La financiación local centra una jornada técnica de la FAMP en Montilla

El Ayuntamiento de Montilla acogió ayer una jornada técnica dedicada a la financiación local organizada por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), en colaboración con la Consejería de Administración Local de la Junta de Andalucía, en un encuentro que reunió a responsables municipales y personal técnico para analizar, en un momento decisivo para la elaboración de los presupuestos, los desafíos que afrontan los ayuntamientos en materia de sostenibilidad financiera.El salón de actos del Centro Cultural "Alcalde Antonio Carpio" se convirtió durante varias horas en un espacio de reflexión compartida sobre "un asunto que, aunque suene técnico, influye de forma directa en la vida cotidiana de los vecinos", tal y como destacó el alcalde de Montilla, Rafael Llamas.No en vano, la financiación condiciona desde el mantenimiento de las calles hasta la atención social, pasando por la cultura, el deporte o la seguridad. En ese contexto, se abordaron cuestiones como la delimitación de competencias, las reglas fiscales vigentes y el papel clave que desempeñan los fondos europeos en el desarrollo de las políticas locales.Llamas subrayó que “la financiación es un asunto decisivo para la gestión diaria de los servicios que reciben nuestros vecinos y vecinas, y requiere de una reflexión conjunta que supere visiones partidistas”. En ese mismo tono, añadió que “los ayuntamientos necesitamos autonomía real para administrar nuestros recursos y atender con solvencia nuestras competencias”.Durante su intervención, el primer edil también agradeció a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias la elección de Montilla para cerrar el ciclo del Plan de Formación Continua de 2025, señalando que “la formación es fundamental para el ecosistema local de la que todos aprendemos con el fin de prestar mejores servicios a los ciudadanos”.Llamas se refirió además a la “imperiosa necesidad” de reformar el modelo de financiación local porque “las competencias municipales crecen cada año y los ayuntamientos necesitan más recursos financieros. Los ciudadanos nos exigen más y mejores servicios porque ellos no entienden de competencias”.Por este motivo, exigió un cambio en el marco legal del Estado y una mayor cooperación entre administraciones, recordando que “los ayuntamientos pedimos más respeto por la autonomía local y que se nos escuche porque somos la administración más próxima a la ciudadanía, y la que resuelve siempre sus problemas”.La jornada, organizada junto al Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP) de la Junta de Andalucía, arrancó con un acto inaugural en el que participaron el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes; el alcalde de Montilla, Rafael Llamas; la secretaria general de Administración Local de la Junta de Andalucía, María Luisa Ceballos; la directora general de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda, Ana Cristina Peña; y el coordinador general de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, Diego Jordano López.Durante las distintas sesiones de trabajo se puso sobre la mesa una realidad compartida por muchos municipios: la insuficiente autonomía financiera, el desequilibrio vertical entre administraciones y la falta de equidad horizontal.Se planteó la necesidad de clarificar el marco competencial, incrementar el volumen de recursos en manos de los ayuntamientos, reforzar la cesta tributaria local y mejorar el funcionamiento de las subvenciones con un objetivo nivelador. Todo ello en un modelo de financiación que, como se recordó, deriva de un marco legal diseñado en 1988, cuya adaptación a los profundos cambios socioeconómicos resulta ya inaplazable.A pesar de este escenario, durante la jornada también se valoró positivamente que los ayuntamientos en España hayan reducido en 2024 su deuda por primera vez desde la pandemia, un 1,7 por ciento menos que en 2023. Andalucía es la comunidad autónoma con mayor número de ayuntamientos con deuda, aunque, de forma paralela, las corporaciones locales aumentaron sus ahorros en 2023 un 3,5 por ciento, cerrando el ejercicio con más de 38.000 millones en efectivo y depósitos, una cifra que se encamina a duplicar la deuda que soportan.La secretaria general de Administración Local de la Junta de Andalucía, María Luisa Ceballos Casas, puso el acento en la necesidad de actualizar el marco normativo vigente y afirmó que “la realidad municipal de hoy no tiene nada que ver con la de los años ochenta. Los ayuntamientos asumen numerosas competencias sin la financiación adecuada, por lo que es imprescindible abordar de forma paralela la financiación autonómica y la local”.De igual modo, recordó que “desde hace décadas, todos los municipalistas reclamamos una mayor y mejor financiación local”, y advirtió que “las corporaciones locales somos parte del Estado, al igual que el central y y el autonómico. Y así lo venimos reclamando desde 1985”.Ceballos también detalló que la Junta de Andalucía ha incrementado un 108 por ciento la financiación de los ayuntamientos, convirtiéndose, según indicó, en el gobierno más municipalista de la historia de la comunidad. Citó el Plan de Cooperación Municipal, que en 2025 cuenta con 1.234 millones más que en 2018 tras siete años de incrementos consecutivos, y valoró que “sólo cuatro Autonomías cuentan con este Plan tan importante para el municipalismo”. Asimismo, afirmó que el fondo de participación de las entidades locales en los tributos de la comunidad autónoma (Patrica) se ha elevado hasta los 535 millones de euros en 2025 y espera que alcance los 600 millones el próximo año.En su intervención también hizo referencia a la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (ERACIS), con más de 608 millones movilizados, que ha permitido poner en marcha 215 proyectos en zonas desfavorecidas y atender a más de 13.276 personas. En ese mismo marco, destacó que la Junta ha activado más de 1.660 millones de euros del Programa Fondo Social Europeo Plus 2021-2027, destinado a fomentar el empleo, la inclusión social, la educación y la atención a colectivos vulnerables en Andalucía.La directora general de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda, Ana Cristina Peña, defendió el papel del mundo local en la cohesión territorial y afirmó que “para garantizar los servicios públicos es precisa una política ambiciosa de cohesión territorial que gracias al mundo local y a los fondos europeos se está implementado en España”. En ese sentido, resaltó que la cogobernanza multinivel alcanza a más de 8.000 ayuntamientos y señaló que “el reto ha sido concienciar sobre la importancia que tiene la pertenencia a la Unión Europea”.Peña citó las ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional correspondiente al periodo 2021-2027, destinadas a promover el desarrollo sostenible de las entidades locales desde una perspectiva medioambiental, económica y social. La convocatoria ha asignado la cifra récord de 1.774 millones de euros a 242 proyectos, que movilizarán más de 2.500 millones de inversión pública en favor de 971 municipios de toda España, la mayoría de menos de 10.000 habitantes. En el caso de Andalucía, la partida presupuestaria asciende a 735 millones de euros.El coordinador general de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, Diego Jordano López, expuso los resultados del plan de formación continua desarrollado por la federación y destacó que “Andalucía concentra el 20 por ciento de los empleados públicos municipales del país, de ahí la importancia de programas que contribuyan a su capacitación”. Jordano detalló que el Plan de Formación Continua de 2025 contará con 732.000 euros para ejecutar más de 300 acciones formativas y cerca de 30.000 plazas destinadas al personal municipal.Por su parte, el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, subrayó que “estamos ante un gran reto y desafío como es la definición de una nueva y urgente financiación local que, desde la Federación Española de Municipios y Provincias, Federación Andaluza de Municipios y Provincias y las entidades locales venimos reclamando para permitir una financiación más justa y equitativa”, y añadió que también es preciso clarificar el marco competencial actual en materia de competencias propias e impropias, con una financiación que vaya en paralelo y en sintonía con la autonómica.Fuentes pidió una mayor colaboración interinstitucional para optimizar la gestión de los fondos europeos y sugirió que “los ayuntamientos tenemos que estar más cerca de Bruselas y familiarizarnos con la cultura europea en esta materia para conseguir más proyectos y fondos”.En ese sentido, agradeció a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias la organización de esta jornada porque “es lo que preocupa a los gobiernos locales y aporta luz y conocimientos a un tema complejo y poco conocido; de ahí, la importancia que tiene esta cita con expertos y ayuntamientos que lideran iniciativas europeas que nos permitirá mejorar la gestión y corregir las desigualdades sociales y territoriales”.Además de los aspectos puramente financieros, durante la jornada también se abordaron los retos asociados a la gestión de fondos europeos, la necesidad de avanzar en la modernización administrativa y el papel de las corporaciones locales ante el desafío demográfico, compartiendo experiencias impulsadas desde distintos municipios andaluces. Una mirada amplia que dejó claro que la financiación local no es solo una cuestión de números, sino una herramienta decisiva para construir pueblos y ciudades más cohesionados, dinámicos y con mayores oportunidades.