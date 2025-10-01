Montilla refuerza sus lazos culturales con Perú con un encuentro musical en San Juan de Dios

Montilla se convertirá nuevamente en punto de encuentro entre Andalucía y Perú con la celebración de un evento musical intercultural que reunirá a la Rondalla y Coro de Don Antonio Ferrete, adscrita a la Asociación de Antiguos Alumnos de Don Bosco, y a la Orquesta Infantil Kuyayky, procedente de la localidad peruana de Jauja.Se trata de la segunda visita consecutiva de representantes culturales jaujinos a Montilla,, lo que confirma la voluntad de ambas ciudades por mantener vivo un vínculo que hunde sus raíces en la historia compartida a través de figuras como san Francisco Solano y el Inca Garcilaso, cuyas trayectorias simbolizan desde hace siglos el encuentro entre ambas orillas.El concejal de Turismo y Promoción de Ciudad, Adrian Lapsley, ha subrayado que “este concierto no es solo una cita musical, sino un gesto de continuidad en una relación fraterna entre Montilla y Jauja que se ha ido consolidando de forma natural en los últimos años”. Asimismo, agradeció la implicación de la Fundación Kuyayky, de la agrupación Los Tunantes de Jauja y de la Rondalla y Coro de Don Antonio Ferrete en la organización del encuentro.El concierto, que tendrá lugar este viernes 3 de octubre, a las 18:30 de la tarde, en el Salón Municipal San Juan de Dios, anexo al Ayuntamiento de Montilla, con entrada libre hasta completar aforo, ofrecerá un diálogo musical entre tradición andaluza y andina.El programa contará con dos intervenciones: en primer lugar, la Rondalla y Coro de Don Antonio Ferrete, con más de cuatro décadas difundiendo la música popular montillana, y a continuación, la Orquesta Infantil Kuyayky, integrada por jóvenes de entre 5 y 17 años que trabajan por la preservación y difusión del patrimonio musical andino. El encuentro, enmarcado en la Gira España 2025 de la Orquesta Kuyayky, consolida Montilla como espacio de diálogo cultural y puente natural entre España y América Latina.