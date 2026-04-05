La Diputación impulsa 'Cosecha Cultural 2026' con 31 propuestas escénicas y musicales

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

La Diputación de Córdoba llevará a los municipios de la provincia una programación cultural compuesta por 31 propuestas artísticas y formativas dentro de, una iniciativa que tendrá como eje central el teatro y la lírica y que está especialmente dirigida a localidades de menor población con el objetivo de acercar la cultura a todos los públicos.La institución provincial impulsa así un programa que, según detalló el responsable del área de Cultura, Gabriel Duque, busca consolidar una oferta cultural accesible y diversa. En ese sentido, el diputado señaló que se trata de “un programa consolidado que continúa acercando las artes escénicas, la música y la formación cultural a todos los municipios de la provincia, con especial atención a aquellos de menor población”.Además, la programación se articula en torno a una estructura equilibrada que combina propuestas contemporáneas con revisiones de grandes clásicos, facilitando al mismo tiempo la adaptación de los espectáculos a distintos espacios. Duque destacó que el objetivo es promover “una cultura accesible, diversa y de calidad”, con una oferta pensada para públicos de todas las edades .El teatro ocupa un lugar protagonista dentro de, con una amplia variedad de lenguajes escénicos. En palabras del diputado, “el teatro ocupa un lugar central dentro del programa, destacando por la diversidad de lenguajes escénicos”. A esta oferta se suman propuestas dirigidas al público familiar, con espectáculos de títeres, teatro de objetos y narrativas visuales que combinan entretenimiento y reflexión, contribuyendo así a la creación de nuevos públicos.Por otro lado, el programa incluye propuestas de humor, monólogos y formatos híbridos en los que confluyen el clown, la comedia y el teatro contemporáneo. Asimismo, los espectáculos de magia vuelven a formar parte de esta edición, ampliando la variedad de disciplinas escénicas disponibles para los municipios participantes.En el ámbito musical, la programación apuesta de manera decidida por la lírica, consolidándola como uno de los pilares fundamentales del proyecto. Duque subrayó que se trata de “una selección de carácter eminentemente lírico, consolidando la música como uno de los ejes fundamentales del programa” . A esta oferta se suma también la presencia de la danza contemporánea, con propuestas diseñadas para desarrollarse en entornos no convencionales, favoreciendo el diálogo entre el arte y el contexto cotidiano de los municipios.De igual modo,incorpora un apartado formativo orientado a fomentar la participación activa y la creatividad. Tal y como explicó el responsable provincial, este bloque “incluye talleres dirigidos tanto al público general como a colectivos específicos, fomentando la participación activa, la creatividad y el acercamiento a distintos lenguajes artísticos”.En cuanto al contenido concreto de la programación, el apartado teatral incluye la representación de obras clásicas como, de la compañía Pata Teatro;, protagonizada por Pepe Viyuela y Luis Santana;, de Ignacio Andreu; y, de Aida Sánchez. Asimismo, el teatro familiar contará con espectáculos como, de Títeres Caracartón;, de Festuc Teatre;, de Búho Teatro; y, de Uno Teatro.A estas propuestas se suman otras diez dirigidas al público familiar en formato de teatro de sala, entre las que figuran títulos comoy el espectáculo musicalPor otro lado, los aficionados a la magia podrán disfrutar de tres propuestas en el marco de esta programación cultural:. En el apartado de danza, la programación incluye, de la compañía Bah Festival.En el ámbito musical, junto a la lírica como protagonista, destacan espectáculos como, de la Compañía Lírica 1811, además de otras propuestas como, así comoFinalmente, el programa formativo contempla talleres como, impartido por Coke Riobóo; talleres de circo con Alas Escuela de Circo; y un taller de interpretación ante la cámara a cargo de Marisol Membrillo y Edgar Burgos, completando así una oferta que combina creación, exhibición y aprendizaje.