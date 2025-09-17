Destacada participación del Montilla-Córdoba Triatlón en los Campeonatos de España

NOTA: Por favor, si detecta en esta crónica algún error en las marcas o en las posiciones de cualquier deportista, alguna omisión de participantes o de clubes de Montilla o alguna información que sea inexacta, envíe un correo electrónico a montilladigital@gmail.com y este periódico tratará de subsanarlo a la mayor brevedad posible. Gracias por su colaboración. Por favor, si detecta en esta crónica algún error en las marcas o en las posiciones de cualquier deportista, alguna omisión de participantes o de clubes de Montilla o alguna información que sea inexacta, envíe un correo electrónico ay este periódico tratará de subsanarlo a la mayor brevedad posible. Gracias por su colaboración.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: C.D. MONTILLA-CÓRDOBA TRIATLÓN

El Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón firmó una amplia participación en los Campeonatos de España de Triatlón Sprint Cadete, Juvenil y Júnior, celebrados este fin de semana en la localidad murciana de Águilas, donde se dieron cita los mejores talentos nacionales en un intenso fin de semana de competición.En la categoría Cadete Masculino, Miguel Ruiz alcanzó la vigésimo séptima posición en la final, mientras que Marco Antonio Díaz compitió en la final B logrando la plaza número 43. En las rondas preliminares, Jaime Ramírez concluyó décimo en su serie, Said Diallo fue vigésimo sexto en la suya y Sergio Arrabal ocupó la trigésimo séptima posición. En el apartado Cadete Femenino, Irene Sánchez defendió con entereza al club y acabó octava en su eliminatoria, quedándose a las puertas de avanzar a instancias superiores.El Juvenil Masculino ofreció algunos de los mejores resultados para la entidad montillana. Alberto Contreras firmó un meritorio decimocuarto puesto en la final, confirmando su proyección, mientras que Samuel Montoro alcanzó la vigésimo octava plaza.También destacaron Lucas Plaza, primero en la final B, y Jesús Espejo, decimotercero en la misma, mientras que Álvaro López concluyó trigésimo en su serie clasificatoria. En Juvenil Femenino, Ainhoa Pedrosa se batió en la final hasta ocupar la vigésimo sexta posición, y Alba Torres alcanzó un notable noveno lugar en la final B.En cuanto a los Júnior, Alejandro Castro logró situarse en la final con un puesto número 27, mientras que Hugo Vilela rozó el podio de la final B al ser cuarto. En las rondas preliminares, Carlos Delgado ocupó la vigésimo octava posición y Fernando Arroyo finalizó trigésimo cuarto en su serie.En Júnior Femenino, Natalia Ramírez alcanzó una meritoria undécima plaza en la final y Ainhoa Ruiz completó la participación con la decimocuarta posición, firmando ambas un desempeño que habla del buen momento de la cantera femenina del club, gracias también al buen hacer de la Escuela Trisalus.La cita de Águilas estuvo marcada, además, por los grandes nombres propios del triatlón nacional. Cristina Jiménez-Orta y Damián Suárez se coronaron campeones en la categoría Júnior, mientras que Livia Guillén y Luis Piña hicieron lo propio en Juvenil, y Adriana Solanes y Francesc López lograron los títulos Cadete. Por otro lado, el evento acogió el Campeonato de España de Triatlón Inclusivo, donde casi una treintena de equipos protagonizaron carreras llenas de valor y superación.Los resultados reflejaron la intensidad de una competición que reunió a los mejores especialistas del país y que dejó en Águilas un ambiente de fiesta deportiva, con un calendario repleto de pruebas y emociones. El Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón regresó con la experiencia de haber competido al más alto nivel y con la satisfacción de seguir formando parte del presente y del futuro del triatlón nacional.