Montilla acoge este fin de semana su XVIII Fiesta del Vino y la Tapa

Concurso de Venencia y Destreza en el Oficio



Elacogerála, junto con el tradicional, dos citas que volverán a convertir a la ciudad enentre el viernes 19 y el domingo 21 de septiembre.El teniente de alcalde de Desarrollo Local y Seguridad,, subrayó que estas dos iniciativas, impulsadas por el, ponen en valor “el trabajo de agricultores, bodegueros y de todas las personas vinculadas al mundo del vino”, especialmente enAl mismo tiempo, el responsable municipal de Comercio señaló que la celebración encarna el “” entre los vinos de lay la gastronomía local, destacando su papel comode Montilla.La Fiesta del Vino y la Tapacon un total de, donde bodegas y establecimientos hosteleros ofrecerán al público, así comoque podrán maridarse con unaEn concreto, la XVIII Fiesta del Vino y la Tapa reunirá a Bodegas Arrabal Rodríguez, Bodegas Lagar Blanco, Productos Maíllo,, Bodega Rockera Cabriñana,, Lagar La Primilla, Bodegas Maíllo e Hijos,. En lo que respecta a los, participarán Taberna Imperial, Restaurante El Quijote, Casa Gabi, Taberna Bolero, Monjamón, La Abadía, La Temporá y Taberna Los Barriles.La cita, más que un evento lúdico, pretendeque, día a día, hacen posible que los vinos de Montilla-Moriles y la cocina local sigan ocupando un. El programa incluyecon plazas limitadas,que permitirán acercarse de manera participativa al mundo del vino.A su vez, el Consistorio montillano también ha previstocomo la, que recordarán al público latrabajos vinculados a la cultura del vino y que, pese al paso del tiempo,Los horarios de apertura de la XVIII Fiesta del Vino y la Tapa están claramente diferenciados: el, de 21:00 de la noche a 2:00 de la madrugada; el, en doble sesión, de 13:00 a 18:00 horas y, nuevamente de 21:00 a 2:00 horas; y el, jornada de clausura, de 13:00 a 18:00 de la tarde.De esta manera, el público podrá disfrutar de unen las veladas de viernes y sábado, y de unen las sesiones de mediodía. Para facilitar la asistencia desde la capital cordobesa, el Ayuntamiento de Montilla ha previsto, gestionados a través de laComo gran novedad de este año, la cita contará con territorios invitados. Por un lado, la, reconocida como; y, por otro, el municipio portugués de, en el, que presentaránen un espacio dedicado.El concejal de Turismo y Promoción de Ciudad,, señaló que la cita supone “un” y subrayó que la programación se complementará con la quinta edición de laEn representación de las bodegas participantes,, responsable de Marketing del, animó a vecinos y visitantes a “disfrutar de unal vino”, además de agradecer la implicación ciudadana en lacomo son los vinos de la DOP Montilla-Moriles.En el marco de esta programación, el domingo 21 de septiembre se celebrará el, organizado en colaboración con la. El certamen reivindicará el vino comoy comoque se ha transmitido durante generaciones.La convocatoria contempla—Sénior, Juvenil, Infantil y Chupete— y. El jurado valorará no solo la técnica y la limpieza en el manejo, sino también lay la puesta en escena.Elpermanecerá abierto, 18 de septiembre, tanto en el Registro de Entrada del Ayuntamiento como en la. De igual modo, las inscripciones podrán formalizarsehasta una hora antes del inicio en el propio recinto de Envidarte.El Ayuntamiento de Montilla repartirá, además de diplomas acreditativos. Una recompensa que reconoce no solo la pericia de los participantes, sino también el. La convocatoria cuenta con el respaldo delde la DOP Montilla-Moriles, confirmando su consolidación comodentro delLa, concebida originalmente como un instrumento paraen las botas de crianza, se ha transformado con el tiempo en un. Hoy, su ejecución sigue siendo un, que Montilla mantiene vivo a través de este concurso. Lo mismo ocurre con el, modalidad incluida en el certamen, que añade unal encuentro.En definitiva, la Fiesta del Vino y la Tapa y el Concurso de Venencia volverán a proyectar la, que abre sus puertas para compartir sus raíces y que cada año refuerza su prestigio comoen Andalucía.