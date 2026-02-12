La contratación repunta levemente en Montilla gracias a los contratos temporales

La contratación registrada en Montilla durante el pasado mes de enero alcanzó los 680 contratos, según los últimos datos ofrecidos por el Observatorio Argos del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), lo que supone un ligero incremento respecto al mes de diciembre de 2025 y dibuja un arranque de año marcado por el peso de la contratación temporal en el mercado laboral local.En concreto, los datos correspondientes a enero reflejan un total de 169 contratos indefinidos y 511 contratos temporales, sobre un volumen global de 680 contratos formalizados. De este modo, los contratos indefinidos representaron el 24,9 por ciento del total de la contratación registrada en el municipio, frente al 75,1 por ciento correspondiente a los contratos temporales.En comparación con el mes de diciembre de 2025, cuando se contabilizaron 676 contratos, el número total de contratos aumentó en cuatro, si bien se produjo un descenso en la contratación indefinida, que pasó de 216 a 169 contratos, mientras que la contratación temporal se incrementó de 460 a 511 contratos.Por sexos, la contratación de enero de 2026 mantuvo una distribución similar a la observada en meses anteriores. Los hombres concentraron 442 contratos, resultado de la suma de 113 contratos indefinidos y 329 temporales, lo que equivale al 65,0 por ciento del total de la contratación.Por su parte, las mujeres firmaron 238 contratos —de los que 56 fueron indefinidos y 182 temporales—, representando el 35,0 por ciento del total. En el caso de la contratación indefinida, los hombres acumularon el 66,9 por ciento de los contratos, frente al 33,1 por ciento correspondiente a las mujeres, mientras que en la contratación temporal los hombres concentraron el 64,4 por ciento y las mujeres el 35,6 por ciento.Además, el desglose por sectores muestra que en enero de 2026 se formalizaron 62 contratos indefinidos y 316 temporales en agricultura; 26 indefinidos y 50 temporales en industria; 18 indefinidos y 9 temporales en construcción; y 63 contratos indefinidos junto a 136 temporales en el sector servicios. Este reparto sectorial contribuyó al volumen global de contratación del mes, con un predominio claro de los contratos temporales en todos los ámbitos de actividad.Por otro lado, el análisis interanual permite contextualizar la evolución de la contratación en Montilla. En enero de 2025 se registraron 836 contratos, de los que 199 fueron indefinidos y 637 temporales, una cifra superior a la contabilizada doce meses después.A lo largo de 2025, la contratación mensual osciló entre los 456 contratos de marzo y los 839 registrados en noviembre, con un comportamiento variable tanto en el volumen total como en la distribución entre contratos indefinidos y temporales.Durante ese periodo —de enero a diciembre del pasado año—, la contratación indefinida mensual se movió entre los 149 contratos de mayo y los 303 de agosto, mientras que la temporal alcanzó su máximo en enero, con 637 contratos, y su mínimo en abril, con 373.Y es que, tal y como reflejan los datos acumulados del Observatorio Argos, la contratación en Montilla ha experimentado a lo largo de los últimos doce meses una evolución marcada por picos estacionales y por el predominio sostenido de los contratos temporales sobre los indefinidos.Esta tendencia vuelve a ponerse de manifiesto con los datos más recientes, que confirman el peso de la temporalidad en el inicio de 2026 y permiten comparar el comportamiento del mercado laboral local con el registrado en el arranque del año anterior.