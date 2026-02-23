El Montilla Club de Fútbol mantiene su pulso por el ascenso

C.D. Rociana 1-5 Montilla C.F.

Club Deportivo Rociana: Raúl Hernández, Daviti Papuashvili (Hatim, min. 88), Diego Ramos (Pablo Ramos, min. 74), Sergio (Evi, min. 45), Cristopher, Manolo Ligero, Joseda (Imad, min. 74), Dani Rapa, Alejandro Pichardo (Domínguez, min. 74), Pedro (Ismael Cedric, min. 65) y Raúl (Pablo Sánchez, min. 65).

Montilla Club de Fútbol: Molero (Raúl, min. 82), Yiyo, Carraña, Antonio Pino (Bermejo, min. 56), Francis Moslero (José Manuel, min. 68), Pedrito (Carraña II, min. 70), Juan Rosa (Adri, min. 58), Tena (Fran González, min. 59), Amara, Abraham y Rafa Alcaide.

Goles: 1-0 Joseda (min. 7); 1-1 Amara (min. 41); 1-2 Juan Rosa (min. 50); 1-3 Pedrito (min. 53); 1-4 Francis Moslero (min. 65); 1-5 Amara (min. 73).

Árbitro: Bonada Gomez, Marti (Sevilla), amonestó por los locales a Manolo Ligero, Sergio y Manuel. Por los visitantes a Abraham.

Incidencias: Partido correspondiente a la vigesimosegunda jornada del Grupo 1 de División de Honor Sénior, disputado en el Estadio Manuel Macario Pérez, ante unos 150 espectadores.

El Montilla Club de Fútbol firmó ayer una contundente victoria por 1-5 ante el Club Deportivo Rociana en tierras onubenses para mantenerse firme en la pelea por el ascenso directo tras un encuentro resuelto con brillantez en la segunda mitad. El conjunto que dirige Isaac de la Cuesta supo rehacerse a un inicio adverso y terminó ofreciendo una versión sólida, eficaz y convincente que le permite seguir mirando hacia la zona más alta de la clasificación.Además, el técnico montillano introdujo novedades en el once inicial, apostando por Molero bajo palos y devolviendo protagonismo en ataque a Amara, cuyo regreso acabaría siendo determinante. El partido arrancó con alternativas, con dos equipos dispuestos a asumir riesgos. Sin embargo, fue el Club Deportivo Rociana quien golpeó primero, aprovechando una acción mal defendida por la zaga vinícola que Pereda transformó en el 1-0 tras superar a Molero.En ese sentido, el gol no descompuso al Montilla Club de Fútbol. Lejos de perder el orden, el equipo comenzó a construir sus ataques con mayor criterio, encontrando espacios y acumulando llegadas al área rival. Una de las ocasiones más claras nació en las botas de Moslero, cuyo disparo se estrelló en la base del palo, en una acción que anticipaba lo que estaba por venir. La insistencia tuvo recompensa antes del descanso, cuando Amara apareció para firmar el empate y devolver la confianza a los suyos. Con el 1-1 se alcanzó el intermedio.Sin duda, la segunda mitad mostró la mejor versión del conjunto auriverde. El Montilla Club de Fútbol dio un paso adelante, aumentó su dominio territorial y comenzó a imponer su ritmo. En el minuto 50, Juan María culminó la remontada con el 1-2, un tanto que cambió definitivamente el signo del encuentro. Apenas tres minutos después, Pedro Crespín amplió la ventaja con el tercer gol, dejando muy tocado al equipo local.Por otro lado, el Montilla Club de Fútbol no levantó el pie del acelerador. Los cambios introducidos desde el banquillo aportaron frescura y mantuvieron la intensidad competitiva. En el minuto 65, Moslero encontró por fin el premio a su insistencia anotando el 1-4, mientras que Amara cerró la goleada poco después con su segundo tanto de la tarde y el definitivo 1-5.De igual modo, el tramo final del partido dejó una de las imágenes más emotivas del encuentro, con el debut oficial de Raúl, portero del equipo juvenil, que dispuso de sus primeros minutos con el primer equipo. Un reconocimiento al trabajo silencioso que se desarrolla en la cantera vinícola y una apuesta por el futuro de la entidad.Asimismo, esta victoria permite al Montilla Club de Fútbol alcanzar los 42 puntos y mantenerse en la tercera posición, a tan solo un punto del ascenso directo cuando restan nueve jornadas para el final del campeonato. El equipo afronta ahora un momento decisivo, en el que cada punto puede resultar determinante.En paralelo, el fútbol provincial sigue ofreciendo ejemplos de trabajo constante y compromiso, como el que desarrolla durante toda la semana el equipo técnico que dirige el entrenador cordobés Rafael Garrido en el Club Deportivo Apedem, centrado en optimizar el rendimiento de su plantilla mediante sesiones específicas y una preparación minuciosa que busca elevar el nivel competitivo del grupo.Finalmente, el próximo compromiso del Montilla Club de Fútbol será el partido aplazado frente al Racing Club Portuense, en tierras gaditanas, una cita que se presenta como una nueva oportunidad para seguir dando pasos firmes hacia el objetivo del ascenso directo.