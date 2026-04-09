El Ayuntamiento plantea transformar la antigua Laboral en un espacio público con zonas verdes



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

Transformar el antiguo IES Emilio Canalejo Olmeda —popularmente conocida como "La Laboral"— en un espacio público dotado de zonas verdes y equipamientos. Ese es el objetivo que se ha marcado el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Montilla, que ha vuelto a plantear la recuperación de este enclave para uso ciudadano en el entorno de la Avenida de la Constitución y el barrio de las Casas Nuevas.La iniciativa, que fue sometida anoche a la consideración del Pleno, contempla la petición a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía para la mutación demanial externa del inmueble, un procedimiento administrativo que permitiría incorporar estos suelos al patrimonio municipal con el objetivo de destinarlos a uso público.En ese sentido, el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, afirmó que esta actuación supone “un paso muy importante” para avanzar en la cesión de estos terrenos y ponerlos al servicio de la ciudadanía. Asimismo, recordó que “hemos vivido un proceso largo desde el traslado del centro educativo en 2015, con el compromiso de que estos terrenos y edificaciones pudieran destinarse al uso ciudadano, especialmente del tejido asociativo de Montilla”.Por otro lado, el primer edil montillano señaló que, aunque la reversión de los suelos no ha sido posible desde el punto de vista jurídico, la fórmula elegida permite alcanzar el objetivo planteado. Así, Llamas indicó que la mutación demanial “cumple perfectamente la finalidad que persigue el Ayuntamiento”.El proyecto se sustenta en la innovación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobada en 2024, que recalificó estos terrenos como zona verde, lo que posibilita su transformación en un espacio libre con dotaciones públicas. Esta adaptación urbanística, además, "contribuye a compensar la redistribución de aprovechamientos en el entorno urbano más próximo", tal y como detalló ayer el alcalde.Esta propuesta da continuidad a un proceso iniciado tiempo atrás. Ya en agosto de 2024,con el objetivo de propiciar la remodelación urbanística de la zona conforme al PGOU, tras descartarse la reversión de la parcela por parte de la Junta de Andalucía al haber transcurrido más de treinta años desde su cesión inicial.En aquel momento, la solución planteada por el Consistorio pasaba igualmente por la mutación demanial externa, es decir, una cesión temporal por parte de la administración autonómica, fórmula que ahora vuelve a situarse en el eje de la actuación municipal.Con el respaldo de los grupos del PSOE e Izquierda Unida (IU) y la abstención del Partido Popular (PP), el Pleno ya acordó entonces solicitar esta cesión para impulsar una transformación urbanística en el entorno de los colegios de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Gran Capitán y Vicente Aleixandre.En ese contexto, el alcalde explicó que “el Plan General de Ordenación Urbana proyecta para este ámbito una zona verde compatible con ciertas construcciones y nuestra idea es conservar el pabellón y la parte de talleres porque son espacios versátiles que pueden servir para dinamizar el tejido asociativo y cultural de la ciudad”.Del mismo modo, Rafael Llamas defendió entonces que “se ha buscado una solución urbanística favorable para la zona, que va en la línea del modelo de ciudad y de los criterios del equipo de gobierno a la hora de actuar: esponjar la trama urbana mediante la generación de espacios verdes, libres y amables, junto a equipamientos deportivos que ofrecen muchas posibilidades”.En la actualidad, el proyecto mantiene esa línea de actuación y concreta el destino del espacio. Según el informe de los servicios técnicos municipales, la intervención prevé la demolición de la mayor parte de las edificaciones existentes, manteniendo únicamente aquellas que presentan un estado adecuado de conservación. En concreto, se conservarían el pabellón deportivo y la zona de talleres, que podrían adaptarse a usos deportivos y sociales, sin superar el 20 por ciento de ocupación permitido en este tipo de suelo.En palabras del alcalde, “la propuesta es mantener el pabellón como complemento a las instalaciones deportivas municipales y aprovechar los talleres como espacios multifuncionales, adaptables a diferentes usos que decida la Corporación Municipal”. En contraposición, añadió que el resto de edificaciones “serían demolidas por su estado obsoleto o por el elevado coste de rehabilitación”.Por otro lado, el primer edil montillano incidió en la urgencia de acometer esta actuación debido al progresivo deterioro del inmueble, subrayando que “el edificio presenta riesgos importantes, con accesos no autorizados y actos vandálicos, por lo que es urgente avanzar en su cesión y transformación”.Finalmente, Rafael Llamas defendió que esta intervención responde a una demanda compartida por todos los grupos políticos y que tendrá un impacto positivo en la ciudad, especialmente en el entorno del barrio de las Casas Nuevas. En ese contexto, concluyó que “seguimos avanzando en un modelo de ciudad donde los espacios públicos y los equipamientos estén al servicio de la ciudadanía, fomentando la convivencia, la actividad cultural y el desarrollo social y económico de Montilla”.Una vez formalizada la solicitud, el Ayuntamiento de Montilla remitirá la documentación necesaria a la Junta de Andalucía con la previsión de que la cesión pueda concretarse en los próximos meses, lo que permitiría iniciar las actuaciones para convertir este enclave en un nuevo espacio público para la ciudad.