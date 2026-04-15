Luz verde a la reforma integral del CEIP Beato Juan de Ávila

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía ha adjudicado las obras de reforma, mejora y modernización del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Beato Juan de Ávila de Montilla a la empresa Construcciones Serrot por un importe de 515.964,61 euros, con un plazo de ejecución de cuatro meses, según ha publicado la Administración autonómica en el Perfil del Contratante.La actuación prevista supondrá una intervención integral en este centro educativo, que cuenta con 40 años de antigüedad, con el objetivo de actualizar sus instalaciones y adecuarlas a las necesidades actuales. En ese sentido, los trabajos contemplan la renovación de distintos elementos del edificio, incidiendo especialmente en los acabados interiores.De este modo, el proyecto incluye la mejora de los paramentos alicatados de los pasillos, así como la sustitución de carpinterías y la actualización de la instalación eléctrica. A ello se suma la modernización de los sistemas de iluminación, una actuación que permitirá optimizar las condiciones de uso del centro, situado en la Barriada de El Molinillo, junto al Centro del Profesorado.Por otro lado, la intervención también abordará la renovación de los núcleos de aseos, una de las actuaciones habituales en este tipo de reformas de edificios educativos con varias décadas de antigüedad. De igual modo, se contempla la eliminación de barreras arquitectónicas, un aspecto clave para garantizar la accesibilidad universal.En ese marco, el proyecto que ha dado a conocer la Junta de Andalucía incorpora la instalación de un ascensor que dará servicio al aulario de tres plantas, lo que facilitará el acceso a las distintas dependencias del centro y mejorará la movilidad de toda la comunidad educativa.