Montilla abrirá su Navidad con el espectáculo flamenco 'Así canta Jerez'



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Complejo Sociocultural Envidarte acogerá mañana, a partir de las 21.00 de la noche, el espectáculo, una propuesta musical que abrirá la programación navideña con una velada cargada de tradición y de sonidos flamencos.La iniciativa, impulsada desde el Área de Festejos del Ayuntamiento de Montilla, se ha concebido como un arranque simbólico de la Navidad montillana, con una apuesta escénica que busca combinar emoción, luz y raíces andaluzas, a través de un concierto que reunirá a más de treinta artistas sobre el escenario, todos ellos bajo la dirección del guitarrista Luis de Perikín, reconocido por su amplia trayectoria junto a figuras como Niña Pastori o India Martínez.La producción forma parte de una gira nacional que recorrerá más de cuarenta localidades hasta el próximo mes de diciembre, un itinerario que sitúa a Montilla dentro del circuito de grandes propuestas culturales previas a las celebraciones navideñas.El teniente de alcalde de Deportes, Festejos y Educación, Miguel Sánchez, explicó que esta cita representará mucho más que un simple inicio de la agenda festiva. En sus palabras, el espectáculo supondrá “una apertura muy especial de la Navidad montillana, ya que coincidirá con la inauguración del alumbrado navideño, ofreciendo una noche de luces, flamenco y tradición”.En ese sentido, el responsable municipal de Festejos detalló también que la actuación se celebrará en las naves de usos múltiples del recinto, con un aforo máximo de dos mil personas. El espacio, amplio y versátil, se ha habilitado para asegurar la comodidad del público y facilitar una experiencia cercana, donde la música y el ambiente puedan fluir sin obstáculos.“Esperamos llenar Envidarte, porque es un espectáculo que no solo atraerá al público local, sino también a visitantes de toda la comarca y de otras provincias andaluzas”, señaló Sánchez, subrayando el impacto cultural y social que la cita podría generar.El público podrá disfrutar durante dos horas de un formato concebido para emocionar, en el que flamenco, baile y villancicos tradicionales se entrelazan en un recorrido musical que mantiene viva la esencia de Jerez.se ha consolidado con los años como un espectáculo que refresca su repertorio en cada edición, con nuevas composiciones, arreglos y coreografías que buscan honrar la autenticidad de la Navidad andaluza. Esa mezcla entre renovación y raíz, siempre acompañada por música en directo, genera un ambiente cálido y festivo en el que el compás se convierte en hilo conductor.Además de su propuesta artística, la organización ha puesto especial atención en facilitar el acceso a las entradas. Estas ya se encuentrany en varios puntos de venta físicos repartidos por la comarca: en Montilla, en Tendencia, Papelería La Redonda y Motos Triángulo; en Fernán Núñez, en el Estanco El Paseo; en Lucena, en Motos Muñoz; y en Aguilar de la Frontera, en la Cafetería Cepsa. Los precios oscilan entre los 25,00 y los 30,00 euros, en función de la modalidad elegida: numeradas, sin numerar o de pie, una diversidad pensada para adaptarse a distintos perfiles de público.Por otro lado, la llegada deabre la puerta a una Navidad montillana que aspira a mantenerse fiel a la identidad local sin renunciar a experiencias culturales de mayor escala. La combinación de luz, música y tradición se perfila como un atractivo añadido para quienes desean vivir estas fechas de una manera especial, en un entorno donde el flamenco ocupa un lugar destacado.La elección de Envidarte como escenario responde también al empeño del Ayuntamiento por consolidar este recinto como un referente cultural en la comarca. Cada evento que se programa allí, y más aún aquellos que reúnen a decenas de artistas y a cientos de asistentes, contribuye a reforzar su papel como espacio versátil y estratégico. No en vano, el complejo sociocultural de la Avenida de Las Camachas se ha convertido en los últimos años en un lugar habitual para conciertos, ferias y citas que requieren amplitud y una organización cuidada.De igual modo, esta apuesta musical coincide con un momento especialmente significativo para Montilla, que se prepara para encender su iluminación navideña. Esa coincidencia, tal como apuntó el teniente de alcalde de Festejos, dotará la noche de este viernes 28 de noviembre de una atmósfera todavía más emotiva, casi como una bienvenida colectiva a unas semanas donde la música, la convivencia y la identidad local suelen entrelazarse con fuerza.En definitiva,aterrizará mañana en Montilla como un espectáculo que combina la majestuosidad del flamenco con el espíritu íntimo de los villancicos tradicionales. Más de treinta voces, guitarras y palmas darán forma a una propuesta que promete emocionar al público y que aspira a convertirse en el primer gran encuentro cultural de unas fiestas que cada año despiertan enorme expectación.