Consejos sobre bonos en casinos en línea: cómo obtener, apostar y retirar bonos en Casinado

Obtener bonos es una de las principales razones para registrarse en el casino Casinado. Sin embargo, en la práctica, muchos jugadores se enfrentan a la confusión: cómo activar la oferta, qué requisitos hay que cumplir y cómo retirar las ganancias al final. En este artículo analizaremos paso a paso cómo funcionan exactamente los bonos en la plataforma Casinado, qué tipos de incentivos hay disponibles y cómo evitar los errores típicos.
¿Qué bonos ofrece Casinado?
El sitio web se centra principalmente en el paquete de bienvenida, que consta de dos partes:
- 00 % del primer depósito hasta 500 € más 200 giros gratis (free spins);
- Bonificación similar para apuestas deportivas: 100 % hasta 200 € con un depósito mínimo.
Para obtener estas ofertas, es necesario depositar un mínimo de 20 € en la cuenta de juego. Se trata de una práctica habitual: los casinos ofrecen bonificaciones a cambio de un depósito para estimular la actividad de los nuevos jugadores en la plataforma.
Cabe destacar que los giros gratis en Casinado suelen acumularse por partes: 20 giros al día durante 10 días después del primer depósito. Este sistema permite permanecer más tiempo en la plataforma y familiarizarse gradualmente con las máquinas tragamonedas, en lugar de gastar todos los giros en un solo día.
Por lo general, estos bonos se denominan «no pegajosos», lo que significa que puedes retirar tu dinero real en cualquier momento, pero perderás los fondos del bono si no cumples con los requisitos de apuesta.
Cómo obtener el bono: instrucciones paso a paso
Para activar con éxito los bonos en Casinado, es importante cumplir todos los requisitos de forma secuencial y cuidadosa. El proceso no es complicado, pero si se omite un paso, es posible que no se acredite el bono.
- 1. Regístrese en Casinado. Este es un requisito básico: crear una cuenta y confirmar sus datos de contacto.
- 2. Vaya a la sección «Bonos» y seleccione la oferta de bienvenida que desea activar.
- 3. Realice su primer depósito (mínimo 20 €).
- 4. Después de recargar la cuenta, los fondos de bonificación y los giros gratis se acreditarán automáticamente.
Es importante recordar que, dependiendo de la región (incluidos los jugadores de Chile), las condiciones pueden variar ligeramente, por lo que conviene comprobar la disponibilidad de bonificaciones específicas en su cuenta personal. En la página de condiciones de Casinado siempre se indica el depósito mínimo, el importe máximo del bono y los requisitos de apuesta.
Requisitos de apuesta: qué son y cómo funcionan
Una vez recibido el bono, para poder retirar las ganancias asociadas al mismo, debes cumplir los requisitos de apuesta (wager). En Casinado, el requisito de apuesta estándar del paquete de bienvenida es de 35 veces la suma del bono + el depósito. Esto significa que si ha depositado 20 € y ha recibido un bono de 20 €, el importe total del bono y el depósito es de 40 €. Para cumplir los requisitos, debe realizar apuestas por un importe de 40 € × 35 = 1400 €.
Los juegos se tienen en cuenta de diferentes maneras:
- Las apuestas en las tragamonedas suelen contar al 100 %,
- Las apuestas en juegos en vivo, blackjack o ruleta pueden contabilizarse parcialmente o no contabilizarse en absoluto.
- Las apuestas deportivas tienen sus propios criterios de participación en el reembolso.
Esto es importante porque la elección de los juegos influye mucho en la velocidad con la que se cumplen los requisitos. Si realizas apuestas en juegos con una contribución baja al reembolso, tendrás que realizar más apuestas para cumplir el requisito que si jugaras a las tragamonedas.
Estrategias para cumplir los requisitos de apuesta
Muchos jugadores creen erróneamente que el reembolso es «la parte mala del bono», pero si se juega con inteligencia, se puede utilizar en su propio beneficio.
Un enfoque que funciona es prestar atención a los juegos con un RTP alto, ya que, en teoría, ofrecen más posibilidades de ganar y menos pérdidas de saldo en apuestas prolongadas. Esta regla funciona en la mayoría de los casinos y es aplicable a Casinado, donde las tragamonedas con un RTP alto suelen participar en el reembolso completo.
Otro enfoque es la gradación de las apuestas: primero hacer apuestas pequeñas para que el saldo total no baje demasiado rápido y luego pasar a apuestas más grandes cuando se acerque al cumplimiento de los requisitos de apuesta. Este método reduce el riesgo de perder todo el saldo antes de completar los requisitos de apuesta.
Por último, hay que tener en cuenta los límites de apuesta máxima con el bono. Aunque Casinado no indica límites estrictos en sus reseñas públicas, la mayoría de los casinos establecen una apuesta máxima cuando hay un bono activo. Por ejemplo, hasta 5-7 € por apuesta. El incumplimiento de estos límites puede dar lugar a la cancelación del bono o a la invalidez de las apuestas.
Cómo retirar las ganancias después de cumplir las condiciones
Una vez cumplidos todos los requisitos de apuesta, llega el momento de retirar los fondos. Aquí también hay ciertas reglas que es importante conocer de antemano:
- Es posible que se le solicite la verificación de su cuenta, es decir, la confirmación de su identidad mediante documentos; se trata de un procedimiento de seguridad estándar.
- Casinado acepta diferentes métodos de retirada: tarjetas bancarias, monederos electrónicos y, en ocasiones, criptomonedas; la elección depende del país.
- El casino puede establecer límites mínimos y máximos de retiro, que conviene comprobar antes de solicitar el pago.
Las opiniones de los jugadores en recursos internacionales informan de casos de retrasos o verificaciones adicionales por parte del servicio de asistencia, especialmente en el caso de grandes ganancias. Esto no significa necesariamente que haya problemas con la plataforma, pero subraya la importancia de verificar y preparar los documentos con antelación.