El Apedem Montilla firma un triunfo épico y mantiene viva la pelea por el liderato

Almedinilla Atlético 1 -- 2 C.D. Apedem Montilla

Almedinilla Atlético: Antonio Aguilera Ramírez, Pablo Rodríguez Galera, Pablo Jaén Trujillo, César Nieto Calvo, Andrés Rafael Bermúdez Porras, José Ávila Gil, José Castillo López, Francisco Jesús Aguilera Jaén, Alberto López Calvo, Ángel Rodríguez Ruiz y Denis Porras Gámez.

Suplentes: Álvaro Toro Yébenes, Sergio López Chavarino, José Manuel Yébenes Mérida, Vicente Aguilera Cuenca, Rosendo Pulido Trillo, Antonio Rojano García y Borja Briones Hidalgo.

Cuerpo técnico: Francisco Buendía Aroca (entrenador), Antonio Rodríguez Cano (delegado de campo), Francisco Javier Rodríguez Nieto (delegado del equipo) y Francisco de Paula Sabán Guardeño (encargado de material).

Club Deportivo Apedem Montilla: Carlos Repiso López, Javier Albornoz Hidalgo, José David Urbano Jiménez, Ezequiel Salado Sánchez, Eduardo Rueda Pérez, Lucas Hueso Priego, José Nicolás González Domínguez, Pablo Llamas Salamanca, Alfredo Lorenzo Ordóñez, Javier Mesa Cañero y Juan Sánchez Zafra.

Suplentes: Aarón Salado Sánchez, Alejandro Hierro Ramírez, Javier Ruz Mejías, Javier Maciej Szczepanski Gachewicz y Álvaro Aguilar Pino.

Cuerpo técnico: Rafael Garrido Alcalde (entrenador), Fernando Bonilla Berlanga (delegado del equipo), Manuel Estrada Gutiérrez (encargado de material) y Rafael Avendaño Cabello (encargado de material).

Goles: 0-1 José Nicolás González Domínguez (min. 5), 1-1 Antonio Rojano García (min. 54) y 1-2 Aarón Salado Sánchez (min. 97).

Árbitro: Antonio María Puntas Alba, con Álvaro Ronda Leal y Laura Valenzuela Ortega como asistentes.

Amonestaciones: Vieron tarjeta amarilla por parte del Almedinilla Atlético Ángel Rodríguez Ruiz (min. 27), Andrés Rafael Bermúdez Porras (min. 63), Denis Porras Gámez (min. 64), José Castillo López (min. 85) y Álvaro Toro Yébenes (min. 87). Fue expulsado con tarjeta roja Álvaro Toro Yébenes (min. 90). Por parte del Club Deportivo Apedem Montilla fueron amonestados Eduardo Rueda Pérez (min. 33 y min. 75), José David Urbano Jiménez (min. 53), Pablo Llamas Salamanca (min. 56) y Alejandro Hierro Ramírez (min. 85).

Incidencias: Partido correspondiente a la decimosexta jornada de Segunda Andaluza Sénior (Grupo Único de Córdoba), disputado en el Estadio Municipal "Antonio Pulido" de Almedinilla.

El Club Deportivo Apedem Montilla firmó ayer una victoria de enorme valor en el Municipal Antonio Pulido de Almedinilla al imponerse por 1-2 en un partido áspero, cambiante y decidido en el último suspiro, un triunfo de carácter que refuerza su condición de aspirante firme y que mantiene intactas sus opciones al ascenso.La tarde-noche no se presentó precisamente amable para la práctica del fútbol en la Subbética cordobesa. Viento persistente, lluvia intermitente y un terreno exigente marcaron el desarrollo de un encuentro que, desde el primer minuto, requería concentración y convicción. En ese contexto, el conjunto montillano salió decidido, con las ideas claras y una puesta en escena que evidenciaba el trabajo realizado durante la semana.El premio no tardó en llegar. Corría el minuto 5 cuando una acción iniciada en tareas defensivas por Lucas Hueso terminó convirtiéndose en una jugada de precisión quirúrgica. Ezequiel Salado recogió el balón con lucidez y filtró un pase perfecto entre centrales para Nico González, que hizo gala de velocidad y sangre fría para batir al meta local con un disparo raso y ajustado. Era el 0-1 y el séptimo gol del curso para el atacante montillano, un tanto que desató el júbilo entre la treintena de aficionados auriverdes desplazados hasta Almedinilla.A partir de ahí, el Club Deportivo Apedem Montilla ofreció una auténtica lección de manejo de balón. Tocó con criterio, movió al rival de lado a lado y gobernó el ritmo del partido, aunque sin traducir ese dominio en un aluvión de ocasiones claras.El conjunto local apenas inquietaba, hasta que un error en la salida de balón estuvo a punto de costar caro. En el minuto 38, una indecisión entre Carlos Repiso y Pablo Llamas dejó el balón muerto para un atacante local que disparó a puerta vacía. Cuando el empate ya se cantaba, apareció Dito, que voló bajo palos y despejó con la cabeza en una acción tan salvadora como espectacular.De igual modo, el tramo final de la primera mitad transcurrió sin sobresaltos mayores, con el equipo visitante manteniendo el control pese a las inclemencias meteorológicas y marchándose al descanso con una ventaja mínima, pero merecida.Tras el paso por vestuarios, el partido cambió por completo. El equipo local dio un paso al frente, apostó por el juego directo y comenzó a generar peligro. El empate llegó en el minuto 54, tras un error en la salida de balón de Joseda, que cometió falta a escasos metros del área. Antonio Rojano ejecutó magistralmente el libre directo, colocando el balón en la escuadra, imposible para Repiso. El 1-1 abría un escenario nuevo, mucho más incómodo.A partir de ese momento, tocó sufrir. El conjunto de Almedinilla se adueñó del balón y dispuso de dos ocasiones clarísimas para ponerse por delante. Pero entonces emergió la figura de Carlos Repiso, decisivo cuando más falta hacía. Primero, en el minuto 57, con una gran parada abajo; y después, ya en el 88, con un paradón descomunal junto al palo derecho que sostuvo a su equipo y enmendó el error del primer tiempo.Por otro lado, el sufrimiento se multiplicó cuando el Club Deportivo Apedem Montilla se quedó con diez jugadores tras la expulsión de Edu Rueda en el minuto 75, una acción tan evitable como costosa. Aun así, el conjunto vinícola no se conformó con el empate. Antes, en el minuto 69, Ezequiel Salado pudo cambiar el signo del partido tras un fallo defensivo, pero su disparo a bocajarro fue repelido por el guardameta local.Lejos de replegarse, el Apedem fue valiente incluso en inferioridad numérica. El gol podía caer de cualquier lado, pero el fútbol fue justo con quien más lo buscó. Ya en el minuto 97, una nueva acción de un incansable Ezequiel Salado abrió el juego al costado izquierdo. Javi Albornoz se internó y puso un centro raso perfecto que Aarón Salado cazó para enviar el balón al fondo de las mallas. El 1-2 desató la locura absoluta sobre el césped y en la grada.El tanto suponía el octavo gol de la temporada para Aarón Salado, que rompía así su sequía goleadora desde el doblete ante el Club Deportivo Los Califas del pasado 30 de noviembre. El estadio se vino abajo y el júbilo se extendió entre jugadores y aficionados. El conjunto local también terminó con diez jugadores tras la expulsión de su portero en el minuto 93, aunque ya nada pudo evitar el desenlace.Con esta victoria épica, el Club Deportivo Apedem Montilla continúa segundo clasificado, a cinco puntos del líder, y mantiene su condición de equipo invicto tras 16 jornadas, siendo el único conjunto del grupo —y de las categorías Sénior del fútbol cordobés— que aún no conoce la derrota.Un triunfo que habla de fe, de carácter y también del meticuloso trabajo desarrollado durante toda la semana por el cuerpo técnico que dirige el entrenador cordobés Rafael Garrido, clave para exprimir el rendimiento de una plantilla que no deja de creer. Una victoria que vale mucho más que tres puntos.