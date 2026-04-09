La comarca celebra el Día Mundial de la Salud con marchas escolares y actividades educativas



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba celebrará mañana el Día Mundial de la Salud con la organización de la III Marcha Escolar Saludable en varios municipios de la comarca, una iniciativa dirigida a fomentar hábitos de vida saludables entre la población escolar.La actividad se desarrollará de forma simultánea en distintas localidades del sur de la provincia y contará con la participación de alumnado de centros de Primaria y Secundaria de municipios como Lucena, Monturque, Moriles, Montilla, Puente Genil, Cabra, Baena, Priego, Aguilar de la Frontera, Fernán Núñez, Montalbán, Santaella, La Rambla, Montemayor y Benamejí, entre otros.En ese sentido, la marcha está impulsada por profesionales de Enfermería Referente Escolar y se plantea como una acción de promoción de la salud que pretende implicar directamente a la comunidad educativa. Durante el recorrido, los escolares seguirán un itinerario previamente establecido, encabezados por pancartas y difundiendo mensajes saludables elaborados por ellos mismos en el marco de programas comoY es que estas iniciativas educativas abordan aspectos considerados clave para el bienestar de la población joven, como la alimentación equilibrada, la práctica de actividad física, la salud emocional, el autocuidado o la prevención de conductas de riesgo. Todo ello se integra en una estrategia más amplia orientada a consolidar hábitos saludables desde edades tempranas.Por otro lado, la jornada culminará en un punto céntrico de cada localidad participante, donde se desarrollarán distintas actividades complementarias. Entre ellas figuran la lectura de un manifiesto, dinámicas de actividad física y la organización de un desayuno saludable, con el objetivo de reforzar de manera práctica el mensaje de promoción de la salud.De igual modo, esta tercera edición de la marcha se celebrará bajo el lema, una consigna que busca sensibilizar a la población y fomentar entornos educativos más saludables, implicando a toda la comunidad en el cuidado del bienestar colectivo.Además, la programación del Día Mundial de la Salud en el área sanitaria se completa con otras actividades paralelas organizadas en distintos municipios. Entre ellas se incluyen talleres, charlas impartidas por profesionales sanitarios y diversas acciones comunitarias centradas en la prevención y la promoción de hábitos saludables, con la participación activa de los centros sanitarios públicos de la comarca.