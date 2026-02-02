El Montilla Club de Fútbol asalta el campo del Atlético Espeleño con un gol olímpico

Atlético Espeleño 0 -- 1 Montilla C.F.

Atlético Espeleño: Barea, Mario, Pablo, Rojas (Pablo Cebrián, min. 71), Morillo (Jorge, min. 83), Felipe Veloso, Edu (Paquito, min. 58), Iván Román (Carracedo, min. 71), Álvaro Luque, Garavi y Rafa Salmoral (Alfonso, min. 78).

Montilla Club de Fútbol: Rafa Martínez, Carraña, Fran González (Abraham, min. 59), Antonio Pino (Carraña II, min. 85), Francis Moslero (Bermejo, min. 81), Pedrito (Rubén Jurado, min. 71), Gorka (Yiyo, min. 45), Juan Rosa, Tena, Tiago (Amara, min. 71) y Rafa Alcaide.

Goles: 0-1 Antonio Pino (min. 6).

Árbitro: Alberto Fernández Pistón (Córdoba), amonestó por los locales a Edu, Morillo, Rafa Salmoral, Álvaro Luque e Iván Román y por los visitantes a Carraña, Tena y José.

Incidencias: Partido correspondiente a la decimonovena jornada del Grupo 1 de División de Honor Sénior, disputado en el Estadio municipal de Espiel, ante unos 200 espectadores.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: MONTILLA CLUB DE FÚTBOL

El Montilla Club de Fútbol logró ayer una victoria de enorme valor en el feudo del Atlético Espeleño, al imponerse por cero goles a uno en un encuentro correspondiente a la decimonovena jornada de la División de Honor Sénior, un triunfo que permite al conjunto vinícola mantenerse de lleno en la lucha por el ascenso en una clasificación cada vez más apretada.El partido comenzó de la mejor manera posible para los intereses montillanos. Y es que, en uno de los primeros acercamientos con peligro, el Montilla Club de Fútbol forzó un saque de esquina que acabaría siendo decisivo.Antonio Pino, encargado de ejecutarlo, sorprendió a todos en el minuto seis con un lanzamiento magistral que se coló directamente en la portería local, firmando un gol olímpico de bella factura que adelantó a los vinícolas en el marcador.Además, lejos de conformarse con la ventaja inicial, el equipo dirigido por Isaac de la Cuesta mantuvo una elevada intensidad y continuó buscando el segundo tanto. En ese tramo del encuentro, Moslero dispuso de varias ocasiones claras ante el guardameta local para ampliar la diferencia, mientras que Tiago protagonizó una espectacular jugada individual en la que regateó a varios defensores, aunque no logró culminar la acción y la zaga del Atlético Espeleño terminó desbaratando el peligro.Tras el paso por los vestuarios, el guion del partido apenas varió. De igual modo, el Montilla Club de Fútbol siguió llevando la iniciativa, aunque sin acierto en los metros finales. Amara no consiguió definir un balón dentro del área y varios contragolpes prometedores acabaron sin premio por falta de precisión en el último pase o en el remate.Por otro lado, el conjunto local apenas logró inquietar la meta visitante a lo largo del encuentro. Solo en los compases finales, un disparo peligroso obligó a Rafa Martínez a emplearse a fondo con una intervención espectacular que evitó el empate y permitió mantener el cero a uno en el marcador. Sin tiempo para más, el colegiado señaló el final del partido y certificó una victoria trabajada y muy valiosa para el Montilla Club de Fútbol.Con este triunfo, el conjunto vinícola se sitúa en la cuarta posición de la tabla, subiendo un puesto en la clasificación y quedando inmerso en una apasionante lucha entre cuatro equipos separados por apenas dos puntos. Racing Portuense lidera este grupo con 38 puntos, seguido de cerca por el Egabrense con 37; Montilla Club de Fútbol, con 36 y Balompédica Lebrijana, con 34. La pelea por el ascenso directo, por tanto, se mantiene más abierta que nunca.La próxima cita para los hombres de Isaac de la Cuesta será nuevamente a domicilio, en un exigente duelo frente al Racing Portuense, segundo clasificado, en un partido que volverá a poner a prueba las aspiraciones del conjunto montillano en este tramo decisivo del campeonato.