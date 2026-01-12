De la convicción a la desconexión

Montilla C.F. 2 -- 2 C.D. Inter Sevilla

Montilla Club de Fútbol: Rafa Martínez, Alfonso Carraña, Fran González, Antonio Pino, Moslero, José Carraña, Gorka, Adrián, Tena, Amara y Rafa Alcaide. También jugaron Yiyo, Pedro Crespín, Tiago, Alberto Bermejo y Abraham Nelson

Club Deportivo Internacional Sevilla: Leandro, Samuel, Rodney, Alan, Francisco, Walner, Javier, Brandon, Jamal Abdul, Abel y David. También jugaron Lua, Joselu y Destiny.

Goles: 1-0 Amara (m. 13); 2-0 Antonio Pino, de penalti (m. 28); 2-1 Joselu (de penalti, m. 46); 2-2 Rodney (m. 54).

Árbitro: Jesús Lucena Anguita (Jaén). Amonestó por los locales a Rafa Martínez, Yiyo y Tena. Expulsó por roja directa a Alfonso Carraña (m.75). En el bando visitante amonestó a Samuel, Rodney, Javier, Brandon y al técnico José Carlos de la Prida.

Incidencias: Partido correspondiente a la decimosexta jornada de liga del Grupo 1 de la División de Honor Sénior, disputado en el Estadio Municipal de Montilla, ante unos 350 espectadores.



FOTOGRAFÍA: MONTILLA CLUB DE FÚTBOL JOSÉ LUIS GÁLVEZ / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: MONTILLA CLUB DE FÚTBOL

El Montilla Club de Fútbol se dejó ayer dos puntos en un partido con dos partes bien diferenciadas, en el que los de Isaac Cuesta demostraron una óptima versión en la primera mitad, alcanzando una ventaja de hasta dos goles al descanso. Sin embargo, en una segunda mitad para el olvido, los montillanos sufrieron un letargo en los primeros veinte minutos de la reanudación que permitió al Club Deportivo Internacional Sevilla alcanzar la igualada.El encuentro comenzó con varias bajas importantes en el plantel vinícola de cara al once inicial. Juan María, Soto y Rubén Jurado no entraban en la convocatoria, así como Molero, que cumplía sanción por su expulsión en la jornada anterior.Pese a ello, los auriverdes escenificaron una buena dinámica, solo sufriendo una ocasión en contra en toda la primera mitad. Un mano a mano de Alan ante Rafa Martínez que el atacante erró con un disparo demasiado ajustado sería el único susto para los auriverdes. Tras ello, una alta presión a la salida de balón rival, el dominio del esférico y la presencia ofensiva sobre la meta visitante se tradujeron en un Montilla que se puso por delante a los 13 minutos de juego.Una falta ejecutada al corazón del área por Antonio Pino la mandó Amara al fondo de la red con un certero remate de cabeza ante la estéril salida del cancerbero. Era el uno a cero. El gol provocó un efecto positivo en los vinícolas, que siguieron merodeando la meta sevillana.Alfonso Carraña, con un lanzamiento por encima del larguero y varios centros al área que no encontraron rematador, protagonizaría el preludio del segundo tanto. A los 27 minutos, Moslero sufrió un derribo dentro del área, señalando el colegiado el punto de penalti. Antonio Pino transformó la pena máxima con un lanzamiento cruzado, alcanzando el dos a cero.De ahí al descanso, el Montilla buscó la sentencia sin éxito. Antonio Pino, en un balón suelto dentro del área chica que blocó el cancerbero a bocajarro, tuvo la más clara a los 33 minutos. Los montillanos llegaban una y otra vez a la meta foránea, pero la falta de claridad en los metros finales provocó que el marcador no se moviera más, marchándose ambos contendientes al vestuario.A pesar de las sensaciones mostradas por ambos conjuntos en el primer acto, todo cambió en la reanudación. El Montilla no entró bien al terreno de juego y un error en la salida de balón desde atrás provocó un claro penalti sobre Alan nada más comenzar. Joselu ejecutó desde los once metros y acortó distancias.El tanto hizo aún más daño, viéndose a un plantel vinícola desconectado, sin el ímpetu y la fluidez en el juego de la primera mitad. Todo ello fue avivando las opciones de igualada, consiguiendo el Inter Sevilla a los 54 minutos el dos a dos. Un córner rematado libre de marca por Rodney con la testa se introdujo en la meta vinícola, dejando helada a la parroquia vinícola.Con un partido completamente nuevo, el Montilla debía volver a remar para imponer su idea de juego sobre el césped. No obstante, la contienda tomó un aspecto poco favorable para los intereses locales. Continuas interrupciones, falta de ritmo y varias decisiones arbitrales que perjudicaron a los montillanos hicieron el resto.Una de estas decisiones sería la expulsión de Alfonso Carraña a los 75 minutos, al intentar arrebatar el balón al cancerbero local para poder ejecutar una falta, simulando una agresión el guardameta ante la que el colegiado decretó la expulsión.Los nervios fueron en aumento, intentando los vinícolas conseguir un tercer tanto que no pudo llegar. Antonio Pino, con un disparo al larguero en la ejecución de una falta, tendría la oportunidad más clara. Con este empate, los auriverdes alcanzan los treinta puntos, a tres del ascenso directo. La próxima cita será ante el Atlético Palma del Río, en tierras palmeñas.