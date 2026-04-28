Sevilla acoge la presentación de 'El control del periodismo en España'

El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) presentará mañana el libro, de la periodista e investigadora Angy Galvín Benítez, en un acto que se celebrará a las 19.00 de la tarde en Sevilla, en la Fundación Caja Rural del Sur, con la participación del alcalde de Montilla, Rafael Llamas, y de la periodista Nuria Sánchez-Gey.La convocatoria reunirá a profesionales del ámbito periodístico y académico en torno a un trabajo que fue reconocido con el, una iniciativa impulsada conjuntamente por el CPPA y el Ayuntamiento de Montilla con el objetivo de fomentar la investigación, la excelencia y la reflexión en torno a la profesión periodística.La presencia del regidor montillano en este acto responde, precisamente, al papel activo que desempeña el Consistorio en la promoción de este galardón, concebido como un homenaje al escritor y periodista montillano Antonio López Hidalgo, catedrático de Redacción Periodística y miembro del Consejo Editorial de, queLa obra que se presentará mañana en Sevilla tiene su origen en la tesis doctoral con la que Angy Galvín Benítez obtuvo este reconocimiento en su primera edición. Aquel trabajo, titulado, fue distinguido por el jurado por su profundidad analítica y su capacidad para confrontar los marcos regulatorios existentes con los principios teóricos del periodismo y la comunicación política en sociedades democráticas avanzadas.El premio, dotado con 1.500 euros aportados por el Ayuntamiento de Montilla, contemplaba además la edición de un libro monográfico que recogiera los principales aspectos de la investigación, dando así origen a la publicación que se presenta mañana en la capital hispalense.El jurado destacó en su momento que la investigación galardonada “se adentra en una discusión de gran amplitud y profundidad intelectual, en la que somete a contraste las principales evidencias de las regulaciones existentes y los conflictos prácticos e insuficiencias surgidos en torno a ellas”.Asimismo, la organización subrayó que “las conclusiones finales resultan claras, sistemáticas, directamente contrastadas con las hipótesis iniciales y valiosamente propositivas para la mejora de los marcos regulatorios de las campañas electorales en el seno de dichas sociedades”.Y es que el contenido dese adentra precisamente en esa compleja relación entre normativa, instituciones y ejercicio profesional. La autora analiza los mecanismos de control que inciden en el trabajo de los periodistas, prestando especial atención a su impacto en la libertad informativa y en el funcionamiento democrático.A través de un enfoque crítico y documentado, la obra de Angy Galvín Benítez, que es directora deen las Islas Baleares, plantea una reflexión sobre los límites del periodismo y sobre cómo estos condicionantes pueden influir en la calidad de la información que recibe la ciudadanía.De igual modo, Angy Galvín sitúa una parte central de su análisis en el contexto de las campañas electorales, un periodo en el que la regulación adquiere un protagonismo especial. Tal y como explica la propia autora, “el libro sirve como guía para entender cómo funciona la legislación que afecta a los periodistas en campaña electoral: desde la elaboración de una escaleta de informativos hasta la celebración de una tertulia en la radio o la emisión de un debate en un periódico online”. Esta perspectiva práctica permite trasladar el debate teórico al día a día de las redacciones, aportando ejemplos concretos que facilitan la comprensión de un marco legal que, en ocasiones, resulta complejo.Además, la investigadora incide en la necesidad de adaptar la normativa vigente a los criterios periodísticos y al interés general. En palabras de Galvín, la obra propone una regulación más acorde con las necesidades de la profesión y con el derecho de la ciudadanía a recibir una información veraz, especialmente en fechas previas a la cita electoral que tendrá lugar en Andalucía el próximo 17 de mayo. Este contexto dota de especial actualidad a una publicación que aspira a contribuir al debate sobre el papel de los medios en procesos democráticos.La presentación contará con la intervención de Nuria Sánchez-Gey, periodista, doctora en Comunicación y miembro de la Junta de Gobierno del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía, quien será la encargada de introducir y contextualizar una obra que se inscribe en el ámbito de la investigación académica aplicada al periodismo. Su participación permitirá, además, abordar las principales líneas de trabajo que desarrolla el órgano colegial en materia de formación, reflexión y defensa de la profesión.De igual modo, la presencia en el acto del alcalde de Montilla, Rafael Llamas, refuerza el vínculo institucional que dio origen a este premio. El Ayuntamiento de Montilla, como principal impulsor del galardón junto al Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía, ha querido con esta iniciativa “estimular y reconocer el trabajo de investigación sobre el periodismo y la profesión periodística desarrollada por jóvenes doctores, así como contribuir a visualizar las aportaciones y enriquecer la bibliografía sobre el periodismo”, tal y como explicó en su momento el propio regidor.En esa misma línea, el presidente de la Demarcación en Sevilla del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía, José Antonio Barrera, subrayó que el premio pretende “trazar el camino que Antonio López Hidalgo abrió para fomentar los estudios sobre el periodismo y la profesión periodística”.La figura de Antonio López Hidalgo, a la que rinde homenaje este reconocimiento, continúa siendo un referente en el ámbito académico y profesional. Nacido en Montilla en 1957 y fallecido en mayo de 2022, fue catedrático de Redacción Periodística y autor de más de cuarenta obras, además de desarrollar una intensa labor investigadora y docente que dejó una profunda huella en varias generaciones de periodistas. Su trayectoria, vinculada tanto a la práctica profesional como al ámbito universitario, inspira un galardón que busca precisamente mantener vivo su legado intelectual.Asimismo, el premio contempla la difusión del conocimiento generado a través de las investigaciones distinguidas. De este modo, el libro que ahora se presenta forma parte de una edición de 300 ejemplares, de los cuales una parte se destinó a bibliotecas de facultades de Comunicación o Periodismo de América Latina, con el objetivo de facilitar su acceso a estudiantes y personal investigador de lengua hispana.La organización de este acto se enmarca en el compromiso del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía con la promoción del pensamiento crítico, la investigación y el fortalecimiento del periodismo como uno de los pilares esenciales de las sociedades democráticas.La presentación, abierta al público hasta completar aforo, se plantea como un espacio de encuentro y reflexión en torno a los retos actuales de la profesión, en un momento marcado por la proximidad de un nuevo proceso electoral y por el debate permanente sobre la calidad de la información.