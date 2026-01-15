'A pie de calle' acerca la obra de Francisco Salido al corazón de Montilla

El proyecto culturalconvierte desde hoy el escaparate de NUDE Accessories & Complements, en plena calle Corredera, en un espacio de encuentro entre el arte y la vida cotidiana, acercando la creación contemporánea a la ciudadanía hasta el próximo 15 de febrero. La iniciativa, impulsada por el artista Manuel Portero Laguna, vuelve a reivindicar el valor del arte fuera de los circuitos expositivos tradicionales y apuesta por espacios accesibles, visibles y familiares.En esta ocasión, el proyecto centra su mirada en la obra, un óleo sobre tela de 47 por 56 centímetros, firmado por el pintor montillano Francisco Salido en 1991, una pieza que dialoga con el viandante desde la intimidad de un escaparate convertido en ventana simbólica.La obra expuesta invita a detenerse, a observar con calma y a reflexionar sobre la frontera entre el interior y el exterior, un tema recurrente en la trayectoria del artista, como ya advertía el pintor José Piñera en el catálogo de la exposición, en el que resaltaba la lectura poética y profunda del universo creativo de Salido.“Paco Salido ocupa desde la atalaya doméstica de la ventana muchos de sus atardeceres contemplando la mudable cara cóncava del firmamento”, afirmaba Piñera, para recalcar esa relación constante entre la mirada del artista y el paisaje cambiante.El texto incidía, además, en el valor simbólico del crepúsculo en su pintura, al señalar que “verdaderamente, el crepúsculo no pertenece al día ni a la noche, existe entre dos luces y se distingue precisamente por este habitar un lugar innombrado”.Una reflexión que conecta directamente con la atmósfera de, donde la escena parece suspendida en un tiempo intermedio, casi irreal, como si el espectador se asomara a un espacio de tránsito entre lo visible y lo soñado. Piñera manifestaba también que “Paco Salido reconoce y admira este lugar, el cofre donde custodia sus secretas divinidades”, reforzando la dimensión introspectiva de su obra.La elección de esta pieza para el proyectono resulta casual, ya que resume buena parte de la trayectoria y del lenguaje plástico de Francisco Salido, uno de los artistas más reconocidos de la provincia de Córdoba. Nacido en Montilla en 1956, mostró desde muy joven una clara inclinación por el dibujo y la pintura, realizando sus primeras obras de forma autodidacta a comienzos de la década de los setenta.En 1977 ingresó en la entonces Escuela Superior de Bellas Artes de Sevilla, hoy Facultad de Bellas Artes, donde obtuvo la licenciatura en la especialidad de Pintura en 1982. Un año antes había sido distinguido con la Beca de Paisaje de la Fundación Rodríguez Acosta de Granada, un reconocimiento reservado a los alumnos más destacados de cada promoción.Tras finalizar sus estudios, se trasladó a Córdoba, donde inició una sólida carrera profesional que ha sabido compaginar con la docencia como profesor titular de Dibujo Artístico en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos "Mateo Inurria", centro en el que se ha granjeado el respeto y el cariño de sus alumnos.A lo largo de su trayectoria ha participado en numerosas exposiciones colectivas y ha protagonizado más de una decena de muestras individuales. La que ahora puede contemplarse en Montilla supone la segunda en este mismo espacio, tras la celebrada en 2003.Su obra ha sido reconocida en distintos certámenes nacionales, con premios y menciones como la Mención de Honor y el Premio Adquisición de Obra del IV Premio Garnelo "Ciudad de Montilla", así como los premios de adquisición en la IV y V Bienal de Artes Plásticas "Rafael Botí" de Córdoba.Considerado uno de los artistas mejor valorados de su generación dentro del panorama plástico cordobés, la obra de Francisco Salido goza de una amplia presencia en instituciones culturales públicas y privadas. Con, su pintura vuelve a encontrarse con el público de manera directa, sin barreras, en un formato que invita a mirar el arte como parte natural del paisaje urbano.