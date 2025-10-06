El Club Deportivo Apedem se deja dos puntos en casa frente al Atlético Almedinilla

Club Deportivo Apedem 1 -- 1 Atlético Almedinilla

Club Deportivo Apedem: Román Fernández Ruiz, Felipe Montero Salas, Francisco José Jurado García, José David Urbano Jiménez, Eduardo Rueda Pérez, Pablo Jiménez Pérez, Javier Maciej Szczepanski Gachiewicz, Francisco Antonio Guardeño Maqueda, José Nicolás González Domínguez, Pablo Llamas Salamanca y Jesús García López.

Atlético Almedinilla: Álvaro Toro Yesbernel, Rubén Cañadas Pérez, Pablo Jaén Trujillo, César Nieto Calvo, Andrés Rafael Benítez Soriano, Alberto López Calvo, José Manuel Yesbernel Merida, Ángel Rodríguez Ruiz, Rosendo Pulido Trillo, David Yébenes Mérida y Gregorio Muñoz Yébenes.

Goles: 0-1 Rosendo Pulido Trillo (min. 23); 1-1 Aarón Salado Sánchez (min. 59).

Árbitro: Antonio María Puntas Alba. Asistentes: Adrián Sánchez Gálvez y Alejandro Rubio Arévalo.

Amonestaciones: Por el Club Deportivo Apedem vieron tarjeta amarilla Eduardo Rueda Pérez (min. 22), Francisco Antonio Guardeño Maqueda (min. 52), Aarón Salado Sánchez (min. 54), Francisco José Jurado García (min. 67), José David Urbano Jiménez (min. 69), Pablo Llamas Salamanca (min. 82), Samir Bensenouci Jurado (min. 86) y Manuel Estrada Gutiérrez (min. 89). En el Atlético Almedinilla fueron amonestados César Nieto Calvo (min. 46), José Castillo López (min. 69), Ángel Rodríguez Ruiz (min. 75), Rubén Cañadas Pérez (min. 89) y Álvaro Ballesteros Rubio (min. 89).

Incidencias: Partido correspondiente a la tercera jornada de Segunda Andaluza Sénior (Grupo Único de Córdoba), disputado en el Estadio Municipal "Miguel Navarro" de Montilla.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: CLUB DEPORTIVO APEDEM

El Club Deportivo Apedem dejó escapar este domingo la posibilidad de sumar su segunda victoria consecutiva de la temporada tras empatar 1-1 frente al Atlético Almedinilla en el Estadio Municipal "Miguel Navarro", en un encuentro marcado por una primera mitad para el olvido y una reacción insuficiente en la segunda parte.Lo que parecía una tarde propicia —con un rival que llegaba sin puntos, sin goles y en pleno desconcierto— terminó convirtiéndose en un ejercicio de frustración para el conjunto montillano. Y es que, desde el pitido inicial, el equipo de Rafa Garrido se vio desbordado por la intensidad del cuadro visitante, que se mostró mucho más asentado y con las ideas claras.Durante los primeros compases, el Atlético Almedinilla avisó con tres ocasiones claras que pudieron abrir el marcador. Primero fue Román Ruz, en el minuto 5, quien evitó el gol con una buena intervención. Poco después, Churre salvó sobre la línea un remate visitante en el minuto 16.Sin embargo, tanto aviso acabó teniendo castigo: en el minuto 25, una falta sacada con rapidez sorprendió a la defensa vinícola y permitió a los de la Subbética adelantarse con un pase raso dentro del área que acabó mostrando el 0-1 en el electrónico.El gol hacía justicia a lo que se estaba viendo sobre el césped. El Club Deportivo Apedem, sin control ni ritmo, apenas inquietó la portería rival. Solo un disparo de Szczepanski en el minuto 8, que el guardameta visitante desvió a córner, rompió la monotonía ofensiva. Además, dos acciones del ataque almedinillense fueron invalidadas por fueras de juego muy discutidos que pudieron haber ampliado la ventaja antes del descanso.Todo cambió tras el paso por vestuarios. El equipo montillano salió con otra cara, decidido a revertir la situación. Rafa Garrido movió piezas y el conjunto ganó agresividad, empuje y algo de fe. El Apedem empezó a presionar arriba y a buscar con insistencia el empate, aunque la defensa rival se mantuvo firme. En el minuto 57, el Atlético Almedinilla rozó el segundo tanto, pero Román, muy seguro durante todo el encuentro, evitó el 0-2 con una gran parada.Y del posible mazazo se pasó al alivio. En el minuto 61, Ezequiel Salado protagonizó una jugada eléctrica por la banda izquierda, dejando atrás a su marcador y sirviendo un pase preciso a su hermano Aarón Salado, que volvió a demostrar su instinto goleador. Con un toque sutil y bajo, batió al portero visitante y puso el 1-1. Fue su tercer tanto consecutivo esta temporada, una racha que confirma su gran momento.A partir de ahí, el partido se convirtió en un intercambio de esfuerzos más que de ideas. El Club Deportivo Apedem lo intentó con el corazón, pero sin la lucidez necesaria. Nico dispuso de un disparo peligroso, aunque fue el Atlético Almedinilla quien volvió a asustar en el minuto 69 con otra intervención decisiva de Román. Ya en el descuento, con los montillanos volcados en busca del triunfo, los visitantes estuvieron a punto de dar la sorpresa con un tiro desde la frontal que salió rozando el poste izquierdo.El empate final, aunque dejó sabor agridulce, reflejó con cierta justicia lo que se vio en el campo. El equipo de Rafa Garrido sigue sin conocer la derrota, mientras que el Atlético Almedinilla continúa sin saborear la victoria.Más allá del resultado, la tarde dejó dos notas positivas: el debut en Liga de dos jóvenes promesas de la cantera montillana. Pablo Jiménez, de tan solo 16 años y 7 meses, completó los 90 minutos en la zaga con una madurez impropia de su edad, y Samir Bensenouci, que ya había jugado en Copa Andalucía y Copa Diputación, disputó 35 minutos y dejó muy buenas sensaciones.El próximo reto para el Club Deportivo Apedem será frente al Benamejí Club de Fútbol, otro conjunto de la Subbética cordobesa, en el Estadio Gómez Martínez, un feudo donde los montillanos no han perdido en sus tres visitas más recientes.