parte del programade la Delegación de Deportes de la Diputación de Córdoba y propone un ciclo de conversaciones concebido para trasladar al alumnado herramientas y testimonios relacionados con la capacidad de afrontar dificultades. La propuesta se desarrollará en diez sesiones repartidas por distintos municipios cordobeses, entre ellos Montilla, donde el deporte servirá como punto de partida para abordar actitudes y valores aplicables a la vida diaria.En ese sentido, el delegado de Deportes de la Diputación de Córdoba, Antonio Martín, señaló que “el objetivo de esta iniciativa no es otro que el de ofrecer a nuestros jóvenes talleres educativos para trabajar conceptos como la resiliencia o la superación de adversidades, utilizando el deporte y sus valores para alcanzar sus metas”.Además, el responsable provincial de Deportes destacó el perfil del deportista que protagonizará esta nueva edición de. Y es que Paco Salinas es un nadador paralímpico cordobés cuya trayectoria personal y deportiva se ha convertido en el eje del mensaje que se trasladará a los jóvenes participantes en los talleres.Martín detalló que “intervendrá Paco Salinas, deportista cordobés al que un accidente de tráfico en motocicleta le provocó una lesión medular y cuyo mensaje es el de sacar oportunidades a situaciones de dificultad. Salinas es Doctor en Ciencias del Deporte y en su haber cuenta con importantes éxitos deportivos como el haber alcanzado campeonatos de Andalucía y de España en diferentes ediciones y modalidades o el bronce en la Copa del Mundo de Natación Paralímpica París 2026, además de su participación en los Juegos Paralímpicos”.La presencia de Paco Salinas en Montilla —para la que la Diputación de Córdoba todavía no ha dado a conocer fecha— permitirá acercar al alumnado una experiencia vital marcada por la práctica deportiva y por la capacidad de reconstruir metas después de una adversidad. Su intervención se plantea como una conversación educativa en torno a conceptos como el esfuerzo, la constancia, la adaptación ante las dificultades y la búsqueda de oportunidades en contextos complejos.Por otro lado, Antonio Martín dijo que “esperemos que sean unos talleres muy productivos, que aporten a nuestros jóvenes algunos recursos para reforzar su actitud de superación, y hacerles ver que cada día es diferente, único e irrepetible”.De igual modo, el ciclo llegará a centros de enseñanza Secundaria de distintos puntos de la provincia, con una programación que incluye a municipios de diferentes comarcas cordobesas. El delegado de Deportes remarcó que “se celebrarán un total de diez sesiones en los municipios de: Palma del Río, Montoro, Fernán Núñez, Montilla, Aguilar, Pedro Abad, La Rambla, Almodóvar del Río, Espejo y Villa del Río”.La inclusión de Montilla dentro de este recorrido provincial refuerza la presencia de la localidad en un programa orientado a fomentar hábitos activos y saludables entre los jóvenes, al tiempo que sitúa el deporte como una herramienta educativa para trabajar valores que van más allá de la competición.Para finalizar, Martín hizo hincapié en que esta iniciativa se enmarca en el programa provincial, que engloba un conjunto de iniciativas que buscan promover unos hábitos de vida activos y saludables. Con esta segunda edición,mantiene su vocación de acercar a los centros educativos testimonios vinculados al deporte y a la superación personal, con una propuesta que utiliza la experiencia de deportistas como Paco Salinas para abrir espacios de reflexión entre el alumnado de Secundaria.