Lourdes Pastor reivindica a las mujeres del 27 en su nuevo espectáculo

La cantaora cordobesa Lourdes Pastor presentará el próximo 14 de abril en el Ateneo de Madrid su nuevo espectáculo, titulado, que cuenta con la participación de la violinista montillana Eles Bellido, en una propuesta que combina flamenco, poesía y memoria democrática.La puesta en escena en la capital de España coincide, además, con el lanzamiento de su nuevo single,, como antesala de este proyecto artístico que reivindica la figura de mujeres olvidadas y el legado cultural de la Generación del 27.La artista cordobesa articula este doble hito creativo en torno a un mismo eje: recuperar voces silenciadas y tender puentes entre el pasado y el presente a través del arte. En ese sentido, el lanzamiento dese presenta como una pieza clave dentro de su discurso artístico, al musicalizar textos de la poeta Lucía Sánchez Saornil, cofundadora de Mujeres Libres, en una bulería de autor grabada en Madrid junto a Melón Jiménez.Esta nueva composición no se limita a una propuesta musical, sino que se concibe como un ejercicio de memoria cultural y reivindicación histórica, en el que el flamenco se convierte en herramienta para recuperar el pulso humano de las vanguardias y dar voz a figuras que quedaron relegadas.Por otro lado, el estreno desupondrá el desarrollo escénico de ese mismo planteamiento. El espectáculo, que tendrá lugar el 14 de abril a las 19.30 de la tarde en el Ateneo de Madrid, coincidiendo con el Día de la República, propone una relectura amplia del universo cultural de la Generación del 27, integrando en un mismo relato a mujeres y hombres creadores.De igual modo, Lourdes Pastor subraya el carácter integrador de la propuesta al afirmar que “el 27 fue mucho más que una generación de poetas” y que “fue un tiempo en el que coincidieron creadoras y creadores que compartían un mismo espíritu de libertad, modernidad y compromiso”.Asimismo, la artista incide en la necesidad de ofrecer una visión conjunta de aquel periodo al señalar que “durante mucho tiempo se habló de las mujeres del 27 como si fueran un apartado aparte”, cuando en realidad “formaban parte del mismo tejido cultural”.En ese contexto, el montaje escénico se articula como un viaje musical de entre 60 y 75 minutos en el que conviven flamenco, canción popular, poemas musicalizados y palabra hablada, incorporando textos de figuras como Federico García Lorca, Rafael Alberti o Miguel Hernández junto a autoras como Concha Méndez, Carmen Conde o la propia Lucía Sánchez Saornil.Además, uno de los momentos centrales del espectáculo será la lectura dramatizada del discurso de Clara Campoamor en el Congreso, símbolo de la lucha por los derechos de las mujeres y del sufragio universal alcanzado hace nueve décadas en España.En el plano musical, la propuesta contará con la participación de Ángel Dobao a la guitarra, la violinista Eles Bellido y Manuel Reyes de la Rubia a la percusión, junto a Amparo Climent y Gloria Vega como invitadas, configurando un elenco que combina tradición y contemporaneidad. Por otro lado, el proyecto cuenta con el respaldo de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y del propio Ateneo de Madrid, instituciones que avalan una iniciativa que conecta arte, pensamiento y compromiso social.Lourdes Pastor enmarca esta propuesta dentro de una trayectoria consolidada en la que el flamenco se erige como vehículo de transformación social, una línea de trabajo que ha sido reconocida recientemente con el Premio Meridiana de la Junta de Andalucía en la categoría de Iniciativas Culturales que promueven la igualdad.Asimismo, la artista continuará la difusión de este proyecto en diferentes escenarios, con citas previstas en Córdoba el próximo 10 de abril y en el Festival Flamenco de Cenes de la Vega el 22 de mayo, entre otras, consolidando un itinerario que refuerza su apuesta por la memoria democrática y la cultura como espacio de encuentro.