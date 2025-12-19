La Banda Pascual Marquina celebra la Navidad con un concierto de bandas sonoras



El Teatro Garnelo volverá a abrir sus puertas este próximo domingo, 21 de diciembre, para ofrecer el tradicional Concierto de Navidad de la Banda de Música Pascual Marquina, que dará comienzo a las 12.30 del mediodía y que, un año más, promete convertir la mañana en un encuentro cargado de emoción, recuerdos compartidos y música pensada para disfrutar en familia.El concierto, ya plenamente consolidado en la agenda cultural navideña de la ciudad, alcanza una nueva edición manteniendo la línea que tan buena acogida ha tenido en años anteriores. En esta ocasión, la música de cine volverá a ser el hilo conductor de un programa diseñado para públicos de todas las edades, en el que las bandas sonoras más reconocibles se entrelazan con la ilusión propia de estas fechas.Además, el escenario contará con un aliciente especial, ya que la Banda de Iniciación participará interpretando varias piezas junto a la banda titular, reforzando ese carácter pedagógico y generacional que siempre ha acompañado a la formación montillana.Sobre esta propuesta, el presidente de la Asociación Musical Montillana “Pascual Marquina”, José María Córdoba, invita a toda la ciudadanía a “acudir a esta cita musical que siempre es especial y mágica”, una invitación que resume bien el espíritu de un concierto pensado no solo para escuchar, sino para vivirlo.Y es que el repertorio recorrerá títulos tan conocidos como, bandas sonoras que despiertan la memoria emocional de varias generaciones y que, interpretadas por una banda como Pascual Marquina, adquieren una dimensión diferente, más cercana y envolvente.De igual modo, el programa reservará un espacio destacado para la música de películas de animación que forman parte del imaginario colectivo de pequeños y mayores. Sonarán melodías de, la mayoría pertenecientes al universo Disney, siempre bien recibidas por el público infantil y capaces de arrancar sonrisas cómplices entre los adultos. La experiencia musical se verá reforzada, además, por la proyección de imágenes en una gran pantalla, un recurso que ayuda a sumergirse por completo en cada historia y a conectar música e imagen de una forma natural.El ambiente festivo se extenderá más allá de lo estrictamente musical. Desde la organización se anima especialmente a los niños y niñas a acudir disfrazados de su personaje de cine favorito, un detalle que aporta color, cercanía y un punto de magia a una mañana que ya es tradición para muchas familias montillanas.Las entradas podrán adquirirse al precio simbólico de tres euros y estarán disponibles, en el Centro Cultural "Alcalde Antonio Carpio" y, si quedaran localidades libres, en la propia taquilla del Teatro Garnelo, desde una hora antes del inicio del concierto.Este Concierto de Navidad se inscribe en la trayectoria de una banda con más de cuatro décadas de historia. La Banda de Música Pascual Marquina inició su andadura en 1982, impulsada por un grupo de montillanos vinculados a la Asociación Cultural Amigos de Montilla y con la colaboración de Miguel Jiménez Urbano, componente de la antigua Banda de Música Municipal.Desde aquellos primeros pasos, con la implicación esencial de los colegios y el apoyo del Ayuntamiento, la formación fue creciendo hasta presentarse por primera vez ante el pueblo de Montilla en la procesión del Corpus Christi de 1984.El Concierto de Presentación Oficial tuvo lugar el 28 de junio de 1987 en la iglesia de San Agustín, adoptando el nombre de Pascual Marquina como homenaje al autor del pasodoble, dedicado al “muy noble y simpático pueblo de Montilla”. A partir de entonces, la banda fue consolidando un proyecto musical exigente y duradero, con una intensa labor concertística dentro y fuera de la provincia de Córdoba y una firme apuesta por la formación de sus componentes.Actualmente, la Banda de Música Pascual Marquina cuenta con alrededor de cincuenta músicos y con una escuela de jóvenes educandos integrada por siete profesores y más de cuarenta alumnos, verdadero vivero de músicos de viento y percusión en la ciudad.La creación de la Banda de Iniciación, presentada oficialmente en octubre de 2011 y dirigida también por Rafael Tejada Luque, refuerza ese compromiso con el futuro y explica, en buena medida, la naturalidad con la que generaciones distintas comparten escenario en conciertos como el que se celebrará este domingo.Con una trayectoria marcada por la diversidad de estilos, desde el pasodoble y la marcha procesional hasta la música de cine, la animación o las obras más vanguardistas para banda, la formación montillana vuelve a demostrar en esta Navidad su capacidad para conectar con el público y convertir la música en un espacio de encuentro. El Teatro Garnelo será, una vez más, el punto de reunión para dejarse llevar por melodías conocidas y celebrar, a través de la música, el espíritu de estas fechas.