Más de 4.000 personas se movilizan en Córdoba en defensa de la sanidad pública

La provincia de Córdoba ha movilizado esta mañana a más de 4.000 personas en una manifestación multitudinaria en la capital en defensa de la sanidad pública, una movilización que ha recorrido distintos puntos del centro urbano para denunciar su desmantelamiento y privatización y en la que ha estado presente una amplia representación de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública y el Hospital de Montilla, junto a colectivos procedentes de municipios como Baena, Castro del Río, La Rambla, Montalbán o Montemayor, entre otros muchos.La marcha, que partió desde la Delegación de Salud, transitó por la Plaza de las Tendillas y concluyó en el Bulevar de El Gran Capitán, se desarrolló en un ambiente reivindicativo en el que los asistentes corearon consignas contra la Administración autonómica y la gestión sanitaria de la Junta de Andalucía.La movilización puso el foco en el impacto que las actuales políticas sanitarias tienen especialmente en las localidades de menor tamaño, donde se denuncian problemas como la reducción de personal, el cierre de consultas o la falta de médicos y pediatras, así como largas listas de espera y escasez de especialistas.Además, la convocatoria contó con la participación de representantes de los principales sindicatos y de formaciones políticas, en un contexto en el que se quiso visibilizar la situación de la sanidad pública en el conjunto de la provincia.En ese sentido, la secretaria general de Unión General de Trabajadores (UGT) de Córdoba, Encarna Laguna, alertó de las consecuencias derivadas de la situación actual y afirmó que “lo que realmente estamos viendo son listas de espera interminables, estamos viendo cómo las consultas de los especialistas cada vez tienen más tiempo, pero es que además estamos asistiendo a un desmantelamiento absoluto con centros de salud de la Atención Primaria”.De igual modo, Laguna manifestó que “también tenemos unos indicios muy preocupantes, como la tasa de mortalidad en Andalucía, tenemos sospechas serias de que está aumentando y esto es una línea roja que no podemos tolerar”, al tiempo que exigió “voluntad política al Gobierno de Andalucía” y añadió que “esto solamente lo vamos a conseguir estando la calle, estando en el tajo de la calle, reivindicando que no vamos a tolerar seguir atrás en este descenso de la calidad de la sanidad pública, y desde los sindicatos no estamos dispuestos a mirar hacia otro lado”.Por otro lado, la secretaria general de Comisiones Obreras (CCOO) de Córdoba, Marina Borrego, subrayó el incremento de las listas de espera y señaló que "desde 2020, las listas de espera se han duplicado en Córdoba y actualmente hay en Córdoba más de 80.000 personas esperando una cita con el especialista o para una operación y mientras el Gobierno de Moreno Bonilla ha desviado a la sanidad privada mil millones de euros de la sanidad pública".Asimismo, Borrego criticó que el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, “vino a presumir del Hospital Reina Sofía y mientras él se vanagloria de un hospital de 50 años una avería inundaba varias unidades y obligaba a desalojar otras porque no hay fontaneros en el turno de noche. Esto es lo que está haciendo el Gobierno del Partido Popular, desmantelar la sanidad pública y esto hay que pararlo, porque los recortes en sanidad están haciendo aumentar la mortalidad en Andalucía y eso no se puede consentir".En ese contexto, el representante de Mareas Blancas, Antonio Baena, denunció la situación que atraviesan muchos municipios de la provincia y señaló que “hay pueblos pequeñitos que están prácticamente desmanteladas la sanidad, consultorios que iban los médicos cuatro días, aunque fuesen dos horas, han pasado a tener dos días de visita y muchas veces no aparece el médico”.Baena también puso el acento en las dificultades de acceso a la atención sanitaria en zonas rurales y explicó que “la gente no tiene dinero para desplazarse a los puntos de atención, porque si nos vamos, por ejemplo, a la zona de Priego, la gente de Fuente Tójar son poblaciones envejecidas, no pueden pagar un taxi para ir a que le atienda el médico a Priego”.Igualmente, denunció la falta de ejecución presupuestaria en infraestructuras sanitarias al indicar que “para infraestructuras este año había en Andalucía 75 millones de euros en la sanidad el 62 por ciento se ha quedado sin emplear” y añadió que “tenemos consultorios como aquí, como el de Villarrubia, tenemos consultorios como el de Montalbán, el de Fernán Núñez, el de Iznájar, que es una casa vieja, más luego una urgencia en Lucena, y no se usa el dinero”.Por su parte, la candidata de la coalición Por Andalucía por Córdoba al Parlamento andaluz, la montillana Rosa María Rodríguez, denunció la situación de la sanidad pública y afirmó que “ya está bien de jugar con nuestra salud”, al tiempo que criticó que “se desvíe el dinero de todas y de todos para los bolsillos de unos pocos”.Rodríguez también señaló los problemas de acceso a la atención sanitaria y destacó que “hay que esperar veinte días para Atención Primaria” y “meses para una intervención o prueba diagnóstica”, además de denunciar “los fallos del cribado del cáncer de mama” y calificar la gestión como “la peor de la historia en democracia”.En esa línea, acusó al Gobierno andaluz de “mercantilizar” servicios esenciales y aseguró que “no gobierna para la mayoría social”, defendiendo que “el dinero público se revierta en la sanidad pública” y advirtiendo de que “la gente está muy enfadada” y que las movilizaciones se están extendiendo por toda Andalucía.