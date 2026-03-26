La Guardia Civil detiene en Montilla a un prófugo y desmantela un punto de venta de drogas

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: GUARDIA CIVIL

La Guardia Civil ha detenido en Montilla a una persona sobre la que pesaban tres requisitorias judiciales de búsqueda y detención y ha desmantelado un punto de venta de estupefacientes tras una actuación conjunta con la Policía Local desarrollada hace unos días.El operativo se puso en marcha después de que el Instituto Armado tuviera conocimiento, a través de diversas fuentes, de la posible presencia en Montilla de un individuo prófugo de la Justicia. En ese sentido, los agentes del Puesto Principal de Montilla, en coordinación con la Policía Local, diseñaron un dispositivo específico con el objetivo de localizar y poner a disposición judicial a esta persona.Durante el desarrollo de la actuación, los agentes observaron movimientos que resultaron determinantes para el avance de la investigación. Y es que varios consumidores habituales de estupefacientes en la demarcación transitaban de manera reiterada por la zona que estaba siendo vigilada, lo que llevó a intensificar el control en el entorno.Fue en ese contexto cuando los efectivos desplegados lograron identificar la presencia del individuo requerido por la Justicia, procediendo de inmediato a su detención. Tras un primer cacheo de seguridad, los agentes comprobaron que el detenido portaba diversas sustancias preparadas para su distribución, concretamente 36 gramos de cocaína y 4,6 gramos de heroína, además de 190 euros en efectivo fraccionados en billetes de pequeño valor.Por otro lado, estos indicios permitieron a la Guardia Civil no solo ejecutar las requisitorias judiciales pendientes, sino también atribuir al arrestado la posible autoría de un presunto delito contra la salud pública por tráfico de drogas.De igual modo, la intervención supuso la desarticulación de un punto de venta de droga al menudeo que operaba en la localidad. El detenido, junto con la droga y los efectos intervenidos, así como las diligencias instruidas, ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial.