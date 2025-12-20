El Hospital de Montilla atiende a dos afectados por un incendio mortal en Aguilar de la Frontera

El Hospital Comarcal de Montilla ha atendido esta mañana a dos personas evacuadas por inhalación de humo tras el incendio de una vivienda registrado en la vecina localidad de Aguilar de la Frontera, un trágico suceso que se ha saldado, además, con el fallecimiento de un hombre de 62 años.Las dos personas afectadas, una mujer de 73 años y un varón de 80 años, fueron trasladadas hasta el centro sanitario de La Retamosa después de que los servicios de emergencia confirmaran su intoxicación por humo. Allí recibieron atención sanitaria tras una primera valoración en el lugar de los hechos.El aviso se produjo minutos después de las 7.30 de la mañana, cuando una llamada alertó al servicio de emergencias 1-1-2 de que una casa de campo estaba ardiendo a pie de la carretera autonómica A-304, que conecta Aguilar de la Frontera y Puente Genil.La llamada advertía, igualmente, de que podría haber una persona atrapada en el interior del inmueble. En ese momento, la maquinaria de la emergencia se puso en marcha con rapidez: Bomberos de Puente Genil, efectivos sanitarios del Centro de Emergencias Sanitarias 061, Guardia Civil y Policía Local acudieron al lugar.Los Bomberos confirmaron que la vivienda ardió por completo y que en su interior fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre de 62 años. Por otro lado, las otras dos personas lograron salir con vida, aunque afectadas por la inhalación de humo, una circunstancia que hizo necesario su traslado inmediato al Hospital Comarcal de Montilla para ser evaluadas y tratadas.