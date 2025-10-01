Ir al contenido principal

Montilla refuerza sus lazos culturales con Perú con un encuentro musical en San Juan de Dios

Montilla se convertirá nuevamente en punto de encuentro entre Andalucía y Perú con la celebración de un evento musical intercultural que reunirá a la Rondalla y Coro de Don Antonio Ferrete, adscrita a la Asociación de Antiguos Alumnos de Don Bosco, y a la Orquesta Infantil Kuyayky, procedente de la localidad peruana de Jauja.


Se trata de la segunda visita consecutiva de representantes culturales jaujinos a Montilla, tras la presencia el pasado año de la Tunantada, lo que confirma la voluntad de ambas ciudades por mantener vivo un vínculo que hunde sus raíces en la historia compartida a través de figuras como san Francisco Solano y el Inca Garcilaso, cuyas trayectorias simbolizan desde hace siglos el encuentro entre ambas orillas.

El concejal de Turismo y Promoción de Ciudad, Adrian Lapsley, ha subrayado que “este concierto no es solo una cita musical, sino un gesto de continuidad en una relación fraterna entre Montilla y Jauja que se ha ido consolidando de forma natural en los últimos años”. Asimismo, agradeció la implicación de la Fundación Kuyayky, de la agrupación Los Tunantes de Jauja y de la Rondalla y Coro de Don Antonio Ferrete en la organización del encuentro.

GESTIÓN DE RECURSOS - SERVICIOS DE AHORRO A EMPRESAS

El concierto, que tendrá lugar este viernes 3 de octubre, a las 18:30 de la tarde, en el Salón Municipal San Juan de Dios, anexo al Ayuntamiento de Montilla, con entrada libre hasta completar aforo, ofrecerá un diálogo musical entre tradición andaluza y andina.

El programa contará con dos intervenciones: en primer lugar, la Rondalla y Coro de Don Antonio Ferrete, con más de cuatro décadas difundiendo la música popular montillana, y a continuación, la Orquesta Infantil Kuyayky, integrada por jóvenes de entre 5 y 17 años que trabajan por la preservación y difusión del patrimonio musical andino. El encuentro, enmarcado en la Gira España 2025 de la Orquesta Kuyayky, consolida Montilla como espacio de diálogo cultural y puente natural entre España y América Latina.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: ORQUESTA KUYAYKY

REST & HOME - TIENDA DE MUEBLES EN MONTILLA (CÓRDOBA) - ESPECIALISTAS EN DESCANSO

SIDEMON - SERVICIO INTEGRAL A LA DEPENDENCIA


Quiénes somos
© 2020 Montilla Digital
C/ Fuente Álamo, 34
E-14550 Montilla (Córdoba) · ESPAÑA
montilladigital@gmail.com
ISSN: 3101-0377
ROMDA: VZ1I5LUCNM

Designed by Open Themes & Nahuatl.mx.