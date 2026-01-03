Aguas de Montilla y el Club Deportivo Apedem renuevan su colaboración por tres temporadas

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: CLUB DEPORTIVO APEDEM

ha decidido ampliar su colaboración con el Club Deportivo Apedem para seguir impulsando el fútbol base en la localidad durante las tres próximas temporadas, reforzando así un vínculo que vuelve a situar al deporte formativo en el centro de la vida social del municipio.La empresa mixta encargada de la gestión del ciclo integral del agua y el Club Deportivo Apedem han formalizado un nuevo acuerdo que consolida una relación que ya venía de lejos y que ahora mira al futuro con vocación de continuidad durante varias temporadas.El gerente de la entidad, Lorenzo Cuenda, y el presidente del Club Deportivo Apedem, Rafael Zafra Madrid, fueron los encargados de suscribir este convenio que permitirá mantener y fortalecer el proyecto deportivo de la cantera montillana. En ese sentido, desde Aguas de Montilla se amplia su apoyo de colaboración con el Club Deportivo Apedem, lo que constata la voluntad de la entidad de seguir caminando junto al club en su apuesta por el deporte base.El acuerdo, que se extenderá durante las tres próximas temporadas, tiene como objetivo principal “seguir fomentando el deporte del fútbol de la localidad en sus categorías base”. Una meta que conecta directamente con la filosofía del Club Deportivo Apedem, una entidad que desde hace más de tres décadas trabaja con niños de Montilla, no solo para formar futbolistas, sino también para educar personas comprometidas, disciplinadas y respetuosas dentro y fuera del campo.Con este nuevo convenio, Aguas de Montilla pone de manifiesto una implicación que trasciende el mero patrocinio y que se alinea con una visión social del deporte como herramienta de cohesión y crecimiento personal que favorece la convivencia en la localidad.Aguas de Montilla es la empresa que se encarga de la gestión del ciclo integral del agua en la ciudad. Se trata de una empresa mixta formada por Hidralia y el Ayuntamiento de Montilla que trabaja desde hace tiempo por ampliar y mejorar las infraestructuras hidráulicas del municipio.Su labor cotidiana incluye la supervisión de más de 95 kilómetros de red de alcantarillado y de más de 2.000 pozos, que son monitorizados y analizados de forma periódica para reducir la incidencia de plagas o averías. Con la llegada del calor, estas tareas se refuerzan cada año, anticipándose a un aumento de insectos y roedores favorecido por las altas temperaturas.Además, para concluir cada campaña, Aguas de Montilla elabora un informe detallado sobre los niveles de infestación detectados en cada zona y las medidas correctivas llevadas a cabo, al tiempo que realiza un seguimiento continuo de las incidencias registradas durante todo el año y atiende las llamadas de los vecinos que alertan de cualquier problema.A esta labor técnica se suma un esfuerzo constante en sensibilización y concienciación ciudadana, fomentando un uso responsable del agua mediante campañas específicas, reforzadas especialmente en el último año por la situación de escasez del recurso.Entre estas iniciativas destaca la campaña, que utiliza mensajes visuales y muy ilustrativos para mostrar cómo las tareas cotidianas pueden verse afectadas por la falta de agua. La campaña incluye consejos prácticos adaptados a distintos espacios del hogar, desde la cocina hasta el baño o el jardín, con recomendaciones como cerrar el grifo mientras se enjabonan los platos, no mantener el agua abierta al lavarse los dientes, evitar regar en las horas de más sol o tapar las piscinas para reducir la evaporación.Este compromiso social y ambiental encuentra ahora un reflejo directo en el apoyo al Club Deportivo Apedem, una entidad fundada en 1994 y que ha sido, desde entonces, un auténtico semillero de talentos del fútbol cordobés. Bajo la presidencia inicial del recordado Miguel Navarro Polonio —que ahora da nombre al Estadio Municipal—, el club se convirtió en el hogar de muchos jóvenes con sueños deportivos, y hoy cuenta con instalaciones recientemente remodeladas gracias a la apuesta del Servicio Municipal de Deportes (SMD) del Ayuntamiento de Montilla.Desde edades tempranas, los niños que se incorporan al Club Deportivo Apedem reciben una formación adaptada a sus habilidades, donde el trabajo técnico y táctico convive con la enseñanza de valores como el respeto, el esfuerzo colectivo y la disciplina.Esa combinación ha permitido que muchos de sus futbolistas hayan dado el salto a clubes de referencia en la provincia, como el Córdoba Club de Fútbol o el Séneca Club de Fútbol, sin perder de vista que el objetivo principal sigue siendo formar personas íntegras.En este contexto, la ampliación del acuerdo entre Aguas de Montilla y el Club Deportivo Apedem cobra un significado especial. Se trata de un respaldo que reconoce la labor silenciosa y constante de una entidad deportiva que, coincidiendo con sus tres primeras décadas de existencia, continúa proyectándose como un pilar fundamental para el futuro del fútbol base y de la sociedad montillana, con el apoyo de una empresa comprometida con el bienestar y el desarrollo sostenible de la ciudad.