Todo es posible con alma

Club Deportivo Moguer 1 -- 2 Montilla Club de Fútbol

Club Deportivo Moguer: Cristian, Olivares, Franillo, Víctor Sánchez, David Sánchez, Acram, Álex Márquez, Manu, Dani Rodríguez, Manu Torres y Apado. También jugaron Omar, Adri García, Jorge, José Mari, Paco y Carlos Mora.

Montilla Club de Fútbol: Molero, Alfonso Carraña, Fran González, Soto, Antonio Pino, Moslero, Pedro Crespín, José Carraña, Gorka, Juan María y Tena. También jugaron Rafa Martínez, Ángel Lara, Tiago, Alberto Bermejo, Amara y Rafa Alcaide.

Goles: 0-1 Antonio Pino (m. 32), 1-1 Apado (m. 61); 1-2 Tiago (m. 92).

Árbitro: Adrián Bazán Muñoz (Sevilla). Amonestó con cartulina amarilla a Soto.

Incidencias: Partido correspondiente a la sexta jornada del Grupo 1 de División de Honor Sénior, disputado en el Estadio Municipal Las Delicias de la localidad onubense de Moguer, ante unos 300 espectadores.



FOTOGRAFÍA: MONTILLA CLUB DE FÚTBOL JOSÉ LUIS GÁLVEZ / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: MONTILLA CLUB DE FÚTBOL

El Montilla Club de Fútbol obtuvo ayer un agónico triunfo por un tanto a dos ante el Club Deportivo Moguer. En una contienda que se transformó en un carrusel de emociones, los montillanos realizaron una primera mitad excepcional y llena de ocasiones, viéndose un segundo acto con más deficiencias que a punto estuvo de costar un disgusto mayor a los auriverdes. Por suerte para los intereses vinícolas, un gol de Tiago en una de las últimas acciones del encuentro permitió una victoria que alza a los montillanos a la zona alta de la clasificación.El encuentro comenzó con un once inicial idéntico al de la jornada anterior ante el Racing Club Portuense. Los primeros compases serían de dominio con el esférico por parte montillana, mientras, el Club Deportivo Moguer buscaba la contra para intentar sorprender a los de Isaac Cuesta.Con esta perspectiva, el Montilla fue merodeando el área moguereña, teniendo su primera oportunidad a los 16 minutos de juego. Una combinación en la frontal del área concluyó con un lanzamiento de Antonio Pino que despejó a córner el guardameta.Los vinícolas hilvanaron acciones ofensivas en los minutos posteriores, destacando un gol anulado a Antonio Pino por un milimétrico fuera de juego y un remate de cabeza de Pedro Crespín en la jugada posterior que se marchó por poco. El Moguer lo intentó con un remate de Dani Rodríguez por encima del larguero, sin embargo, las sensaciones eran mas favorables para un Montilla que en la combinación ganó enteros y encerró a su rival en el área con el paso de los minutos.Antonio Pino con un lanzamiento que se estrelló en el larguero daba un nuevo aviso. El cuadro moguereño resistió hasta que, a los 32 minutos de juego, llegó el cero a uno. Una contra del plantel vinícola permitió a Juan María realizar una asistencia entre líneas para Antonio Pino, definiendo con un disparo raso el atacante, que suma una nueva diana en un inicio de temporada sensacional a nivel personal.El gol sirvió para ratificar el buen hacer visitante, que siguió insistiendo sobre la meta local. Pedro Crespín, en un mano a mano con el cancerbero, no pudo anotar, blocando por bajo el portero su disparo. Ya en la recta final, el Montilla volvió a perdonar en un remate de cabeza dentro del área chica por parte de Moslero, que sacó en la línea de gol el guardameta.Con todo ello, el no haber ampliado la ventaja a punto estuvo de costarle un quebradero de cabeza a los montillanos en la última acción del primer acto. Un centro chut de Apado lo sacó la defensa auriverde, quedando el rechace en las botas de Manu Torres, que estrelló un fuerte disparo en el larguero. Con este susto para los visitantes, acabó el primer tiempo.El Montilla perdonó a su rival, dejándolo con vida para una segunda mitad que sería diferente al primer acto. El Moguer fue mejorando sus prestaciones, viéndose un juego con numerosas pugnas en la medular que favoreció al plantel local. En una de esas disputas, José Carraña cayó lesionado, debiendo mover ficha el cuerpo técnico.Posteriormente, un balón al costado provocó un centro al área que Dani Rodríguez remató con su testa, obligando a Molero a realizar una gran intervención. La contienda había cambiado de protagonistas e, instantes después, el cuadro moguereño igualó el marcador. Un nuevo centro al área dejó a Apado libre de marca ante Molero, mandando el esférico al fondo de las mallas con un certero disparo. Corría el minuto 61 de juego.Fueron los peores momentos de un Montilla que no encontraba el camino que le había hecho dominador absoluto en el primer tiempo. Además, Molero se sumaba al cuadro de lesionados con unas molestias en el abductor, entrando Rafa Martínez en su lugar. Todo parecía ponerse en contra para los montillanos. Sin embargo, la luz volvió.Los auriverdes serenaron su juego, haciendo más cimentadas sus acciones ofensivas. De igual modo, los cambios realizados desde el banquillo daban equilibrio a los montillanos y mayor profundidad en la recta final. Juan María, con un lanzamiento por encima del larguero, y varios centros al área que no encontraban rematador acercaron a los vinícolas al tanto, consumándose el segundo gol en el minuto 92 de encuentro.Antonio Pino volvió a erigirse como factor clave, con una acción personal dentro del área que, tras la intervención de la defensa y el guardameta local, dejaban un esférico suelto, que Tiago mandó a la escuadra ante el éxtasis de la expedición montillana.Un tanto que vale tres puntos clave en la pelea por los puestos altos de la clasificación, colocándose el conjunto de Isaac Cuesta en sexta posición, a tan solo tres puntos del ascenso directo. La próxima cita para los vinícolas será este domingo, a las 12.30 horas del mediodía, ante el Club Deportivo Rociana, en el Estadio Municipal de Montilla.