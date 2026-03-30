Bajo la luz de su mirada

Montilla C.F. 3-0 C.D. Cabecense

Montilla Club de Fútbol: Molero, Alfonso Carraña, Fran González, Antonio Pino, Moslero, Gorka, Juan María, Tena, Amara, Rubén Jurado y Rafa Alcaide. También jugaron Yiyo, Pedro Crespín, José Carraña, Adrián, Tiago, Sergio Heredia y Abraham Nelson.

Molero, Alfonso Carraña, Fran González, Antonio Pino, Moslero, Gorka, Juan María, Tena, Amara, Rubén Jurado y Rafa Alcaide. También jugaron Yiyo, Pedro Crespín, José Carraña, Adrián, Tiago, Sergio Heredia y Abraham Nelson.

Club Deportivo Cabecense: Casas, Francis, Manu, Eladio, Antonio, Miguel Moreno, Puerto, Diego, Baldu, Javi Román y Manuel Resumi. También jugaron López, Gonzaga, Juan, Devin y Juanje.

Casas, Francis, Manu, Eladio, Antonio, Miguel Moreno, Puerto, Diego, Baldu, Javi Román y Manuel Resumi. También jugaron López, Gonzaga, Juan, Devin y Juanje.

Goles: 1-0 Antonio Pino (m.50), 2-0 Fran González (m.60); 3-0 Tiago (m.94).

Antonio Pino (m.50), 2-0 Fran González (m.60); 3-0 Tiago (m.94).

Árbitro: Salvador González Campos (Málaga). Amonestó por el cuadro local a José Carraña, Antonio Pino y Rafa Alcaide. En el bando visitante fueron amonestados Francis, Javi Román, Juanje, Antonio, Eladio y Gonzaga. Expulsó por doble amarilla a Manu (m.93).

Salvador González Campos (Málaga). Amonestó por el cuadro local a José Carraña, Antonio Pino y Rafa Alcaide. En el bando visitante fueron amonestados Francis, Javi Román, Juanje, Antonio, Eladio y Gonzaga. Expulsó por doble amarilla a Manu (m.93).

Incidencias: Partido correspondiente a la vigesimoséptima jornada de liga del Grupo 1 de la División de Honor Sénior, disputado en el Estadio Miguel Navarro Polonio, ante unos 450 espectadores.

La afición del Montilla Club de Fútbol volvió a impulsar al plantel de Isaac de la Cuesta en un nuevo triunfo, el cuarto consecutivo, consiguiendo así mantener la segunda plaza clasificatoria una jornada más. En una segunda mitad de gran nivel, los montillanos doblegaron por tres tantos a cero al Club Deportivo Cabecense.El encuentro comenzó con el mismo once inicial de la pasada cita. De este modo, los primeros compases fueron de dominio del esférico por parte local, viéndose fluidez en las transiciones defensa-ataque con una medular que mantenía el pulso a la contienda.Con el paso de los minutos, el partido se igualó en sensaciones, dando un paso al frente el conjunto visitante con varias contras que obligaron a la defensa auriverde a desplegarse con mayor intensidad. Con esta perspectiva, la ocasión más clara llegó en el ecuador del primer acto.Un centro al corazón del área lo remató con la testa Rubén Jurado, mandando el balón al fondo de la red. Sin embargo, el gol no subió al marcador al señalar el colegiado posición antirreglamentaria del atacante. Tras ello, Rubén Jurado tuvo una nueva oportunidad con un disparo dentro del área que atajó el guardameta con facilidad. En la recta final, el juego por los costados se tradujo en varios centros al área que no encontraron rematador en las filas vinícolas. Sin tiempo para más, se llegó al descanso.Tras el paso por vestuarios, el Montilla puso la directa. En una de las primeras acciones del segundo acto, Antonio Pino no faltó a su cita con el gol y con un disparo ajustado al palo, batió al guardameta visitante llevando el jolgorio a la grada del feudo auriverde. Corría el minuto 50 de partido.El tanto dio alas a los montillanos, bien asentados sobre el terreno de juego y manejando el esférico con clara vocación ofensiva. En una de estas acciones en ataque, un córner forzado sobre la meta sevillana, llegó el dos a cero. Fran González remató de cabeza un balón colgado desde el costado, estableciendo el 2-0. Todo ello a los 60 minutos de juego.Un gol de muy bella factura que permitió a los vinícolas difuminar cualquier atisbo de igualada en un Cabecense cada vez más alejado del área defendida de Molero. Ambos técnicos movieron sus banquillos, buscando oxigenar a los suyos de cara al desenlace del encuentro.Una de esas incorporaciones al encuentro sería Tiago, autor del definitivo tres a cero ya en el tiempo de descuento. Un disparo desde la frontal del mediocentro auriverde lo intentó atajar el guardameta, siendo estéril su estirada al introducirse finalmente el cuero en la red visitante.Instantes después, el colegiado señaló el pitido final. Con 56 puntos, los de Isaac de la Cuesta tendrán el próximo 12 de abril una de sus citas más importantes de la temporada. Los montillanos visitarán Cabra para medirse al Egabrense Club Deportivo, rival directo en la lucha por la segunda plaza.