La Copa Paquillo reunirá en Montilla a 150 futbolistas de cinco clubes



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA (ARCHIVO) JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA (ARCHIVO)

El Club Deportivo Femenino Paquillo Moreno celebrará mañana sábado en el Estadio Municipal Miguel Navarro de Montilla una nueva edición de la Copa Paquillo, una convivencia deportiva que cerrará la temporada 2025-2026 con la participación de alrededor de 150 futbolistas de las categorías Sub 15 y Sub 12, en una jornada concebida para compartir fútbol, valores y convivencia en torno al crecimiento del fútbol femenino.La cita, que se desarrollará aproximadamente entre las 18.00 de la tarde y las 22.00 de la noche, volverá a convertir las instalaciones municipales montillanas en punto de encuentro para jugadoras, familias y cuerpos técnicos. La Copa Paquillo no se plantea como una competición convencional, sino como una jornada de convivencia que el club ha ido consolidando dentro del calendario deportivo local y que funciona como broche final a una campaña iniciada en septiembre de 2025.En esta edición tomarán parte ocho equipos pertenecientes a cinco entidades deportivas: Écija Femenino, Atlético Aguilarense, Club Deportivo Mar de Olivos, de Nueva Carteya, Club Deportivo Ciudad de Lucena y Club Deportivo Femenino Paquillo Moreno. Las participantes se distribuirán en dos categorías, Sub-15 y Sub-12, lo que permitirá reunir sobre el terreno de juego a niñas y adolescentes de distintas localidades de la provincia en una tarde marcada por el fútbol base femenino.Además, el encuentro llega después de una temporada en la que más de 90 niñas, adolescentes y mujeres han formado parte del proyecto deportivo del Club Deportivo Femenino Paquillo Moreno. La entidad considera que esa cifra confirma la consolidación de una estructura que se ha convertido en una de las referencias del fútbol femenino cordobés, tanto en el ámbito de la cantera como en la promoción deportiva en Montilla y en la provincia.En ese sentido, el Club Deportivo Femenino Paquillo Moreno señala que “no se trata de un campeonato al uso, sino de una jornada pensada para compartir fútbol, vivencias y valores entre jugadoras, familias y cuerpos técnicos”. Esa filosofía ha hecho que la Copa Paquillo se haya convertido en una cita fija para el club y en un espacio de convivencia que trasciende el resultado de cada encuentro.Y es que la jornada quiere situar el foco más allá del marcador. El Club Deportivo Femenino Paquillo Moreno defiende que “la Copa Paquillo quiere ser un espacio de visibilización y una declaración de intenciones”. Con esa idea, la entidad pretende seguir reivindicando el papel de la mujer en el deporte y recordar que la igualdad también se construye desde los campos de fútbol, en el día a día de los entrenamientos, en la relación con las familias y en la creación de referentes para las jugadoras más jóvenes.Por otro lado, el club subraya la importancia de que este tipo de actividades ayuden a dar visibilidad a una realidad deportiva que sigue creciendo. El Club Deportivo Femenino Paquillo Moreno manifiesta que “mientras gran parte de la atención mediática continúa centrada en las competiciones masculinas, actividades como esta demuestran que existe una base femenina numerosa, comprometida y con ganas de crecer”.De igual modo, la entidad anima a la ciudadanía de Montilla y de la comarca a acercarse al Estadio Municipal Miguel Navarro para acompañar a las futbolistas y respaldar una propuesta que se construye desde el respeto, la deportividad y la convivencia. La presencia de familias, aficionados y vecinos será también parte esencial de una jornada que pretende reconocer el esfuerzo de las jugadoras y el trabajo desarrollado durante toda la temporada.La celebración de la Copa Paquillo 2026 será posible gracias a la colaboración del Servicio Municipal de Deportes (SMD) del Ayuntamiento de Montilla, que un año más pone las instalaciones municipales al servicio del fútbol femenino. El Estadio Municipal Miguel Navarro volverá a convertirse así en un escenario de encuentro para clubes de la provincia, con una tarde de partidos que servirá para cerrar el curso deportivo en un ambiente participativo.Asimismo, la directiva del Club Deportivo Femenino Paquillo Moreno realiza un balance positivo de la temporada 2025-2026, un periodo en el que se han consolidado grupos de trabajo, se han incorporado nuevas jugadoras y se han fortalecido los vínculos con otros clubes y con las instituciones. La entidad valora especialmente la evolución de un proyecto que sigue creciendo desde la base y que mantiene como eje la formación integral de niñas y adolescentes.Con la Copa Paquillo 2026 como cierre de temporada, el Club Deportivo Femenino Paquillo Moreno ya mira al mes de septiembre con la intención de iniciar un nuevo curso deportivo con más propuestas. El objetivo seguirá siendo impulsar el fútbol femenino en Montilla y en la provincia de Córdoba, reforzando un proyecto que combina práctica deportiva, convivencia, aprendizaje y compromiso con la igualdad.