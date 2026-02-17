Las Finales Nacionales de Cricket de España 2025 terminaron con un resultado que pocos esperaban. Pak-I-Care, el club de Badalona que ya había conquistado la European Cricket League en 2022, derrotó a Sporting Alfàs en la final disputada en el Woodbridge Oval de l'Alfàs del Pi, Alicante.
Sporting Alfàs había dominado la fase de grupos. En su propio estadio, con su afición local, parecía destinado a llevarse el título. Pak-I-Care, sin embargo, anotó 100 carreras en la final a pesar de perder wickets tempranos. Esa remontada les bastó para levantar el trofeo.
Quienes consultaron https://1xbet.es/es/line/cricket antes del torneo pudieron ver cuotas competitivas para apostar en partidos de cricket, incluyendo a Pak-I-Care con su plantilla que incluye a Muhammad Ihsan, el wicketkeeper que en diciembre de 2025 anotó 160 carreras en La Manga Club y estableció el récord individual de la selección española. Con jugadores de ese calibre, el favoritismo local de Sporting Alfàs no garantizaba nada.
El formato del torneo reunió a campeones regionales de distintas zonas de España. Además de Pak-I-Care (Cataluña) y Sporting Alfàs (Alicante), compitieron Valencia Vipers, Madrid Royals, Costa del Sol, Levante e Ibiza.
Valencia Vipers se quedó con el tercer puesto tras vencer a Madrid Royals en el partido por el bronce. El cuarto lugar para los madrileños cerró un fin de semana que demostró la expansión geográfica del cricket en territorio español.
Hay un detalle que añade dramatismo a la final. Christian Muñoz Mills, el capitán de la selección española de cricket, juega para Sporting Alfàs. Es el único jugador nacido en España entre los catorce convocados habituales del equipo nacional. Su abuelo inglés le enseñó a jugar cuando era niño, durante las visitas familiares de verano.
Ver al capitán nacional perder una final en su propio estadio frente a Pak-I-Care resume bien el estado actual del cricket español. Los clubes con raíces en comunidades inmigrantes, particularmente la pakistaní en Cataluña, han desarrollado una infraestructura competitiva que supera a los equipos locales tradicionales.
El propio torneo lo demuestra. De los cuatro semifinalistas, tres tenían plantillas dominadas por jugadores de origen pakistaní o indio. Solo Sporting Alfàs mantenía una mezcla más diversa, con británicos, españoles y expatriados de varias nacionalidades.
Cricket España administra actualmente más de 120 equipos registrados. En junio de 2025, la organización recibió el ICC European Cricket Award por su programa de inclusión "No Boundaries". La selección masculina acumula 14 victorias consecutivas en T20 internacional, récord entre las naciones asociadas al ICC.
La federación oficial sigue en trámite. Los jugadores no reciben subvenciones públicas. Muñoz Mills, por ejemplo, debe pedir vacaciones en su trabajo para disputar partidos internacionales. A pesar de estas limitaciones, el nivel competitivo sigue mejorando.
Ese crecimiento genera un mercado de apuestas pequeño pero activo. Quienes busquen seguirlo pueden usar el código promocional 1x_3831408 durante el registro en 1xBet para aumentar el bono máximo en el primer depósito. El monto y las condiciones varían según el país, por lo que conviene revisar las reglas en el sitio antes de depositar.
Pak-I-Care representará a España en la European Cricket League 2026, que arranca en febrero. Su título nacional les da acceso directo al torneo continental donde competirán 35 campeones de ligas europeas. No es territorio nuevo para ellos. En 2022 ganaron esa misma competición, derrotando en la final a clubes con décadas más de historia.
Sporting Alfàs, mientras tanto, buscará la revancha en la próxima temporada. Con el Woodbridge Oval como sede habitual de eventos nacionales, no les faltarán oportunidades de jugar en casa. Derrotar al equipo que les ha negado el título sigue siendo la asignatura pendiente.
El fin de semana también incluyó las finales femeninas en el mismo estadio. Murcia Cobras venció a Sevilla Scorpions para coronarse campeonas nacionales, otra señal de que el cricket español sigue expandiéndose más allá de sus núcleos tradicionales en Cataluña y la Costa Blanca.
Cuatro Regiones, Una Final
|Posición
|Equipo
|Región
|Campeón
|Pak-I-Care
|Cataluña (Badalona)
|Subcampeón
|Sporting Alfàs
|Alicante
|Tercero
|Valencia Vipers
|Valencia
|Cuarto
|Madrid Royals
|Madrid
Christian Muñoz Mills y la Derrota en Casa
Un Deporte que Crece Fuera del Radar
Lo Que Viene
