El Atlético Gran Capitán se consolida como referente deportivo provincial

FOTOGRAFÍA: REAL FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: REAL FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO

El Club Deportivo Atlético Gran Capitán continúa consolidando su posición como una de las entidades deportivas más dinámicas y reconocidas de la provincia de Córdoba en un inicio de temporada que está dejando huella tanto en el ámbito institucional como en el competitivo, con premios, resultados y un crecimiento que se percibe dentro y fuera de la pista.La entidad montillana ha sido una de las protagonistas de la reciente Gala del Ciclismo Andaluz, celebrada en la localidad almeriense de Huércal, donde recibió el reconocimiento como “Escuela de Ciclismo Modelo” de la temporada 2025. Se trata de un galardón que pone el foco en el trabajo silencioso y constante que el club viene desarrollando desde hace tres temporadas con su cantera, un proyecto que va mucho más allá de los resultados y que entiende el deporte como una herramienta educativa y social.Este reconocimiento subraya el esfuerzo del Club Deportivo Atlético Gran Capitán por ofrecer a los más jóvenes una formación integral, cuidando el rendimiento deportivo, pero también la transmisión de valores que marcan el carácter de la escuela, como el respeto, la autonomía personal, la superación, la empatía o el juego limpio.Un aprendizaje que, como en una carrera de fondo, se construye día a día y con la implicación de muchas personas. El premio fue recogido por Víctor Cárdenas en representación de todo el cuerpo técnico, las familias y los deportistas que sostienen el crecimiento de la escuela, y supone un respaldo claro al modelo educativo y deportivo que el club impulsa en la localidad.Además, el club ha estado presente en la Gala del Triatlón de Córdoba, donde participó en la entrega de premios a los deportistas de las categorías menores en su condición de organizador del III Triatlón Cros de Menores "Ciudad de Montilla". Esta prueba se ha convertido en una de las más consolidadas del circuito provincial y continuará contando con el apoyo de la Diputación durante el año 2026, reforzando así la proyección del deporte base en el municipio.En el plano estrictamente competitivo, el Club Deportivo Atlético Gran Capitán ha firmado una destacada novena posición en el Circuito Provincial de Carreras Populares de la Diputación de Córdoba, en una edición especialmente exigente, marcada por el aumento de equipos participantes y por un sistema de puntuación más equilibrado y justo. Un resultado que refleja constancia, compromiso y una presencia regular en un calendario cada vez más competitivo.A este buen momento deportivo se suma un hito significativo en la historia de la entidad, que ha alcanzado los 200 socios, lo que supone un crecimiento del 15 por ciento, y ha superado el centenar de licencias federativas, con un incremento del ocho por ciento respecto al año 2025. Unos datos que hablan de confianza y respaldo por parte de familias, deportistas e instituciones, y que confirman que el proyecto del club sigue despertando ilusión.Desde la directiva se destaca que este crecimiento no solo tiene una lectura deportiva, sino también económica y estructural, ya que permitirá seguir invirtiendo en la mejora de actividades, recursos y oportunidades para todos los integrantes del club, afianzando un modelo sólido, inclusivo y con una clara vocación formativa.Mirando ya al futuro inmediato, el Club Deportivo Atlético Gran Capitán se encuentra inmerso en la preparación de las tres competiciones que organizará a lo largo de 2026. La primera de ellas será el I Duatlón de Menores de Montilla, previsto para el 1 de marzo e integrado tanto en el Circuito Andaluz de Duatlón de Menores como en el Circuito Provincial de la Diputación de Córdoba.A continuación llegará el II Rally BTT Gran Capitán, fijado para el 19 de abril dentro del Circuito Provincial, una prueba que ha tenido que aplazarse desde su fecha inicial del 22 de febrero debido a la coincidencia con el paso de una etapa de la Vuelta Ciclista a Andalucía.El calendario se completará con el IV Triatlón Cros de Menores "Ciudad de Montilla", que se celebrará el 6 de septiembre y formará parte de la VI Liga de Triatlón de Menores, del Circuito Provincial de la Diputación de Córdoba de Triatlón y Duatlón de Menores y, además, será Campeonato de Andalucía de Triatlón Cros de Menores en las categorías infantil y alevín, tanto masculina como femenina.Desde su fundación, el Club Deportivo Atlético Gran Capitán ha trabajado por acercar el deporte a todos los públicos, con una implicación constante de las familias y del tejido social de la ciudad. Más allá de las competiciones, la entidad desarrolla durante todo el año una labor continua de formación y acompañamiento a través de su escuela ciclista, sus equipos federados y las distintas actividades que organiza, construyendo un proyecto que avanza con paso firme y mirada larga.