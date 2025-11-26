La Casa de las Aguas acoge la presentación del libro ganador del Premio "Antonio López Hidalgo"

El Ayuntamiento de Montilla presenta mañana jueves, a las 20:00 de la tarde y en la Casa de las Aguas, el libro, una obra que llega avalada por el primery que reivindica, desde su propia existencia, la importancia de investigar con rigor el modo en que se cuenta la política en tiempos de sobreinformación y ruido.La presentación, que aspira a convertirse en punto de encuentro para profesionales de la comunicación, estudiantes y ciudadanos interesados en comprender cómo se regula —y se limita— el trabajo de los medios durante los procesos electorales, está organizada por el Ayuntamiento de Montilla y el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA), con la colaboración de la Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque y la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla.La iniciativa, además, pone fin a la primera edición de un galardón que rinde homenaje al periodista e investigador montillano Antonio López Hidalgo, figura que da nombre al premio y cuya trayectoria extraordinaria sigue dejando huella más deNacido en Montilla en 1957, Antonio López Hidalgo dedicó su vida a pensar la profesión: más de cuarenta libros, un centenar de artículos científicos y una labor docente tan intensa como generosa en la Universidad de Sevilla. Su legado constituye, para muchas generaciones de periodistas, una brújula que sigue marcando el norte en tiempos de incertidumbre mediática.En ese sentido, la concejala de Cultura, Soledad Raya, ha destacado que "este premio representa un reconocimiento a la excelencia profesional y a la vocación investigadora que definieron la vida de Antonio López Hidalgo, y sitúa a Montilla como un punto de encuentro comprometido con la libertad de información y la calidad del periodismo".El jurado de esta primera edición ha estado formado por la teniente de alcalde de Presidencia, Igualdad, Régimen Interior y Modelo de Ciudad, Lidia Bujalance; por los profesores universitarios Ángeles Fernández Barrero, María José Ufarte Ruiz, Isaac López Redondo —hijo del homenajeado— y Fernando Contreras, mientras que José Antonio Barrera Castaño, presidente de la Demarcación del CPPA en Sevilla, ha actuado como secretario.Tras la deliberación, el primer premiopor su tesis doctoral. Su trabajo, dotado con 1.500 euros y con la publicación del libro que ahora se presenta en Montilla, se adentra en un terreno clave para entender cómo opera la comunicación política en sociedades democráticas avanzadas.El jurado destacó que, tras un análisis exhaustivo de los casos español y francés, la autora "se adentra en una discusión de gran amplitud y profundidad intelectual", contrastando las regulaciones existentes con sus insuficiencias prácticas y enfrentándolas a los fundamentos de la teoría política, el derecho constitucional y la comunicación periodística.Además, el jurado puso en valor que "las conclusiones finales resultan claras, sistemáticas, directamente contrastadas con las hipótesis iniciales y valiosamente propositivas para la mejora de los marcos regulatorios de las campañas electorales".El libro monográfico que se presenta este jueves compila las principales contribuciones de la tesis de Angy Galvín Benítez. De él se han editado trescientos ejemplares, diez destinados a la propia autora y el resto repartidos entre el Ayuntamiento de Montilla y bibliotecas universitarias de América Latina para su difusión entre estudiantes e investigadores de habla hispana.La convocatoria del I Premio de Periodismo “Antonio López Hidalgo” estaba dirigida a tesis doctorales defendidas entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2023 en cualquier universidad española y calificadas como SobresalienteSe admitieron trabajos que abordaran cuestiones relacionadas con la profesión periodística: nuevas tecnologías, géneros informativos, narrativa periodística, historia del periodismo, aspectos legales o deontológicos, así como estudios centrados en autores significativos o en la producción mediática contemporánea.Este jueves, Montilla vivirá un acto que no solo servirá para presentar un libro, sino que también celebrará una manera de mirar el periodismo: atenta, reflexiva, crítica. La figura de Antonio López Hidalgo —autor prolífico, docente comprometido, periodista en multitud de formatos y voces— volverá a estar presente entre quienes se reúnan en la Casa de las Aguas, sede de la Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque.Y es que su legado sigue siendo una invitación permanente a pensar la profesión con honestidad y profundidad. Con este premio, Montilla reafirma su compromiso con la investigación rigurosa y con el impulso de nuevas miradas sobre el papel del periodismo en la sociedad democrática.