El Punto Limpio de Montilla, eje central de la nueva campaña municipal de sensibilización ambiental

Punto Limpio

El Ayuntamiento de Montilla ha puesto en marcha una nueva fase de su campaña de concienciación sobre limpieza y gestión de residuos, una iniciativa que forma parte del contrato de limpieza viaria y que reserva 12.529,12 euros anuales para acciones de educación ambiental. Esta cantidad, proyectada en un periodo de cinco años, supondrá una inversión total de 62.645,61 euros destinada a reforzar la sensibilización ciudadana en torno al reciclaje y la correcta gestión de desechos.La teniente de alcalde de Infraestructuras y Medio Ambiente, Raquel Casado, explicó que la campaña se articula en torno a mensajes mensuales centrados en problemas concretos que afectan al municipio. “La idea es ir sumando temas mes a mes para reforzar la conciencia ciudadana en distintos ámbitos”, señaló.En este sentido, la edil montillana detalló que durante el mes de julio se trabajó la gestión de residuos durante la Feria de El Santo; en agosto, los enseres domésticos y, en septiembre, el reciclaje de papel y cartón. “Todo ello sin dejar de reforzar los mensajes que se van dando anteriormente”, añadió.Ana María García, gestora de la empresa PreZero, adjudicataria del contrato de limpieza viaria en Montilla, subrayó la importancia de un uso responsable de las instalaciones municipales del Punto Limpio, ubicado en la fase de ampliación del polígono industrial Llanos de Jarata. “Este espacio no solo contribuye a mantener limpia la ciudad, sino que permite avanzar en la economía circular, al dar una segunda vida a muchos de los residuos depositados”, recalcó.Entre las acciones previstas, el Ayuntamiento de Montilla contempla la difusión de mensajes a través de redes sociales, la colocación de cartelería en centros educativos y edificios municipales, su instalación en soportes publicitarios callejeros y la emisión de cuñas de radio.Casado incidió en que el éxito de esta campaña depende, en gran medida, de la implicación vecinal. “No basta con tener un buen servicio de limpieza: necesitamos la implicación de todos y todas para mantener nuestra Montilla en las mejores condiciones”, afirmó la teniente de alcalde de Medio Ambiente, quien dejó claro que la colaboración ciudadana resulta clave para lograr un entorno más limpio y sostenible.El Punto Limpio de Montilla, situado en la calle Isaac Peral, número 1, abre de lunes a viernes en horario de mañana de 9:00 a 14:00 horas y, por la tarde, de 18:30 a 20:00 horas en verano —del 1 de junio al 30 de septiembre—, y de 16:30 a 18:00 horas en invierno —del 1 de octubre al 31 de mayo—.Los sábados, el horario de apertura es de 9:00 a 14:00 horas, con funcionamiento también por la tarde de 18:00 a 20:30 en verano y de 16:00 a 18:30 en invierno. Para cualquier consulta adicional, la ciudadanía puede contactar en el número 682 806 949.En estas instalaciones se permite el depósito de residuos especiales y voluminosos como escombros, muebles, maderas, restos de poda y jardinería, plásticos, textil, cartón, vidrio, electrodomésticos, frigoríficos, aparatos eléctricos y electrónicos, fluorescentes, pilas, baterías, envases de pintura, aceites de cocina y de motor, disolventes, aerosoles, radiografías, fotografías y tóners.Desde el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Montilla recuerdan la importancia de separar los residuos y utilizar los contenedores adecuados, además de acudir al Punto Limpio para aquellos desechos que no pueden depositarse en los recipientes habituales.Por otro lado, el Ayuntamiento mantiene activo un servicio gratuito de recogida de enseres, disponible a través del teléfono 957 650 150 (Extensión 111), que facilita el traslado de voluminosos y contribuye a evitar vertidos incontrolados en la vía pública.