Todo listo para una edición ampliada y renovada de 'Montilla Xperience'



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA / DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA / DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

desplegará este fin de semana una programación ampliada y multisede que reunirá en Montilla a empresas, comercios, emprendedores y público general en torno a un encuentro que apuesta por la innovación, la cultura local y la dinamización económica. Desde mañana viernes y hasta el domingo, la ciudad se convertirá en un escaparate vivo en el que convivirán actividades empresariales, rutas culturales, degustaciones gastronómicas y propuestas de ocio repartidas por distintos rincones del municipio.El evento, organizado por la Unión de Empresarios de Montilla (Ademo), cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Montilla y de la Diputación de Córdoba, a través de su Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco) y, este año, asume un enfoque claramente expansivo.La segunda edición deno solo traslada parte de su actividad al complejo Envidarte, sino que extiende la programación al castillo de El Gran Capitán, a la Avenida de Andalucía, a varios museos municipales, espacios culturales y diversos puntos del casco urbano. La intención, según remarcan los organizadores, es que la ciudad entera se sienta partícipe de una cita que crece y se abre a nuevos públicos.Desde el Ayuntamiento se ha valorado especialmente esta evolución. El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, señaló que esta edición “supone un salto no solo cuantitativo, sino también cualitativo, convirtiendo a Montilla en un auténtico escenario empresarial donde se concentran numerosas actividades”.El regidor afirmó además quees “una gran oportunidad para seguir impulsando la marca Montilla, vinculada no solo a nuestros valores enológicos y gastronómicos, sino también al dinamismo del tejido empresarial y comercial de la ciudad”.En ese mismo sentido, el teniente de alcalde de Desarrollo Local y Seguridad, Valeriano Rosales, defendió que la iniciativa “continúa la apuesta municipal por la hostelería, el comercio y el turismo, con una programación muy completa tanto dentro como fuera de la carpa”.En ese sentido, el responsable municipal de Comercio invitó a la participación destacando que “sumando esfuerzos, avanzamos hacia una mayor proyección de Montilla y hacia un evento capaz de atraer visitantes y dinamizar la economía local”.El programa, que puede consultarse de manera detallada en la, combinará espacios de reflexión empresarial y actividades dirigidas al público general. En el castillo de El GRan Capitán se celebrarán mesas redondas con ponentes relacionados con la industria, la gastronomía y el turismo, mientras que en la carpa principal de la Avenida de Andalucía se concentrará buena parte de la agenda divulgativa y experiencial del fin de semana.El presidente de la Unión de Empresarios de Montilla, Pepe Márquez, comentó que esta edición “da un paso adelante” y explicó que el evento “se abre a la ciudad, sacando el evento a la calle para que participen comercios, hostelería y todo el tejido empresarial”.Márquez detalló algunos de los hitos de la programación, como la apertura conjunta de museos, las rutas por espacios culturales, las catas de aceite nuevo, vermut y vino Pedro Ximénez, o los paseos a caballo y recorridos señalizados para visitantes. También subrayó la incorporación de un “pasaporte” para los asistentes, que reunirá rutas e información turística centralizada en la carpa principal, así como una renovada estrategia de difusión.La colaboración institucional se extiende igualmente al ámbito provincial. El delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo en la Diputación de Córdoba, Félix Romero, presidente de Iprodeco, destacó que la propuesta “se ha convertido en un evento de referencia en el calendario empresarial cordobés ya que da cita a emprendedores, productores, empresas y público general en un escaparate de innovación, tradición y oportunidades de negocio”.Romero afirmó además que la actividad “comprenderá reuniones concertadas y mesas de trabajo para maximizar las oportunidades de negocio, espacios experienciales donde mostrar los productos y servicios de forma creativa y actividades diseñadas para atraer al público generando visibilidad y fidelización”.El presidente de Iprodeco señaló que esta edición “adopta un enfoque más ambicioso y especializado con el objetivo de fortalecer aún más el tejido empresarial y de ofrecer a las empresas participantes un espacio donde desarrollar contactos y encontrar oportunidades”.