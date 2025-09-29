La antítesis de lo deseado

La Palma Club de Fútbol 2-- 0 Montilla Club de Fútbol

La Palma Club de Fútbol: Juan Corrales, Dani, Rafa, Borrero, Manu Pinto, Yuyo, Picón, Marco, Manu Cordero, Belchi y Hugo. También jugaron: Pedro Juan, Diego Pinto, Manolo Suárez, Manu Corrales, Adri y Sergio Barrera.

Montilla Club de Fútbol: Rafa Martínez, Alfonso Carraña, Fran González, Soto, Moslero, Pedro Crespín, Gorka, Tena, Tiago, Amara y Alberto Bermejo. También jugaron: Antonio Pino, José Carraña y Rafa Alcaide.

Goles: 1-0 Belchi (m. 41); 2-0 Adri (m. 94).

Árbitro: Nicolás Rubio Fernández (Sevilla). Amonestó por parte local a Marco, Hugo, Diego Pinto y Adri. En el bando visitante los amonestados serían Soto, José Carraña, Alfonso Carraña, Fran González y Rafa Martínez. Expulsó a Isaac Cuesta, técnico visitante, por roja directa (m. 90).

Incidencias: Partido correspondiente a la tercera jornada del Grupo 1 de División de Honor Sénior, disputado en el Estadio Municipal de La Palma del Condado, ante unos 300 espectadores.



El Montilla Club de Fútbol cayó derrotado ayer por dos tantos a cero ante La Palma Club de Fútbol. En un partido insulso, sin apenas ocasiones en ambos lados y con un juego falto de ritmo, dos contragolpes bien ejecutados por el bando local sentenciaron a un Montilla que no fue capaz de cambiar el guion establecido en la contienda.Comenzó el encuentro con novedades en el once auriverde. Pedro Crespín y Amara formaban parte del esquema inicial planteado por Isaac Cuesta con respecto a la jornada anterior. De este modo, los primeros compases serían de dominio vinícola, destacando un remate en el primer palo de Tiago a centro de Gorka que blocó el guardameta con su cuerpo. Sería la primera y mejor oportunidad del partido para los montillanos.Con el paso de los minutos, el encuentro se igualó. La Palma presionó la salida de balón del cuadro visitante y dificultó la elaboración de juego en los montillanos. Con esta igualdad, el partido deambuló durante muchos minutos sin un dominador claro y sin apenas presencia en ataque sobre ambas porterías.Un córner ejecutado muy cerrado que atajó Rafa Martínez con dificultades y un lanzamiento de Amara que detuvo el cancerbero local serían los dos únicos acercamientos destacables hasta la recta final del primer acto. Pero en ese momento, llegó el primer tanto local.Una contra bien trenzada de un extremo a otro del terreno de juego, permitió a Belchi colarse dentro del área vinícola y batir con una excepcional vaselina a Rafa Martínez en el mano a mano. Corría el minuto 40 de juego. El gol espoleó a los locales, que mantuvieron la posesión del balón hasta el descanso.Tras el paso por vestuarios, el encuentro transcurrió con una excesiva falta de dinamismo en las acciones que imposibilitó las jugadas de peligro sobre las áreas. Ni palmerinos ni montillanos eran capaces de hilvanar rapidez en sus acercamientos y el esférico moría entre las defensas y el centro del campo. Un remate de Sergio Barrera que Alfonso Carraña sacó bajo palos era la única oportunidad recogida del segundo tiempo.Los cambios en sendos contendientes y las numerosas interrupciones que se producían hicieron que el choque llegara a los instantes finales con todo por decidir. El Montilla adelantó líneas en busca de la heroica, hecho que aprovechó La Palma para realizar un contragolpe que Adri mandó al fondo de las mallas con un disparo por bajo ante la salida de Rafa Martínez, estableciendo así el definitivo dos a cero.Sin tiempo para más, el colegiado decretó el final del encuentro. Con cuatro puntos y en décima posición, los montillanos recibirán la próxima jornada en el Estadio Municipal de Montilla al Atlético Espeleño, un plantel dirigido por el técnico argentino Ariel Montenegro, que cuenta en sucon el reconocido preparador físico Francis Jiménez Serrano.