La Asociación "Solano Salido" asiste a la presentación del 'Libro Rojo de la Artesanía en Andalucía'



FOTOGRAFÍA: JUNTA DE ANDALUCÍA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: JUNTA DE ANDALUCÍA

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, ha presentado esta mañana elen una jornada celebrada en el taller Ivanros de La Rambla, un encuentro que ha contado con la participación de la Asociación Cultural de Artesanos de Montilla "Solano Salido" y del concejal de Turismo y Promoción de Ciudad del Ayuntamiento de Montilla, Adrian Lapsley.La presentación de esta publicación, que analiza la situación actual del sector artesanal andaluz y plantea propuestas para garantizar su continuidad y fortalecimiento, ha reunido en el municipio cordobés de La Rambla a artesanos y representantes del sector en un acto centrado en la defensa y proyección de los oficios tradicionales.Durante su intervención, Rocío Blanco ha destacado el compromiso del Gobierno andaluz con la protección y el impulso de la artesanía andaluza. En ese sentido, ha señalado que esta publicación constituye “una herramienta imprescindible para conocer la realidad del sector y orientar las políticas públicas de apoyo a la artesanía”, al tiempo que contribuye a sensibilizar sobre la importancia de preservar los oficios tradicionales y fomentar la cooperación entre los distintos agentes implicados.Además, la consejera ha puesto de relieve el peso económico y social de la artesanía andaluza, un ámbito que actualmente da empleo a unas 20.000 personas y que cuenta con alrededor de 7.000 empresas, lo que representa el 18 por ciento del total de empresas artesanas de España. Andalucía dispone, además, de 159 oficios artesanos diferentes, uno de los repertorios más amplios del país, que se desarrollan en más de 2.500 talleres distribuidos por toda la comunidad autónoma.En ese contexto, la titular de Empleo ha defendido que la artesanía “no es solo una actividad económica, sino también una expresión de identidad cultural, arraigo territorial y transmisión de conocimiento”, por lo que ha subrayado la necesidad de seguir impulsando medidas que garanticen su viabilidad y su proyección futura.Por otro lado, el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, también ha participado en la jornada y ha destacado el valor cultural y económico de este sector. En su intervención, ha afirmado que “este libro no solo pone en valor nuestro patrimonio cultural y creativo, sino que también reconoce la importancia de la artesanía como motor económico, identidad colectiva y legado para las futuras generaciones”. Asimismo, ha asegurado que “desde la Diputación seguiremos apoyando iniciativas que difundan y protejan nuestras tradiciones, porque en ellas se encuentra una parte esencial de la historia y del futuro de nuestra provincia”.Elrecoge más de treinta experiencias de artesanos que han logrado relanzar sus oficios y consolidar negocios competitivos, poniendo de manifiesto la capacidad del sector para adaptarse a los nuevos mercados mediante la innovación, la estrategia empresarial o la colaboración con otros ámbitos creativos.Entre los casos incluidos figuran algunos vinculados a La Rambla, como el del taller Ivanros, dirigido por el maestro artesano Iván Figueroa, reconocido recientemente con la Carta de Maestro Artesano de Andalucía, o el del maestro artesano Miguel Ángel Torres Ferreras, cuya trayectoria destaca por su apuesta por la colaboración con diseñadores y por la conexión entre la artesanía y la cultura contemporánea.De igual modo, Rocío Blanco ha explicado que el objetivo de esta publicación no es generar alarma sobre la situación de los oficios tradicionales, sino contribuir a identificar los desafíos del sector y promover actuaciones que permitan protegerlo y fortalecerlo.En esa línea, la consejera ha recordado que la Junta de Andalucía está desarrollando el IV Plan para el Fomento de la Artesanía de Andalucía, dotado con 14,4 millones de euros, con el objetivo de impulsar el crecimiento y la competitividad del sector. Entre sus principales líneas de actuación se encuentran las ayudas destinadas a la transformación digital de las pequeñas y medianas empresas comerciales y artesanas, con una dotación de 7 millones de euros; el apoyo al asociacionismo del sector, con 1,85 millones de euros; y las iniciativas para la promoción del comercio de proximidad y la artesanía desde las entidades locales, con 1,43 millones de euros.Asimismo, la titular de Empleo ha subrayado el papel de la formación para garantizar el relevo generacional y la conservación de las técnicas artesanales, destacando la labor que desarrollan las escuelas del Servicio Andaluz de Empleo, especialmente el Centro Albayzín, centro de referencia nacional en formación en artesanía y restauración del patrimonio, así como la Escuela de Formación de Artesanos de Gelves.