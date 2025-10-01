Imperio Reina inaugura con Juan y Medio su intenso calendario de actuaciones

El artista montillano José Manuel Reina Torres, conocido artísticamente como Imperio Reina, actuará mañana, a partir de las 15.30 horas, en, el emblemático magazine de Canal Sur Televisión presentado por Juan y Medio y Eva Ruiz.La cita no será una actuación más dentro de su trayectoria, sino un momento cargado de emotividad. Y es que Imperio Reina volverá a rendir tributo a María Jiménez, la icónica cantante sevillana que falleció el 7 de septiembre de 2023 a los 73 años. Su figura, siempre arrolladora y rebelde, dejó una huella profunda en la música y en la memoria colectiva, y el artista montillano ha querido mantener vivo su legado a través de la interpretación de sus canciones.El regreso de Imperio Reina a la televisión autonómica andaluza supone, además, el punto de arranque de una agenda de actuaciones tan intensa como ilusionante. En los próximos meses, su voz y su presencia recorrerán escenarios de distintas ciudades españolas, llevando consigo esa mezcla de fuerza y sensibilidad que se ha convertido en su sello personal.Tras la actuación en el programa de Juan y Medio, el próximo sábado volverá a presentar el espectáculocon motivo del Día del Mayor de la capital hispalense. Tras esa primera toma de contacto con el público, Imperio Reina ha previsto un descanso de casi dos semanas que ha denominado “vacaciones imperiales”, antes de regresar el 17 de octubre a Sevilla para la gala de los Premios TT.En ese mismo mes de octubre, la agenda incluye el escenario de The Muse en Valencia, la Casa de Sevilla en Córdoba el viernes 24 —coincidiendo con la festividad de San Rafael— y una cita muy especial en el Glam de Córdoba con su “Cena Show” el sábado 25 de octubre. El cierre de este mes llegará desde la capital del país: entre el 27 y el 31 actuará en LL Bar, uno de los locales de referencia en Madrid.Noviembre no baja el ritmo. Arrancará el día 1 con una celebración de cumpleaños de carácter privado, aunque rápidamente el artista montillano volverá a los escenarios públicos. Del 1 al 9 se instalará en el LL Bar de Madrid y el día 7 hará parada en Kico’s Bar, en Villafranca de los Caballeros. A mediados de mes, concretamente el 14 y el 15, actuará en Edén Copas (Torremolinos), mientras que el 20 llevará su espectáculo al restaurante La Manuela, en Majadahonda.El recorrido de noviembre continuará conen La Guijarrosa el día 21, La Marimorena de Zaragoza el sábado 22, y el karaoke Lala Ruzafa en Valencia el domingo 23. A ello se sumará la puesta en escena deen Gandía, previsto para el 25 de noviembre, y el estreno del showen La MaryGuaca (Madrid), el 29 de noviembre, como broche a un mes de lo más intenso.Ya en diciembre, la agenda contempla un nuevo ciclo de actuaciones en LL Bar de Madrid, del 8 al 14. Tras ese bloque, Imperio Reina viajará de nuevo hasta Villafranca de los Caballeros para presentarse en Kico’s Bar el día 19, participará en una boda privada el 20 y, finalmente, actuará en Molino de las Pilas, en Teba (Málaga), el sábado 27 de diciembre.En definitiva, la agenda que Imperio Reina ha trazado para este final de año combina tradición, estrenos y celebraciones privadas, siempre con la misma esencia: el magnetismo de un personaje que, como suele ocurrir con los artistas de raza, consigue que cada cita se viva como si fuera la primera.