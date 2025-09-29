El Club Deportivo Apedem resuelve su duelo frente al Palomera Naranjo

C.D. Apedem 3 -- 1 Palomera Naranjo C.D.

Club Deportivo Apedem: Carlos Repiso López, Felipe Montero Rada, José David Urbano Jiménez, Ezequiel Bailado Sánchez, Juan Sánchez Zafra, Aarón Sánchez Báñez, Eduardo Rueda Pérez, Francisco Antonio Guardeno Maqueda, Fernando Gómez Lorenzo, Alfredo Lorenzo Ordóñez y Javier Meba Cañero.

Palomera Naranjo Club Deportivo Cultural: Marcos Muñiz López, Alberto Tapia Gómez, David De La Mata Fortín, Hugo Vacas Vázquez, José María Morales González, Álvaro Merina León, Guillermo Aparicio González, Emilio Gordillo Alijón, Rafael Gómez Marín, Enrique Rodríguez Hernández y David De La Mata Fortín.

Sustituciones: En el conjunto local, Rafa Garrido movió el banquillo dando entrada a Román Fernández Ruiz (min. 46), José Antonio López Llamas (min. 62), Alejandro Ramírez Garrido (min. 79), Javier Maciej Szczepanski Bochewicz (min. 46), José Nicolás González Domínguez (min. 86), Juan Antonio Ruiz Panadero (min. 46) y Jesús García López (min. 92). En el equipo visitante, Mario Montes Herencia realizó cambios dando entrada a Pedro Boba Lozano (min. 53), Raúl López García (min. 72), José Antonio Robales López (min. 72), Álvaro Merino Hena (min. 72), Brian Alejandro García Zuleta (min. 53) y José Antonio Blanco Vázquez (min. 72).

Goles: 1-0 José María Morales González (min. 5); 2-0 Aarón Sánchez Báñez (min. 9); 3-0 Javier Maciej Szczepanski Bochewicz (min. 47); 3-1 David De La Mata Fortín (min. 57).

Árbitro: El encuentro fue dirigido por Juan José Fernández Fíñana. Como asistentes actuaron Carlo Pastor Salazar y José Ignacio Palma Carrillo.

Amonestaciones: Por parte del Club Deportivo Apedem vieron tarjeta amarilla Javier Meba Cañero (min. 5), José David Urbano Jiménez (min. 44), Juan Antonio Ruiz Panadero (min. 66), Eduardo Rueda Pérez (min. 87) y Carlos Repiso López (min. 92). En el Palomera Naranjo Club Deportivo Cultural recibieron tarjeta amarilla Alberto Tapia Gómez (min. 44) y Brian Alejandro García Zuleta (min. 53).

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada de Segunda Andaluza Sénior (Grupo Único de Córdoba), disputado en el Estadio Municipal "Miguel Navarro" de Montilla.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: CLUB DEPORTIVO APEDEM

El Club Deportivo Apedem firmó ayer una convincente victoria en el Estadio "Miguel Navarro" de Montilla al imponerse por 3-1 al Club Deportivo Palomera Naranjo en la segunda jornada liguera de Segunda Andaluza. El conjunto auriverde, que ya había mostrado buenas sensaciones en el estreno, dio un golpe de autoridad frente a otro recién descendido y candidato al ascenso, al que dejó sin apenas capacidad de reacción en una primera parte arrolladora.Desde el pitido inicial, los jugadores de Rafa Garrido salieron con la clara intención de sentenciar pronto y lo lograron con rapidez. Apenas se había cumplido el minuto 4 cuando un saque de esquina botado por Ezequiel se envenenó hasta terminar dentro de la portería visitante, poniendo el 1-0 en el marcador.El golpe fue duro para el equipo capitalino, que encajó el segundo tanto solo cinco minutos después, gracias a Juan Sánchez, que protagonizó una brillante jugada por banda y asistió a Aarón, quien definió con sangre fría por bajo.El dominio local resultaba incontestable y el Club Deportivo Palomera Naranjo apenas logró inquietar la meta montillana, salvo en una acción aislada al filo del descanso, cuando un disparo se estrelló en el palo y privó a los visitantes de meterse en el partido.El paso por vestuarios no cambió la tónica y el Club Deportivo Apedem sentenció nada más comenzar la segunda parte. En el minuto 48, una rápida combinación de paredes entre Nico y Szczepanski terminó con una asistencia milimétrica del primero para que el segundo hiciera el 3-0, en una de las jugadas más vistosas de la tarde.Con esa ventaja en el marcador del Estadio Municipal de Montilla, los locales bajaron el ritmo y cedieron algo de terreno, circunstancia que aprovechó el conjunto visitante para recortar diferencias con un tanto en el minuto 57 tras una falta lateral que fue rematada al fondo de la red.El gol dio algo de aire al Club Deportivo Palomera Naranjo, aunque el partido ya no tuvo más historia. El equipo montillano supo administrar la renta y celebró un triunfo que lo afianza en la parte alta de la clasificación. Además, la jornada dejó otro motivo de satisfacción: el juvenil Álex Ramírez volvió a disfrutar de minutos con el primer equipo y su compañero Juanan Ruz debutó con los sénior, entrando en el minuto 48 para completar el resto del encuentro. Una señal más del vínculo constante entre el primer equipo y la prolífica cantera del Club Deportivo Apedem.Con este resultado, el bloque auriverde llegará reforzado al próximo compromiso, que disputará también como local, esta vez frente al Almedinilla, en un encuentro en el que buscará prolongar este buen arranque de temporada y seguir afianzándose en los puestos altos de la tabla.