SATSE denuncia falta de enfermeras en el Hospital Comarcal de Montilla

El Sindicato de Enfermería SATSE Córdoba ha denunciado hoy la falta de personal de Enfermería en el Hospital Comarcal de Montilla, así como en los hospitales de Cabra y Puente Genil, donde, según la organización, las profesionales se ven obligadas a mantener la asistencia en plantas de hospitalización sin el número necesario de efectivos, una situación que se prolonga en el tiempo y que, aseguran, está generando una importante sobrecarga física y psicológica.En el cuerpo de la denuncia, el Sindicato de Enfermería ha detallado que "en demasiadas ocasiones" las enfermeras deben atender una planta de hospitalización con solo dos profesionales cuando, de forma habitual, deberían ser tres. Además, SATSE ha señalado que esta reivindicación se mantiene desde hace años y que, aunque estructuralmente se ha producido un crecimiento de plantilla, la realidad diaria evidencia que la falta de personal persiste.“La presión física y psicológica que están sufriendo estas profesionales, que tienen que abordar largos turnos de trabajo con solo dos profesionales, especialmente en los turnos nocturnos, con la penosidad que ello conlleva, está generando una sobrecarga psicológica y sentimiento de decepción entre las mismas”, ha afirmado SATSE.En ese sentido, la organización sindical ha explicado que, al cierre del ejercicio 2025, numerosas profesionales se han dirigido al sindicato para denunciar que la Administración del Área les adeuda un exceso horario por turnos realizados fuera de su planilla.Y es que, según ha detallado el sindicato, también se programan consultas externas en horario de tarde sin contar con el personal de Enfermería necesario, “lo que provoca improvisaciones como tener que pedir al profesional que se quede a doblar turnos o a tener que sacar a enfermeras o a auxiliares de las plantas de hospitalización para que pasen consulta, dejando a la planta con menos personal del programado”, ha manifestado SATSE.Por otro lado, la organización ha puesto como ejemplo la situación de la planta de maternidad del Hospital Infanta Margarita de Cabra, con 30 camas, donde una sola enfermera estaría asumiendo la atención de toda la unidad en el turno de noche.De igual modo, el sindicato ha advertido de que la situación en el Hospital Comarcal de Montilla y en el hospital de Puente Genil ha empeorado desde que la Junta de Andalucía decidió que ambos centros fueran gestionados directamente por el Servicio Andaluz de Salud (SAS).“Antes de este cambio en su gestión, no se producían situaciones como las actuales, así como la falta de enfermeras en los distintos servicios, de manera que el descontento entre sus trabajadoras ha provocado un aumento en el deseo de abandonar estos centros que se han convertido en los grandes marginados por el SAS”, ha afirmado SATSE.Asimismo, la organización ha incidido en que la insuficiente sustitución de permisos, bajas por enfermedad y reducciones de jornada agrava el problema, “lo que lleva a tener que programar numerosos turnos extra a enfermeras contratadas a tiempo parcial, que cobrando solo un tercio de su sueldo, terminan realizando muchas más horas de las que mensualmente se les retribuyen”, ha detallado SATSE.En la misma línea, el sindicato ha denunciado que la Administración reduce proporcionalmente el salario de las profesionales con reducción de jornada, pero no destina esa partida a la contratación de sustitutos nominales suficientes, pese a tratarse de plazas presupuestadas y existir profesionales disponibles en las bolsas de empleo del SAS. “Esta forma de proceder supone un ahorro económico a costa de reducir plantillas, deteriorar las condiciones laborales y poner en riesgo la seguridad de pacientes y profesionales”, ha reiterado SATSE.Además, la organización ha advertido de las consecuencias que esta situación tiene en el clima laboral. “SATSE advierte de que la no sustitución de bajas por enfermedad y reducciones de jornada genera un clima de desmotivación, inseguridad y agotamiento entre el personal de Enfermería, que se ven obligadas a asumir una sobrecarga estructural de trabajo, comprometiendo su buena praxis profesional y aumentando el riesgo de incidentes asistenciales evitables”, ha manifestado.Por último, el sindicato ha insistido en el respeto al derecho a la desconexión digital. “Desde SATSE se insiste en que no se puede incumplir la ley del derecho a la desconexión digital de los trabajadores que obliga a empresas y administraciones a no invadir el espacio privado y a respetar el tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como su intimidad personal y familiar, sometiendo a las enfermeras a la obligación de contestar llamadas o a estar pendientes de actualizaciones/modificaciones de planilla, vía WhatsApp de sus cargos intermedios durante sus descansos para que vengan a cubrir turnos descubiertos por la falta crónica de personal de Enfermería”, ha defendido la organización.Por todo ello, el sindicato ha exigido medidas urgentes a la Dirección Gerencia del Área Sur de Córdoba, como “el incremento de estructura en Enfermería, la sustitución inmediata y nominal de todas las bajas por enfermedad, reducciones de jornada por guarda legal y la adopción de medidas urgentes que garanticen plantillas suficientes, cuidados seguros y el respeto a los derechos laborales y familiares”, para lo que SATSE cuantifica en, al menos, 25 las enfermeras que deben contratarse urgentemente para normalizar la estructura deficitaria de los hospitales de Cabra, Montilla y Puente Genil.